(Alliance News) - Jeudi, selon le marché à terme, la Piazza Affari devrait ouvrir dans une tendance baissière, les salles de marché se concentrant sur les nombreux rapports trimestriels et la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt, les traders recherchant des signaux dovish de Threadneedle Street en raison du récent ralentissement de l'inflation au Royaume-Uni.

Avant que la cloche ne sonne, dans le monde des entreprises, Prysmian a déclaré jeudi qu'il avait clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net du groupe de 185 millions d'euros, contre 182 millions d'euros pour la même période l'année précédente. Les revenus se sont élevés à 3,69 milliards d'euros, contre 3,99 milliards d'euros au premier trimestre 2023. Pour l'exercice 2024, Prysmian a confirmé les prévisions annuelles annoncées en février.

Ainsi, le FTSE Mib - après avoir clôturé dans le rouge de 0,3 pour cent à 34 151,41 - est annoncé en baisse de 15,00 points.

En Europe, le CAC 40 à Paris est en baisse de 20,80 points, le FTSE 100 de Londres est le seul à être en hausse avec un vert de 27,00 points, tandis que le DAX 40 de Francfort est en baisse de 10,00 points.

Parmi les petites valeurs cotées hier soir, les moyennes capitalisations ont perdu 0,2 pour cent à 48 048,28, les petites capitalisations ont progressé de 0,3 pour cent à 29 409,85, tandis que l'Italie Croissance a perdu 0,2 pour cent à 8 232,06.

Sur le Mib hier soir, c'est Leonardo qui a le mieux tiré son épingle du jeu avec une hausse de 2,8%. Elle a clôturé le premier trimestre 2024 avec un bénéfice net de 459 millions d'euros, contre 40 millions d'euros pour la période comparative, qui inclut, en plus du bénéfice net ordinaire, le gain comptabilisé suite à l'évaluation de la juste valeur du groupe Telespazio, réalisée aux fins de la consolidation ligne par ligne de ce dernier. Le résultat net ordinaire s'élève à 93 millions d'euros.

Terna s'est également bien comporté, en hausse de 2,5 %, après avoir annoncé mercredi qu'il avait clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net du groupe de 268,2 millions d'euros, contre 200,2 millions d'euros au 31 mars 2023, soit une hausse de 34 %.

Le chiffre d'affaires de la période s'est élevé à 858,1 millions d'euros, en hausse de 20% par rapport aux 712,5 millions d'euros du premier trimestre 2023.

Eni a abandonné 0,2%. La société a annoncé mercredi qu'elle avait l'intention de placer deux nouvelles émissions obligataires à taux fixe en dollars américains aujourd'hui, avec des échéances de 10 et 30 ans.

L'émission d'obligations se fait en exécution d'une résolution adoptée par le conseil d'administration le 4 avril et vise à maintenir une structure financière équilibrée, et le produit sera utilisé pour les besoins généraux d'Eni.

Azimut Holding a clôturé en hausse de 1,0% après avoir annoncé mercredi qu'elle avait clôturé le mois d'avril avec une collecte nette de 595 millions d'euros, ce qui porte son total depuis le début de l'année à 2,1 milliards d'euros.

Le total des actifs administrés et conservés s'élevait à 92,8 milliards d'EUR à la fin du mois d'avril, dont 61,0 milliards d'EUR d'actifs sous gestion.

Des trimestres élevés également pour FinecoBank, dans le vert de 0,9%. Le groupe a annoncé un bénéfice pratiquement inchangé au premier trimestre par rapport à l'année précédente, alors que les revenus ont augmenté. Il a déclaré mardi que le bénéfice net s'élevait à 147,0 millions d'euros au premier trimestre, en légère baisse par rapport aux 147,3 millions d'euros au 31 mars 2023. Les revenus du premier trimestre se sont élevés à 327,0 millions d'euros, en hausse de 11 % par rapport aux 293,7 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière.

Le conseil d'administration de Banco BPM - en baisse de 1,9 % - a approuvé mardi le rapport financier pour le premier trimestre 2024, clôturant avec un bénéfice net de 370,2 millions d'euros contre 265,3 millions d'euros au cours des trois premiers mois de 2023. En conséquence, le bénéfice net des activités poursuivies s'élève à 446,3 millions d'euros, en hausse de 37% par rapport aux 326,8 millions d'euros du premier trimestre 2023 et de 30% par rapport aux 343,1 millions d'euros du quatrième trimestre de l'année précédente.

Parmi les valeurs baissières, Pirelli termine en queue de peloton, abandonnant 2,6%, tandis que STMicroelectronics et Saipem perdent 2,2%.

Sur le Mid-Cap, Intercos a clôturé en tête avec 5,5%, bien qu'il ait déclaré des comptes en baisse mardi, mais a néanmoins confirmé ses prévisions pour 2024 qui prévoient des chiffres en hausse.

Credito Emiliano a clôturé en hausse de 0,2 % après avoir annoncé mardi qu'il avait clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net de 160,9 millions d'euros, contre 134,8 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière. Cependant, l'action a baissé de 1,0 %, devenant baissière après avoir commencé en hausse.

La société d'Amico a terminé la séance en baisse de 0,7 pour cent. La société - comme indiqué mercredi - a clôturé le premier trimestre avec un bénéfice net de 56,3 millions de dollars, en hausse par rapport aux 54,1 millions de dollars enregistrés au cours de la même période de l'année précédente. Le bénéfice ajusté, qui exclut les éléments non récurrents, a peu varié. Le chiffre ajusté est passé de 56,5 millions USD au 1er trimestre 2023 à 56,7 millions USD.

Maire Tecnimont a clôturé dans le rouge de 6,1 %. La société a placé plus de 2,3 millions d'actions, correspondant à environ 0,7% du nombre total d'actions ordinaires, auprès d'investisseurs institutionnels, pour un montant brut total d'environ 16,9 millions d'euros. Les bénéficiaires du plan LTI se sont engagés à bloquer les actions restantes du placement pour une période de 90 jours, sous réserve du consentement exprès de l'unique teneur de livre.

Comer Industries - en hausse de 1,0% - a annoncé mercredi avoir clôturé le premier trimestre avec un chiffre d'affaires en baisse de 21% en glissement annuel, à 272,4 millions d'euros contre 345,9 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Enervit a clôturé en hausse de 1,9% après avoir annoncé mercredi qu'elle avait clôturé le premier trimestre avec un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 13% à 22,8 millions d'euros contre 20,2 millions d'euros au 31 mars 2023.

Le groupe Safilo - dans le vert avec 5,5 % - a annoncé mardi qu'il avait terminé le premier trimestre avec des revenus de 277,2 millions d'euros, en baisse par rapport aux 287,2 millions d'euros enregistrés au cours de la même période l'année précédente. Au premier trimestre, le bénéfice brut s'est élevé à 166,2 millions d'euros, en baisse de 1,0 % par rapport aux 167,8 millions d'euros du premier trimestre 2023, tandis que la marge brute s'est améliorée de 160 points de base, passant de 58,4 % à 60,0 %.

Le conseil d'administration de Tessellis - dans le rouge de 1,4 % - a approuvé mardi le bilan consolidé et le rapport de durabilité au 31 décembre 2023, qui a clôturé avec une perte nette de 62,2 millions d'euros, contre une perte nette de 36,9 millions d'euros en août-décembre 2022. Il convient de noter qu'il s'agit de la première année complète pour 12 mois après la fusion avec la branche de détail de Linkem. Les revenus et autres produits s'élèvent à 233,9 millions d'euros contre 101,7 millions d'euros en août-décembre 2022.

Sur le segment des PME, Circle - dans le vert de 0,9 % - a annoncé mercredi avoir remporté, via sa filiale Magellan Circle, le projet Clarion sur les transports sûrs et résilients et les services de mobilité intelligente pour les passagers et le fret.

Financé dans le cadre du programme Horizon et doté d'un budget total d'environ 7 millions d'euros, Clarion représente 280 000 euros pour Circle pendant 47 mois de mise en œuvre.

ConstructionAcrobatic - dans le rouge de 0,4 pour cent - a rapporté mercredi qu'elle a terminé le premier trimestre avec des revenus en légère baisse d'une année sur l'autre à 33,3 millions d'euros contre 34,6 millions d'euros à la même période l'année dernière.

À New York, le Dow Jones a progressé de 0,4 %, le Nasdaq a cédé 0,2 % et le S&P 500 a clôturé juste en dessous du niveau de référence.

En Asie, le Nikkei a cédé 0,4 pour cent, le Shanghai Composite a gagné 0,6 pour cent, tandis que le Hang Seng a progressé de 1,0 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0741 USD contre 1,0748 USD mercredi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2482 USD contre 1,2495 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent s'échange à 83,76 USD le baril contre 83,31 USD le baril mercredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 315,87 USD l'once contre 2 317,24 USD l'once mercredi soir.

Sur le calendrier économique de jeudi, à 1110 CEST, une vente aux enchères de BOT italien à 12 mois est attendue tandis qu'à 1200 CEST, l'indice IPSOS PCSI Thomson Reuters pour l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Espagne.

A 1300 CEST, la décision de la Banque d'Angleterre sur les taux d'intérêt est attendue. À 1430 CEST, les demandes d'allocations de chômage arriveront des États-Unis.

Sur la Piazza Affari, les résultats financiers de nombreuses sociétés cotées sont attendus, notamment Banca Generali, Azimut Holding, Brembo, Salvatore Ferragamo, Enel et Mediobanca.

