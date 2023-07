(Alliance News) - Les marchés européens ont évolué dans une tendance baissière mercredi, avec des salles de marché sous le choc d'une série de résultats trimestriels d'entreprises, avant la déclaration de politique économique de la Réserve fédérale dans la soirée. La certitude d'une hausse des taux de 25 points de base a déjà été largement prise en compte, orientant l'attention vers la conférence de presse, où les investisseurs cherchent à obtenir des éclaircissements sur les actions futures de la banque centrale américaine.

En conséquence, le FTSE Mib était en baisse de 0,1 pour cent à 28 925,23, le Mid-Cap était en baisse de 0,3 pour cent à 42 096,10, le Small-Cap était dans le rouge de 0,1 pour cent à 26 818,23, et l'Italy Growth était en légère hausse à 9 077,46.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est dans le rouge de 0,4 %, le CAC 40 de Paris perd 1,6 % et le DAX 40 de Francfort recule de 0,8 %.

Sur la liste des capitalisations les plus élevées de Piazza Affari, le secteur bancaire est confirmé comme la force motrice, avec BPER Banca progressant de 2,4 % à 3,12 euros par action. Capital Fund Management a réduit sa position courte sur le titre de 0,57% à 0,48%.

Banco BPM, d'autre part, est en hausse de 1,2%, se redressant depuis le léger rouge de la veille.

Stellantis - dans le vert de 2,0% - a annoncé mercredi un bénéfice net de 10,92 milliards d'euros au premier semestre de l'année, en hausse de 37% par rapport au premier semestre 2022, où il s'élevait à 7,96 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires net pour la période s'est élevé à 98,37 milliards d'euros, en hausse de 12 % par rapport aux 88,00 milliards d'euros de la même période en 2022.

UniCredit a également été actif - en hausse de 0,7% - après la publication des comptes avant la cloche, enregistrant son meilleur premier semestre jamais réalisé, clôturé avec un bénéfice net atteignant un record de 4,4 milliards d'euros, en hausse de 91% par rapport aux mêmes six mois de l'année dernière. Si l'on exclut les coûts d'intégration enregistrés au deuxième trimestre, le bénéfice net comptable s'élève à 4,5 milliards d'euros, ce qui représente le meilleur premier semestre de l'histoire du groupe. Le chiffre d'affaires net s'est élevé à 5,9 milliards d'EUR au deuxième trimestre, en hausse de 24 % par rapport à l'année précédente.

Dans le rouge, Campari perd 4,2 %. Le conseil d'administration a approuvé mercredi le rapport financier semestriel pour les six mois se terminant le 30 juin, qui s'est soldé par un bénéfice net de 217,6 millions d'euros, contre 199,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente. Le bénéfice net ajusté s'élève à 234,6 millions d'euros, contre 220,6 millions d'euros. La dette nette au 30 juin 2023 était de 1,82 milliard d'euros, en hausse de 268 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022.

Du côté des valeurs moyennes, Antares Vision est en queue de peloton avec moins 3,3 pour cent, entamant sa cinquième séance à la baisse.

Seco, d'autre part, abandonne 1,7 pour cent, après 0,9 pour cent de vert la veille.

Acea - dans le rouge de 0,6 % - a vu son bénéfice net ajusté augmenter au premier semestre de l'année, une période au cours de laquelle les dépenses d'investissement ont augmenté et les revenus ont légèrement diminué par rapport à l'année précédente, a-t-il rapporté mardi. Le bénéfice net ajusté de la société - après prise en compte des intérêts minoritaires - a augmenté de 6% à 144 millions d'euros, contre 138 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière, tandis que le chiffre non ajusté a chuté de 22% à 142 millions d'euros, contre 183 millions d'euros.

newcleo, une entreprise de technologie nucléaire propre et sûre engagée dans le développement de réacteurs innovants de génération IV utilisant des déchets nucléaires existants comme combustible, a déclaré mardi qu'elle avait signé un accord avec Fincantieri et RINA, une société multinationale d'inspection, de certification, de classification et de conseil en ingénierie des navires. Les actions de Fincantieri sont restées stables à 0,4925 EUR.

Zignago Vetro a augmenté de 1,6 pour cent à 15,76 euros avant les comptes de vendredi.

Le côté "achat" prévaut également pour Caltagirone, en hausse de 1,6% à 3,86 euros après une baisse de 3,1% la veille.

Du côté des petites capitalisations, Neodecortech est en hausse de 4,4%, marquant sa troisième séance de hausse depuis le début de l'année.

Sogefi, quant à lui, est en hausse de 2,8%, après avoir chuté de 4,0% la veille de la séance.

PLC - dans le vert de 1,1% - a annoncé mercredi que PLC Service Srl, une société du groupe, s'est vu attribuer le revamping et le repowering de trois centrales photovoltaïques de plus de 13 MWc situées dans les Pouilles et le Molise, détenues par une société ad hoc contrôlée par ERG Spa, un des principaux producteurs indépendants d'énergie à partir de sources renouvelables en Italie. Le montant total du contrat s'élève à plus de 5,5 millions d'euros.

Giglio Group, d'autre part, a chuté de 3,1% à 0,62 EUR par action, se dirigeant vers sa troisième séance de clôture parmi les baissiers.

Parmi les PME, Italia Independent a grimpé de 3,7%, son cours s'établissant à 0,71 euro après avoir chuté de 8% la veille.

G Rent, quant à lui, a progressé de 3,5% à 0,89 euro, après avoir chuté de 7,5% la veille.

Casta Diva, pour sa part, est en hausse de 1,8% à 1,3950 euro. A noter que le titre a doublé sa capitalisation boursière depuis le début de l'année 2023, en progressant de plus de 100%.

En queue de peloton, Farmacosmo cède 4,0% à 0,9580 euro, dans le sillage de la baisse de 3,1% de la veille.

Intred a chuté de 2,7% à 10,95 euros par action, portant sa perte depuis le début de l'année à 24%.

À New York, le Dow a clôturé en baisse de 0,1 %, le Nasdaq a gagné 0,6 %, tandis que le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,3 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1063 USD contre 1,1023 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2891 USD contre 1,2835 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 83,60 dollars contre 82,82 dollars à la clôture mardi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 970,45 USD l'once contre 1 959,21 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, des États-Unis, se concentrer sur les hypothèques à 1300 CEST et les données du marché du logement à venir entre 1400 CEST et 1600 CEST. A 16h30 CEST, les stocks de pétrole brut américains seront publiés.

Les données du jour, cependant, viendront à 2000 CEST, avec la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, qui sera suivie par la conférence de presse du président, Jerome Powell, une demi-heure plus tard.

