(Alliance News) - Lundi, la Piazza Affari a clôturé la séance avec une tendance baissière - dans la zone des 30 100 - dans l'attente de la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt attendue cette semaine.

Il est largement attendu que l'Eurotower confirme les taux d'intérêt aux niveaux records actuels, tandis que les salles de marché sont fortement concentrées sur toute information que la banque centrale pourrait fournir concernant le calendrier des réductions.

Lundi, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation des taux lors de la réunion du 31 janvier a une probabilité de 100 % pour la confirmation de la fourchette 525/550 points de base. La baisse de 25 points de base de l'objectif de 550/575 points de base est donc évaluée à 0 %.

Pour la réunion du 20 mars, en revanche, la baisse de 25 points de base a une probabilité de 46 %, alors qu'il y a une semaine, la probabilité était de 77 %.

Ainsi, le FTSE Mib a clôturé en hausse de 0,3 % à 30 182,32, le Mid-Cap a gagné 1,2 % à 44 518,45, le Small-Cap a augmenté de 0,6 % à 27 314,02, tandis que le Growth italien a clôturé en hausse de 0,8 % à 8 302,95.

En Europe, le CAC 40 à Paris a clôturé dans le vert de 0,6 pour cent, le FTSE 100 de Londres a gagné 0,4 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort était en hausse de 0,8 pour cent.

Sur le Mib, Nexi a été confirmé dans les quarts élevés, clôturant dans le vert de 2,3 %, après une baisse de 0,3 % lors de la session précédente.

Quarts élevés également pour Tenaris, qui s'est redressé de 1,9 %, après la baisse de 0,6 % de la séance précédente.

STMicroelectronics a clôturé en hausse de 2,6 % - le meilleur de la liste - dans la semaine où les résultats sont attendus.

Amplifon a progressé de 1,0 %, stimulé par l'annonce de l'acquisition d'un important réseau de franchisés Miracle-Ear aux États-Unis. Le réseau acquis, qui appartient à trois sociétés différentes - Hearing Pro Inc, Las Davis Enterprises Inc, et MiracleEar Centers of Arkansas LLC - comprend environ 50 points de vente situés dans quatre États, l'Arkansas, le Kansas, l'Illinois et le Missouri, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 20 millions d'USD et quelque 85 employés. Miracle-Ear est la marque sous laquelle Amplifon opère sur le marché américain de la vente au détail, par l'intermédiaire de magasins directs et franchisés.

Ferrari a chuté de 2,2 %, après la baisse de 0,1 % enregistrée vendredi.

A2A, d'autre part, a baissé de 1,2%, après avoir gagné 1,1% vendredi.

Sur le segment des cadets, Saras a clôturé en hausse de 4,1%, après le vert de 1,5% de vendredi soir. Le titre a clôturé à 1,74 EUR, un nouveau plus haut sur 52 semaines.

Technoprobe - la meilleure performance du segment - a augmenté de 8,3% pour atteindre 9,15 euros, un nouveau plus haut sur 52 semaines.

Webuild a clôturé dans le vert, en hausse de 6,0 %, après avoir annoncé dimanche qu'elle avait signé un contrat avec Fomento de Construcciones y Contratas Canada pour le développement et la construction de la section du tunnel du Pape et des gares souterraines de la ligne Ontario, d'une valeur totale estimée entre 700 millions et 1,3 milliard d'euros. La valeur finale réelle sera définie sur la base du projet exécutif, qui est inclus dans le contrat.

Credito Emiliano - en hausse de 0,7% - a annoncé lundi qu'il avait achevé avec succès le placement de billets à ordre en vertu de la loi italienne, pour un total de 200 millions d'euros.

Parmi les porteurs, la Juventus FC a clôturé dans le rouge (5,9%), après trois séances de baisse.

LU-VE, quant à lui, a chuté de 2,5%, pour sa quatrième séance à la baisse.

Parmi les petites capitalisations, Antares Vision a gagné 6,5%, clôturant pour la troisième séance consécutive avec une bougie haussière.

Des trimestres élevés également pour Somec, qui a gagné 5,1 pour cent après le gain de 5,1 pour cent de vendredi.

I Grandi Viaggi a grimpé de 1,7 pour cent après avoir annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé le projet d'états financiers pour l'année se terminant le 31 octobre 2023 avec un bénéfice d'exploitation de 2,8 millions d'euros contre une perte de 140 000 euros au cours de la même période l'année dernière.

Netweek, pour sa part, a cédé 4,1 %, après avoir enregistré un bénéfice de 4,4 % la veille de la réunion. L'action avait auparavant connu sept séances de baisse.

Parmi les PME, Energy a clôturé en hausse de 16%, avec un cours à 2,28 euros, inversant une mini-tendance baissière de trois séances.

First Capital - en hausse de 1,7% - a annoncé lundi avoir approuvé le projet de réorganisation du groupe, "qui lui permettra d'améliorer les opérations et la structure de son cœur de métier", selon une note, à travers le transfert de participations dans des sociétés cotées à sa filiale First SICAF Spa. L'assemblée des actionnaires de cette dernière a également approuvé une augmentation de capital de 50 millions d'euros.

Compagnia dei Caraibi a cédé 1,6 % à 1,74 EUR par action. L'action a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines, à 1,68 EUR, au cours de la séance.

À New York, alors que les échanges battent leur plein, le Dow Jones est dans le vert de 0,3 pour cent, le Nasdaq est en hausse de 0,5 pour cent, tandis que le S&P 500 est en hausse de 0,3 pour cent.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0888 USD contre 1,0882 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2717 USD contre 1,2679 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 79,69 dollars contre 79,15 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 023,57 USD l'once contre 2 029,60 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier macroéconomique de mardi comprend, à 0330 CET, la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Japon, suivie à 0730 CET par la conférence de presse du président de la BoJ.

Dans la soirée, depuis les États-Unis, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à un et deux ans est prévue entre 1730 CET et 1900 CET, tandis qu'à 2230 CET ce sera le tour de la publication du rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole.

Aucune annonce particulière n'est attendue de la part des entreprises.

