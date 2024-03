(Alliance News) - Les marchés boursiers européens - selon les marchés à terme IG - devraient entamer la deuxième session de la semaine avec une direction mitigée, les salles de marché ralentissant leurs achats après avoir entamé des sessions haussières dues principalement aux attentes de réductions des taux d'intérêt.

Les investisseurs attendent les données économiques importantes des principales économies, qui doivent être publiées cette semaine, pour obtenir des indices sur l'évolution de la politique monétaire. Le plus important d'entre eux est l'indice des prix PCE de base des États-Unis, le panier préféré de la Fed, qui doit être publié vendredi.

Ainsi, le FTSE Mib, après avoir clôturé lundi en hausse de 0,9 % à 34 639,41 points, est maintenant en baisse de 26,40 points.

En Europe, le FTSE 100 de Londres perd 24,90 points, le CAC 40 de Paris progresse de 5,40 points et le DAX 40 de Francfort est juste en dessous.

Parmi les petites valeurs cotées hier soir, le Mid-Cap a gagné 0,2 pour cent à 47 893,57, le Small-Cap a augmenté de 0,4 pour cent à 28 098,27 et l'Italie Growth a perdu 0,5 pour cent à 8 127,97.

Sur le Mib hier soir, Saipem a pris la première place, augmentant de 6,1% à 2,1480 euros par action. Berenberg a relevé son objectif de cours sur le titre à 3,00 euros, contre 2,85 euros par action précédemment.

Telecom Italia a progressé de 4,2 %. Avec plus de 311 millions de titres échangés, l'action est de loin la plus échangée sur la liste des plus fortes capitalisations de la bourse italienne.

L'ancien monopoleur a annoncé lundi un nouvel accord de distribution non exclusif avec Dazn qui permettra aux clients de TimVision de continuer à regarder les dix matchs de chaque journée du championnat de Serie A pendant les cinq prochaines saisons jusqu'en 2029, En outre, les utilisateurs auront accès à l'ensemble de l'offre sportive de la plateforme mondiale de divertissement et de streaming en direct

ERG - dans le groupe étroit des baissiers - a perdu 1,2%, clôturant dans le bas du panier.

Pirelli - en hausse de 1,2% - a annoncé vendredi qu'il avait signé un accord avec un groupe sélectionné de banques internationales pour une facilité de prêt à terme de 600 millions d'euros arrivant à échéance en octobre 2028. La nouvelle facilité, lit-on dans le communiqué de presse, a été "conclue dans le cadre de la gestion habituelle et de l'optimisation de la structure financière" et "permettra le remboursement anticipé d'une partie de la dette arrivant à échéance en 2025, renforcera la marge de liquidité et allongera les échéances de la dette".

Sur le Mid-Cap, Cementir Holding a augmenté de 3,0%, dans sa troisième séance haussière consécutive.

Maire Tecnimont - en hausse de 1,4% - a rapporté vendredi qu'elle avait acheté 960 000 de ses propres actions ordinaires entre le 19 et le 21 mars. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 7,1350 euros par action, pour une valeur totale de 6,8 millions d'euros.

La meilleure performance a été réalisée par Caltagirone, en hausse de 5,6 %, tandis que la queue du classement a été occupée par Technogym, dans le rouge de 5,7 % malgré une légère augmentation de son dividende pour 2023.

La société a annoncé lundi qu'elle avait clôturé l'année 2023 avec un bénéfice net ajusté de 78,4 millions d'euros, en hausse de 18% par rapport à 66,1 millions d'euros au 31 décembre 2022.

La société a annoncé qu'elle avait proposé la distribution d'un dividende de 0,26 EUR par action, en hausse par rapport à 0,25 EUR par action en 2022. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période s'est élevé à 808,1 millions d'euros, soit une hausse de 12 % par rapport aux 721,5 millions d'euros enregistrés en 2022. L'EBITDA ajusté au 31 décembre était de 152 millions d'euros, en hausse de 15 % par rapport à 132 millions d'euros en 2022.

Du côté des petites capitalisations, algoWatt a grimpé de près de 15% et PLC a également augmenté de 9,3%, terminant la troisième séance quotidienne consécutive parmi les haussiers.

Seri Industrial, d'autre part, a augmenté de 2,5 %, son troisième gain consécutif parmi les haussiers, gagnant 25 % au cours de la semaine écoulée.

Bioera et EPH, en revanche, ont clôturé avec des baisses de 25 % et 9,1 %, respectivement.

Parmi les PME, ILBE a augmenté de 7,6 %. Le conseil d'administration d'Iervolino & Lady Bacardi Entertaiment a examiné et approuvé vendredi le projet d'états financiers pour l'exercice 2023, qui a clôturé avec un bénéfice net pour la période de 4,7 millions d'euros, montrant une augmentation de 1,2 million d'euros par rapport à la période comparable de 2022 de 3,5 millions d'euros.

Convergenze a gagné plus de 10% après une baisse de 2,7% lors de la séance précédente.

Le rouge pour DHH, qui a baissé de 4,7 pour cent dans le sillage des deux sessions précédentes. La société a rapporté jeudi que le conseil d'administration a approuvé ses résultats financiers pour 2023, clôturant avec un bénéfice net de 2,2 millions d'euros, contre 900 000 euros l'année précédente. Le revenu total consolidé du groupe s'est élevé à 34,6 millions d'euros, soit une augmentation de 5,0 millions d'euros. Les revenus récurrents ont représenté 94 % du total.

Plants - en déficit de 5,9 % - a indiqué que le conseil d'administration a examiné vendredi le bilan de l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, dans lequel il a fait état d'une perte de 1,3 million d'euros, par rapport à une perte de 54 000 euros au 31 décembre 2022. La valeur de la production s'est élevée à 7,8 millions d'euros, contre 10,4 millions d'euros l'année précédente, soit une baisse d'environ 26 %.

À New York, le Dow Jones a chuté de 0,4 % dans la nuit européenne, tandis que le Nasdaq a perdu 0,3 %, tout comme le S&P 500.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei était légèrement dans le rouge, le Shanghai Composite était dans le vert (0,2 %) et le Hang Seng était en hausse de 1,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0850 USD contre 1,0834 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2652 USD contre 1,2640 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 86,68 USD contre 86,84 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 170,35 USD l'once contre 2 176,22 USD l'once hier soir.

Le calendrier de mardi comprend des ventes aux enchères de Gilt à cinq ans et de Bot à six mois à 1000 CET.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, les yeux seront tournés vers les commandes de biens, à 1330 CET, et les prix de l'immobilier, à 1400 CET. Le rapport sur la confiance des consommateurs du Michigan sera publié à 1500 CET tandis que les stocks hebdomadaires de pétrole brut clôtureront la journée à 2130 CET, après une vente aux enchères de T-Note à cinq ans.

Parmi les entreprises, Bifire, Conafi, GVS, Hera, Longino & Cardenal et Somec - entre autres - publieront leurs résultats.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

