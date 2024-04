(Alliance News) - Mercredi, les principaux marchés boursiers européens ont continué à évoluer en territoire positif, alors que la publication des données sur l'inflation américaine se rapproche de plus en plus.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert de 0,7 % à 34 148,29, le Mid-Cap est dans le vert de 0,1 % à 47 532,96, le Small-Cap est en hausse de 0,9 % à 28 587,97, et l'Italie Growth est dans le vert de 0,1 % à 8 156,84.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert de 0,5 pour cent, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,6 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,7 pour cent.

Dans les nouvelles macroéconomiques, les ventes au détail en Italie ont renoué avec la croissance sur une base mensuelle en février tandis qu'elles ont accéléré le rythme de l'augmentation sur une base annuelle, a rapporté l'Istat mercredi.

Les ventes au détail en Italie ont augmenté de 0,1 pour cent sur une base mensuelle en février après que le chiffre stable de janvier ait été révisé à la hausse par rapport à la baisse initiale de 0,1 pour cent.

En glissement annuel, l'augmentation de février de 2,4 pour cent a suivi la hausse de 1,0 pour cent - non révisée - du mois précédent.

Les prêts au secteur privé en Italie en février ont baissé de 2,5 % en glissement annuel par rapport à la baisse de 2,6 % du mois précédent, a rapporté la Banque d'Italie mercredi.

Les prêts aux ménages ont diminué de 1,3% sur 12 mois - comme le mois précédent - tandis que les prêts aux sociétés non financières ont diminué de 3,8% après une baisse de 3,9% le mois précédent. Les dépôts du secteur privé ont diminué de 1,2 % sur 12 mois, après une baisse de 2,0 % en janvier ; les dépôts obligataires ont augmenté de 18 %, après une hausse de 21 % en janvier.

Sur le MIB, Banca Monte dei Paschi di Siena, en hausse de 3,1%, suivi par Unipol, en hausse de 1,7%, et STMicroelectronics, en hausse de 1,6%.

ERG a également augmenté de 0,5 %. La société a déclaré que l'agence de notation Fitch Ratings a confirmé la note de défaut émetteur à long terme de "BBB-", avec une perspective stable, et la note senior non garantie de "BBB-".

Fitch a souligné que, dans un scénario énergétique caractérisé par une volatilité croissante, la note reflète la solidité du modèle économique et du portefeuille du groupe.

L'action Snam est en hausse de 0,5 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'émission d'une obligation à taux variable de 750 millions d'euros, avec une maturité de deux ans et un coupon d'Euribor trois mois plus 0,4 %.

La société a expliqué que cette opération s'inscrivait dans le cadre de sa stratégie d'optimisation du coût de la dette, qui devrait s'élever en moyenne à 2,6 % au cours de la période couverte par le plan.

Parmi les porteurs, on trouve le groupe Iveco, qui se trouve à la dernière place, abandonnant 1,7 %, précédé par Amplifon et Italgas, dans le rouge de 1,6 % et 0,9 %, respectivement.

Banca Generali - dans le vert de 0,2% - a rapporté lundi des entrées nettes de 600 millions d'euros, portant son total depuis le début de l'année à 1,65 milliard d'euros.

La répartition des flux au cours du trimestre s'est nettement améliorée, la demande de produits et de services d'investissement ayant augmenté pour atteindre 651 millions d'euros au cours de la période, contre 109 millions d'euros en janvier-mars de l'année dernière.

Sur le segment des cadets, Fincantieri a reculé de 1,9% après avoir progressé de 3,9% mardi suite à l'annonce d'une commande de quatre nouveaux navires de croisière de nouvelle génération de la part de Norwegian Cruise Line Holdings.

Plus précisément, deux navires seront destinés à la marque Regent Seven Seas Cruises et deux autres à Oceania Cruises. Les premiers devraient être livrés en 2026 et les seconds en 2029.

Anima Holding - dans le vert de 1,2% - a rapporté lundi qu'elle a enregistré des entrées négatives de 94 millions d'euros en mars, portant son total depuis le début de l'année à 867 millions d'euros négatifs.

Parmi les petites capitalisations, Itway a cédé 0,1% après avoir annoncé lundi que son conseil d'administration avait nommé Massimo Fanelli en tant que co-directeur général avec des pouvoirs d'administration ordinaires.

Fanelli occupait le poste de directeur général adjoint depuis novembre 2022.

TXT e-solutions - dans le vert par 1,6 pour cent - a annoncé mardi qu'il avait conclu un partenariat stratégique avec Azimut Direct, une société fintech du Groupe Azimut - en hausse de 0,3 pour cent sur le Mib -, spécialisée dans le prêt direct, les minibons et le capital-investissement.

Autostrade Meridionali - stable à 14,76 euros par action - a publié lundi ses résultats pour le premier trimestre de l'année, avec des revenus en baisse à 59 000 euros, contre 140 000 euros au 31 mars 2023.

Unidata augmente de 1,1 pour cent. La société a annoncé mardi qu'elle avait signé le contrat pour Acquedotto Lucano afin de réaliser des interventions visant à réduire les pertes dans les réseaux de distribution d'eau, y compris la numérisation et la surveillance des réseaux.

Parmi les PME, Growens - dans le vert de 1,3 % - a publié mercredi les chiffres de vente du premier trimestre pour la ligne commerciale CPaaS et les revenus récurrents annuels pour la ligne SaaS en mars.

En détail, les revenus récurrents annuels pour la ligne SaaS étaient de 12,1 millions d'euros en mars, contre 10,0 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de 20 pour cent.

Pour la ligne commerciale CPaaS, il y a eu une baisse de 5,1% au premier trimestre 2024 par rapport au premier trimestre 2023.

CrowdFundMe - stable à 2,10 euros par action - a déclaré mardi qu'il avait enregistré un chiffre d'affaires de 530 000 euros au premier trimestre, contre 345 931 euros au cours de la même période l'année dernière, soit une hausse de 53%.

Emma Villas a grimpé de 4,0% après avoir annoncé qu'elle avait finalisé l'acquisition d'une participation de 100% dans Marche Holiday Villas, une société nouvellement formée dans laquelle l'activité de location de propriétés touristiques de Marche Holiday a été apportée, spécialisée dans la location de maisons de vacances, de villas avec piscine et d'appartements dans la région des Marches et du centre de l'Italie.

Comal est stable à 3,70 euros par action après avoir annoncé la signature de deux contrats d'une valeur totale de 41,5 millions d'euros avec un investisseur étranger de premier plan dans le secteur de l'énergie pour la fourniture clé en main, sur une base EPC-M, d'une centrale photovoltaïque et la connexion à une autre centrale dans le sud de l'Italie. Le premier contrat comprend également la fourniture du tracker "Sun Hunter" de Comal.

En Asie, le Nikkei a clôturé dans le rouge de 0,5 pour cent à 39 581,81, le Hang Seng a terminé dans le vert de 1,9 pour cent à 17 139,17, et le Shanghai Composite a cédé 0,7 pour cent à 3 027,34.

À New York, mardi, le Dow Jones a clôturé dans le rouge fractionné à 38 883,67, le S&P a terminé en hausse de 0,1 % à 5 209,91, et le Nasdaq a terminé dans le vert de 0,3 % à 16 306,64.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0862 USD contre 1,0857 USD mardi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2692 USD contre 1,2668 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 89,68 USD contre 89,87 USD mardi soir et l'or s'échangeait à 2 367,90 USD contre 2 364,25 USD mardi soir.

Sur le calendrier économique de mercredi, à 1300 CEST, les données sur le taux hypothécaire américain MBA à 30 ans sont attendues. A 1430 CEST, l'inflation américaine sera publiée.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

