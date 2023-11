(Alliance News) - Dans l'attente du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui sera publié ce soir, alors que les marchés sont fermés, la Piazza Affari a clôturé en forte baisse mardi, suivant la performance négative du reste des marchés boursiers européens.

Axel Rudolph, analyste de marché senior chez IG, a déclaré : "Avant les résultats de Nvidia, les minutes du FOMC et le week-end prolongé de Thanksgiving, les traders ont encaissé une partie des gains solides des actions des trois dernières semaines, alors que les résultats des principaux détaillants américains ont été décevants.

"Les ventes de logements existants aux États-Unis, qui ont atteint leur plus bas niveau en 2010, et l'activité domestique américaine, la plus faible depuis sept mois, ont également pesé sur l'ambiance. La plupart des indices boursiers européens ont glissé dans le rouge alors que la saison des résultats touche à sa fin".

Le FTSE Mib a clôturé mardi en baisse de 1,3 pour cent à 29 153,42, le Mid-Cap a abandonné 0,8 pour cent à 41 540,47, le Small-Cap a perdu 0,9 pour cent à 25 793,35, et l'Italy Growth a chuté de 0,1 pour cent à 7 768,67.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en baisse de 0,2 %, le CAC 40 de Paris a perdu 0,3 % et le DAX 40 de Francfort n'a pas bougé de la parité.

Sur la liste principale de Piazza Affari, parmi les quelques titres haussiers, une bonne séance pour Nexi, qui a augmenté de 1,0 %, clôturant sa troisième séance haussière d'affilée.

De bonnes transactions également pour Ferrari, qui a été haussier avec 0,4%, se dirigeant également vers sa troisième séance pour clôturer sur une tendance positive.

En queue de peloton, la Banca Monte dei Paschi di Siena a cédé 7,9 %. Le Ministère de l'Economie et des Finances a annoncé avoir réalisé avec succès la vente de près de 315 millions d'actions ordinaires de l'institution siennoise - soit 25% de son capital social - par le biais d'un book building accéléré réservé aux investisseurs institutionnels italiens et étrangers. La demande ayant atteint plus de cinq fois le montant initial, l'offre a été portée de 20 % à 25 % du capital social.

Le prix par action est de 2,92 EUR, pour un montant total d'environ 920 millions d'EUR, ce qui représente une décote de 4,9 % par rapport au cours de clôture de l'action de la banque le mardi et est supérieur de près de 50 % au prix de souscription de l'augmentation de capital de la banque prévue pour novembre 2022. Suite à la transaction, la participation du MEF dans MPS passera de 64,2% à environ 39,2% du capital.

UniCredit - en baisse de 1,6% - a annoncé mardi qu'il avait acheté 4,4 millions de ses propres actions ordinaires entre le 13 et le 17 novembre pour une valeur totale de 109,3 millions d'euros.

Les ventes de Stellantis - dans le rouge de 1,8 % - ont augmenté en octobre en Europe, parallèlement à la tendance positive du marché européen, où les enregistrements ont augmenté de 15 %.

Comme l'ont montré les données de l'ACEA, l'Association des constructeurs européens d'automobiles, mercredi, la fusion de PSA Groupe et de Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une augmentation de 11 % des ventes en octobre, avec 180 327 voitures immatriculées par rapport à 162 815 en octobre 2022, avec une part de marché, cependant, en baisse à 17,4 % par rapport à 17,9 % en 2022.

Intesa Sanpaolo a perdu 1,4 % après avoir placé avec succès une émission à deux tranches de 3,00 milliards d'USD aux États-Unis.

En détail, la banque a placé une obligation privilégiée de premier rang à 10 ans pour un montant nominal de 1,5 milliard d'USD, à un niveau égal à celui du Trésor américain plus 280 points de base et un coupon à taux fixe de 7,20 % ; et une obligation privilégiée de premier rang à 30 ans pour un montant nominal de 1,5 milliard d'USD, à un niveau égal à celui du Trésor américain plus 325 points de base et un coupon à taux fixe de 7,80 %.

Il s'agit de la plus importante émission d'Intesa Sanpaolo depuis 10 ans, réalisée à un coût total conforme à celui qu'il est théoriquement possible de reproduire en euros. En outre, la tranche à 30 ans est la plus longue émission senior préférée émise en 2023 par des émetteurs bancaires en dollars américains.

Sur le segment des cadets, Webuild a progressé de 0,7 % et GVS de 1,4 %, affichant la meilleure performance dans un panier majoritairement baissier.

Buzzi a grimpé de 2,7% après avoir baissé de 0,7% la veille de la séance, surperformant tout le monde et portant le prix à 27,68 euros.

Ferretti, en revanche, a laissé 4,7% sur le parterre après deux séances de clôture à la hausse.

Technogym - dans le rouge de 1,4 % - a annoncé mardi qu'elle avait racheté 146 026 de ses propres actions entre le 13 et le 17 novembre. Les actions ont été acquises à un prix moyen pondéré quotidien de 7,82 euros pour une valeur de 1,1 million d'euros.

Carel Industries a perdu 2,6 %. Luigi Rossi Luciani et Athena ont annoncé lundi soir qu'ils avaient achevé avec succès la procédure accélérée de constitution de livre d'ordres concernant les droits d'option valables pour la souscription d'actions ordinaires de Carel Industries provenant de l'augmentation de capital. Le placement, réservé aux investisseurs institutionnels italiens et étrangers, a permis de placer un total de 31,2 millions de droits d'option. Le prix unitaire était de 0,50 EUR, pour une valeur totale d'environ 15,6 millions EUR.

Du côté des petites capitalisations, Gabetti a progressé de 4,1 %, clôturant ainsi sa troisième séance de hausse consécutive.

Openjobmetis s'est également bien comportée, en hausse de 4,1 % après avoir chuté de 1,9 % la veille.

Unidata - dans le rouge de 3,6% à 37,80 euros - a annoncé lundi que son conseil d'administration avait examiné et approuvé une mise à jour de son plan d'affaires avec des objectifs étendus jusqu'en 2026. Parmi ceux-ci, la société prévoit des revenus totaux entre 130 et 140 millions d'euros, avec un EBITDA entre 37 et 41 millions d'euros, et des marges entre 28 et 29%. Unidata prévoit des dépenses cumulées d'environ 56 millions d'euros et une dette nette d'environ 23 millions d'euros.

Parmi les PME, une bonne séance pour GEL, qui a augmenté de 6,4% après deux séances de baisse.

IMD International Medical Devices - en hausse de l5,5% - a indiqué lundi soir que, compte tenu des informations disponibles à ce jour, la tendance de croissance du groupe reste inchangée pour le moment. Un objectif de chiffre d'affaires et d'Ebitda d'environ 50 millions d'euros et 8 millions d'euros respectivement est prévu pour 2024. Par ailleurs, le CEO a communiqué le chiffre de gestion non audité de l'endettement net, qui fait apparaître une trésorerie nette d'environ 5,1 millions d'euros au 30 septembre 2023.

A l'inverse, Convergenze a gagné plus de 14%, pour sa troisième séance de hausse.

À New York, le Dow Jones était en baisse de 0,2 % à 35 073,66, le Nasdaq était en baisse de 0,8 % à 14 170,94 et le S&P 500 perdait 0,4 % à 4 530,64.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0938 USD contre 1,0941 USD à la clôture des marchés européens lundi soir, tandis que la livre valait 1,2537 USD contre 1,2496 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 81,74 USD le baril contre 82,86 USD le baril à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 003,61 USD l'once contre 1 974,01 USD l'once lundi soir.

Le calendrier macroéconomique de mercredi comprend le rapport de la Banque centrale européenne sur la stabilité financière de la zone euro, à 1000 CET, suivi par la déclaration d'automne du Royaume-Uni, à 1100 CET, et les données hypothécaires américaines, à 1300 CET.

Les prix des importations allemandes seront publiés à 1330 CET, une heure avant les demandes d'allocations chômage et les commandes de biens aux États-Unis. À 1600 CET, les yeux seront rivés sur la confiance des consommateurs de la zone euro, une demi-heure avant les données sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis. À 1900 CET, les données de Baker Hughes sur les plates-formes de forage américaines.

Parmi les sociétés cotées à la bourse italienne, les comptes de MFE-MediaForEurope sont attendus.

