(Alliance News) - Lundi, Piazza Affari, comme les autres principales bourses européennes, a ouvert la semaine en légère baisse, reflétant un climat de prudence globale. Les opérateurs continuent d'évaluer les perspectives économiques et monétaires dans l'attente de données importantes attendues cette semaine, notamment les chiffres préliminaires de l'inflation pour la zone euro et l'Allemagne, l'inflation PCE pour les États-Unis et les indices PMI pour la Chine.

Les projecteurs sont également braqués sur Christine Lagarde, présidente de la BCE, qui doit être entendue aujourd'hui par le Parlement européen.

En Asie, les marchés financiers ont suivi une trajectoire baissière. L'indice Nikkei 225 à Tokyo a chuté de 0,5 %, tandis que l'indice Shanghai Composite en Chine a perdu 0,2 %. L'indice Hang Seng de Hong Kong a quant à lui baissé de 0,2 %.

Le FTSE Mib était donc en baisse de 0,4 % à 29 321,72.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 0,1 %, le CAC 40 de Paris a été le seul à être en hausse avec 0,2 %, et le DAX 40 de Francfort a été juste au-dessus de la normale.

Parmi les plus petites cotations, la moyenne capitalisation est dans le vert de 0,3 % à 41 903,56, la petite capitalisation cède 0,1 % à 25 956,96, et l'Italie croissance est en hausse de 0,1 % à 7 889,54.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Stellantis abandonne 0,8 pour cent, avec un nouveau prix de 18,66 euros par action.

Tenaris - en baisse de 0,6 pour cent - a annoncé samedi qu'elle avait acheté près de 2 millions de ses propres actions entre le 20 et le 24 novembre. Les actions ont été achetées à un prix moyen de 15,4806 euros pour une valeur totale de 30,6 millions d'euros.

Jefferies a relevé son objectif de cours sur Intesa Sanpaolo. Le nouvel objectif de cours pour la banque basée à Turin est passé de 3,70 EUR à 3,90 EUR. Les actions étaient dans le rouge de 0,2 pour cent à 2,59 EUR.

Parmi les quelques titres du segment, Banca Monte dei Paschi a pris un bon départ, progressant de 2,0 % avec un nouveau prix de 3,04 euros.

Sur le segment des cadets, Ariston Holding est en hausse de 2,9% à 5,82 euros après la séance presque plate de vendredi.

De bons achats ont également été observés sur Salcef Group, qui s'est apprécié de 2,1%, après la clôture dans le vert de vendredi soir de 3,2%.

Rouge pour Antares Vision, qui recule de 0,8% à 2,52 euros par action après un vert de 0,8% lors de la séance précédente.

Du côté des SmallCap, Triboo progresse de 8,8% à 0,8180 euro après avoir chuté de 8,3% lors de la séance précédente.

Unidata, de son côté, avance de 6,1% à 41,00 euros après une baisse de 1,8% vendredi soir.

Parmi les PME, Aton Green Storage a progressé de 4,3 % au cours d'une séance encore terne, portant son gain hebdomadaire à plus de 19 %.

Ambromobiliare s'est également bien comportée, affichant une hausse de 3,9 %, rebondissant après trois séances baissières.

Digital Magics, en revanche, a chuté de 2,2 %, après le gain de 1,8 % enregistré vendredi.

À New York, vendredi, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,3 %, le Nasdaq a baissé de 0,1 % et le S&P 500 a gagné 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0940 USD contre 1,0940 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2607 USD contre 1,2606 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le Brent valait 80,24 USD le baril contre 81,73 USD le baril à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'est négocié à 2 013,48 USD l'once contre 2 000,41 USD l'once vendredi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, les données sur les demandeurs d'emploi en France, à 1200 CET.

Aux États-Unis, il y aura des données sur les permis de construire, à 1400 CET, avant les ventes de logements de deux heures.

Parmi les sociétés cotées à la Bourse italienne, aucun événement particulier n'est attendu.

