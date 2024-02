(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont confirmé la tendance des contrats à terme, en ouvrant avec une tendance haussière jeudi, alors que les investisseurs attendent les rapports clés sur l'inflation des principales économies.

Parmi les données économiques, la production industrielle au Japon - la quatrième économie mondiale - a connu la plus forte baisse depuis la pandémie de Covid-19 le mois dernier, ont montré les données du gouvernement jeudi, ajoutant encore plus de "morosité" pour la quatrième économie mondiale après l'entrée en récession à la fin de 2023.

En janvier, la production des usines et des mines a chuté de 7,5 % par rapport au mois précédent. Il s'agit de la plus forte baisse mensuelle depuis mai 2020, lorsque le Covid a entraîné l'arrêt des économies mondiales.

Sur le front de la politique monétaire, l'indice américain des prix PCE - l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale pour janvier - sera scruté de près par les salles de marché à la recherche d'indices sur la trajectoire des taux d'intérêt américains, dont la publication est attendue plus tard dans la journée.

Le FTSE Mib a augmenté de 0,4 % pour atteindre 32 738,84.

Le CAC 40 à Paris a progressé de 0,3 pour cent, tout comme le DAX 40 à Francfort, tandis que le FTSE 100 à Londres a progressé de 0,2 pour cent.

L'indice des moyennes capitalisations a progressé de 0,2 % pour atteindre 45 796,76, l'indice des petites capitalisations s'est maintenu juste en dessous de la normale à 28 026,34, et l'indice des valeurs de croissance italiennes a baissé de 0,4 % à 8 207,11.

Sur le Mib, Saipem a augmenté de 7,0 % avec un nouveau prix de 1,61 EUR par action. La société a déclaré mercredi qu'elle avait renoué avec les bénéfices en 2023, clôturant l'année au 31 décembre à 179 millions d'euros, contre une perte de 209 millions d'euros en 2022. Le conseil d'administration a déclaré qu'il avait approuvé une politique de dividende visant à revenir à un dividende en 2025, sur la base des résultats attendus en 2024.

Force également sur Moncler, qui est en hausse de 5,7 %. Sur le titre de luxe, UBS, RBC, JP Morgan et Jefferies ont relevé leurs objectifs de cours jeudi.

Le conseil d'administration de Poste Italiane - en hausse de 3,9 % - a publié jeudi ses résultats consolidés préliminaires pour l'exercice 2023, qui s'est clôturé par un bénéfice net de 1,93 milliard d'euros, contre 1,58 milliard d'euros un an plus tôt. Le conseil d'administration a également annoncé la distribution d'un dividende de 0,80 euro par action, portant le montant total des dividendes à 1,00 euro pour 2023, soit une hausse de 23 % par rapport aux 0,65 euro versés un an plus tôt.

Prysmian - en baisse de 0,2% à 44,81 EUR - a déclaré jeudi qu'il a terminé 2023 avec un bénéfice net en hausse de 5,0% en glissement annuel à 529 millions d'euros, contre 504 millions d'euros en 2022.

Telecom Italia a quitté la liste, abandonnant 2,0%. Le titre - qui ne respecte pas la date de détachement du dividende de 2021 - publiera ses comptes mercredi.

Sur le MidCap, Cembre progresse de 1,8%, après avoir clôturé quatre bougies avec une tendance baissière.

Technogym, entre autres, progresse également de 1,8%, avec une perte hebdomadaire de 9,2%, résultat de trois séances baissières.

Seco, quant à lui, perd 3,0%, avec un prix de 3,57 EUR par action, après une perte de 1,6% lors de la séance précédente.

Le conseil d'administration de Lottomatica Group - en baisse de 1,8% - a examiné jeudi le projet d'états financiers consolidés au 31 décembre 2023, qui se termine par un bénéfice net ajusté de 215,9 millions d'euros, en hausse de 29% en glissement annuel sur 2022 pro forma. En revanche, le chiffre publié a été de 68 millions d'euros, contre 72 millions d'euros en 2022.

Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 0,26 EUR par action ordinaire. Compte tenu des actions émises à ce jour, cela équivaut à une distribution de 65,4 millions d'euros, soit une distribution de 30 % du bénéfice net ajusté.

Sur le Smallcap, Beewize est la locomotive, progressant de 4,6% et portant le cours à 0,8680 EUR, après deux séances clôturées dans le rouge.

Sogefi, quant à lui, a fait progresser le cours de 3,0% sur sa sixième bougie journalière haussière. Le titre, atteignant 3,05 euros, met à jour son plus haut de 52 semaines.

Digital Bros - en hausse de 0,8 % - a annoncé mercredi que sa filiale 505 Games Spa avait signé un accord avec Remedy Entertainment PLC pour vendre les droits d'édition, de distribution et de marketing des jeux vidéo de la saga Control.

Le paiement s'élève à un minimum de 15,7 millions d'euros avec une marge minimale potentielle, un montant correspondant aux investissements réalisés par 505 Games.

Biesse - dans le rouge de 0,6% - a annoncé mercredi que le conseil d'administration avait approuvé son plan d'affaires 2024-2026, prévoyant une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 4% sur la période du plan. La marge d'Ebitda devrait se situer entre 8 et 10 %, tandis que la marge d'Ebit devrait se situer entre 4 et 5 %. Les dépenses d'investissement pour la période couverte par le plan s'élèveront à 150 millions d'EUR.

Parmi les PME, Giglio.com est en hausse de 6,3% à 2,02 EUR par action.

Deodato.Gallery, quant à lui, progresse de 4,5%, après 3,7% lors de la séance précédente.

Relatech - en baisse de 6,0% - a indiqué jeudi avoir clôturé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 91 millions d'euros, contre 61 millions d'euros - ou 92 millions d'euros pro forma - en 2022.

Powersoft est également à la traîne, perdant 5,8% à 14,80 euros. A noter que le titre a augmenté sa capitalisation boursière de près de 48% depuis le début de l'année 2024.

A New York - dans la nuit européenne - le Dow Jones a reculé de 0,1%, le S&P de 0,2%, tandis que le Nasdaq a perdu 0,6%.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Nikkei a reculé de 0,1 %, le Hang Seng de 0,2 % et le Shanghai Composite de 1,9 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0846 USD contre 1,0837 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2668 USD contre 1,2664 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent valait 81,79 USD contre 83,38 USD à la clôture de mercredi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 036,39 USD l'once contre 2 032,76 USD l'once mercredi soir.

Le calendrier de jeudi comprend de l'Allemagne, à 0955 CET, le chiffre du chômage et, cinq minutes plus tard, le chiffre de l'inflation.

De l'Italie, l'accent sera mis sur les ventes industrielles à 1000 CET et la balance commerciale hors UE.

Dans l'après-midi, les États-Unis présenteront l'indice des prix des dépenses personnelles et l'indice des prix des dépenses de consommation à 14h30 CET, ainsi que le PIB du Canada.

Sur la Piazza Affari, les résultats de la Banca Monte dei Paschi di Siena et de Leonardo, entre autres, sont attendus.

