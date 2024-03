(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont ouvert mardi sur une tendance haussière, avec seulement Milan en perte, tandis que les bureaux de négociation ont exprimé leur prudence avant la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine. On s'attend à ce qu'elle maintienne ses taux d'intérêt, mais l'inflation américaine pourrait l'inciter à les maintenir plus longtemps à un niveau plus élevé.

En Asie, la Banque du Japon a mis fin à sa politique de taux négatifs et a abandonné le contrôle de la courbe des rendements en raison de la hausse des salaires et de l'inflation.

Kazuo Ueda, gouverneur de la BoJ, a mis fin à plus d'une décennie de politique monétaire ultra-doviste, en abandonnant une série de mesures d'assouplissement mises en place pour stimuler l'économie la plus avancée d'Asie.

À la suite d'un vote à la majorité de 7 voix contre 2, la BoJ a déclaré que le taux d'intérêt au jour le jour resterait dans une fourchette comprise entre zéro et 0,1 %, devenant ainsi la dernière banque centrale à mettre fin à l'utilisation de taux négatifs comme outil de politique monétaire. Auparavant, son taux de référence était de moins 0,1 %.

Ainsi, le FTSE Mib cède 0,1 % à 33 924,86, le Mid-Cap cède 0,2 % à 46 981,03, le Small-Cap baisse de 0,1 % à 27 462,29, et l'Italie Growth gagne 0,1 % à 8 070,17.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 0,1 %, tout comme le DAX 40 de Francfort, tandis que le CAC 40 de Paris est juste au-dessus de la normale.

Sur le Mib, DiaSorin prend un bon départ, augmentant de 1,3 pour cent à 94,72 euros par action après un feu vert de 1,9 pour cent à la veille de l'ouverture des marchés.

Iveco progresse également de 1,3 %, avec un nouveau cours à 13,24 euros.

BPER Banca - en hausse de 1,1 % - a informé lundi que l'agence de notation S&P Global, à l'issue de son processus d'évaluation, a attribué ses notes d'émetteur à long terme et à court terme à 'BBB-' et 'A-3' respectivement. Les perspectives de toutes les notes attribuées sont "positives".

Moncler, d'autre part, était en baisse de 1,9%, se dirigeant vers une troisième session baissière.

Du côté des valeurs moyennes, Mutuionline grimpe de 1,7% à 35,30 euros par action, se dirigeant vers sa quatrième bougie haussière quotidienne. La société a annoncé mardi un projet de changement de marque institutionnelle, "après une année 2023 clôturée sous le signe d'une forte croissance malgré un environnement de marché défavorable pour les crédits immobiliers", a indiqué la société.

Il sera notamment proposé à la prochaine assemblée des actionnaires de changer le nom de la société en "Moltiply Group Spa".

La Juventus FC a plutôt marqué un plus de 1,5%, suivant le vert de la veille avec 4,6%.

Alerion, en queue de peloton, abandonne 2,9% à 19,22 euros par action.

Lottomatica - en queue de liste avec une baisse de 4,5 % - se redresse dans la zone des 11,25 euros. Gamma Intermediate a achevé le placement de 20 millions d'actions Lottomatica représentant environ 7,9 % du capital social par le biais d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix de vente a été fixé à 10,90 EUR par action pour un montant brut total de 218 millions EUR.

Gamma Intermediate conservera une participation de 57,4 % dans le capital de Lottomatica après l'achèvement du placement.

Du côté des petites capitalisations, Fidia a fait un bond de 8,5% et se dirige vers un triplé haussier.

PLC, d'autre part, a progressé de 2,9 %, après le vert de 0,7 % de la séance précédente.

Le conseil d'administration de la Centrale del Latte d'Italia - en baisse de 5,1% - a annoncé mardi l'approbation de son rapport financier pour l'exercice 2023, qui se clôture par un bénéfice net de l'année de 2,96 millions d'euros, contre un bénéfice net de 154 000 euros l'année précédente.

Parmi les PME, Gentili Mosconi a bien progressé, de 2,0% à 3,64 euros par action. La société a annoncé lundi qu'elle avait finalisé l'acquisition d'une participation de 70 % dans Tintoria Comacina, une société historique de la province de Côme. Il s'agit de la première acquisition réalisée par Gentili Mosconi et elle confirme le processus de croissance et d'intégration annoncé il y a un an, lors de l'introduction en bourse de la société, visant à créer un pôle central de synergies en internalisant des compétences et des phases cruciales du processus de production.

FAE Technology a progressé de 1,9 % à 4,80 euros par action, après une baisse de 0,2 % au cours de la séance précédente.

Estrima, d'autre part, est en baisse de 5,0 %, avec un prix de 0,5380 EUR. La société a annoncé lundi la vente de sa participation dans Birò Hellas à NextCom, déclarant qu'elle avait mandaté le PDG pour revoir le plan d'affaires approuvé le 27 septembre.

Ces transactions, a déclaré la société dans une note, "sont nécessaires à la lumière des développements récents et des réactions aux ventes, qui ne tiennent pas compte des attentes en matière de croissance et indiquent un ralentissement de la demande".

À New York, le Dow Jones a progressé de 0,2 %, le Nasdaq de 0,8 % et le S&P 500 de 0,6 %.

En Asie, le Nikkei a progressé de 0,7 %, le Shanghai Composite a enregistré une baisse de 0,7 %, tandis que le Hang Seng a chuté de 1,2 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0847 USD contre 1,0873 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2691 USD contre 1,2724 USD lundi soir.

Le baril de Brent valait 86,68 USD contre 86,31 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 153,04 USD l'once contre 2 159,77 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier économique de mardi, à 1100 CET il y aura la publication de l'indice ZEW des conditions économiques et du sentiment en Allemagne et dans la zone euro.

Au même moment, Eurostat annoncera l'indice des coûts de la main-d'œuvre pour le quatrième trimestre.

Dans l'après-midi, à 1330 CET, les données sur les permis de construire et les nouvelles constructions aux États-Unis sont attendues, tandis que l'inflation de février est attendue au Canada.

Plusieurs résultats sont attendus sur la Piazza Affari, notamment ceux de Confinvest, FILA et GEL.

