(Alliance News) - La Piazza Affari a clôturé la séance boursière de vendredi en hausse, après une nouvelle journée sans indices macroéconomiques majeurs et alors que Wall Street n'est ouverte que pendant la moitié de la séance en raison de Thanksgiving.

Axel Rudolph, analyste principal de marché chez IG, a déclaré : "Les actions ont manqué de direction en raison des faibles volumes et de la faible volatilité des échanges, alors que l'activité du secteur privé américain a augmenté marginalement et que le moral des entreprises allemandes s'est amélioré moins que prévu. Les indices, à l'exception du FTSE 100, ont augmenté pour la quatrième semaine consécutive malgré le fait que le moteur économique de l'Europe se dirige vers une récession à double creux alors que le produit intérieur brut trimestriel final de l'Allemagne a chuté de 0,1 pour cent, comme prévu".

"Les rendements mondiaux se sont redressés par rapport à leurs plus bas niveaux de novembre dans un contexte de faibles volumes d'échanges avant la semaine prochaine où un grand nombre d'obligations du Trésor américain seront mises en vente. Toutefois, cela n'a pas semblé aider le dollar américain, qui a continué à chuter. Les matières premières telles que le pétrole, l'or et l'argent ont également évolué dans des fourchettes de faible volatilité et de faibles volumes avant la réunion de l'OPEP+ - reportée à la semaine prochaine - qui aura désormais lieu le 30 novembre.

Le FTSE Mib a clôturé vendredi en hausse de 0,7 pour cent à 29 432,30, le Mid-Cap a augmenté de 0,5 pour cent à 41 790,60, le Small-Cap a gagné 0,8 pour cent à 25 993,47, et l'Italie Growth a augmenté de 0,3 pour cent à 7 882,45.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a clôturé en hausse de 0,1 %, le CAC 40 de Paris a terminé en hausse de 0,2 % et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,3 %.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi di Siena a continué à bien se comporter tout au long de la séance, clôturant en hausse de 1,9 % après la vente d'actions par le ministère de l'Économie et des Finances et à la suite de rumeurs d'un remaniement bancaire impliquant la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Mediobanca a perdu 0,1% après avoir annoncé que le conseil d'administration avait nommé Vittorio Pignatti Morano et Sabrina Pucci en tant que vice-présidents de la banque.

En outre, Angela Gamba a été confirmée en tant qu'administrateur indépendant principal.

Eni a gagné du terrain, augmentant de 0,9 %. L'entreprise a indiqué qu'avec son partenaire Petroci, elle a démarré avec succès la production de Baleine en août de cette année, réalisant un délai de mise sur le marché de moins de deux ans à partir de la découverte géante.

Banco BPM - en baisse de 0,1 % - a annoncé qu'elle avait réalisé avec succès une nouvelle émission sociale privilégiée de 500 millions d'euros avec une échéance de quatre ans. Il s'agit de la première émission de qualité du groupe.

Les ordres, qui s'élèvent à plus de 2 milliards d'EUR, ont dépassé quatre fois le montant de l'émission, avec la participation de plus de 150 investisseurs, ce qui confirme la reconnaissance croissante du nom de Banco BPM par les investisseurs. Environ 90 % des ordres alloués avaient une connotation ESG.

Sur le Mid-Cap, Juventus Football Club - en hausse de 0,7% - a annoncé jeudi que l'assemblée des actionnaires avait approuvé les propositions d'augmentation de capital et de regroupement d'actions dans le ratio d'une action pour 10 actions détenues.

Dans le détail, l'assemblée des actionnaires a décidé de réduire le capital social de 23,4 millions d'euros à 50 000 euros et d'approuver l'augmentation de capital proposée, contre paiement, à réaliser avant le 31 décembre 2024, pour un montant total maximum de 200 millions d'euros, prime d'émission incluse, par l'émission de nouvelles actions ordinaires sans valeur nominale.

MFE-MediaForEurope - avec des actions A en hausse de 6,6 pour cent et des actions B en hausse de 2,8 pour cent - a augmenté après avoir annoncé un bénéfice net consolidé de 71,0 millions d'euros pour les neuf premiers mois de l'année, contre 78,5 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Fincantieri - en hausse de 1,4% - a annoncé avoir signé un contrat de 10 ans avec l'Autorité de l'armement du ministère de la Défense de la République arabe d'Egypte pour deux unités Fremm de soutien en service et de soutien logistique intégré, c'est-à-dire des services de maintenance préventive, des études logistiques et de la maintenance corrective sur demande, d'une valeur d'environ 260 millions d'euros.

Du côté des petites capitalisations, Piquadro a gagné 0,9%, après avoir annoncé jeudi qu'elle avait clôturé le premier semestre de son exercice financier avec des ventes en hausse à 85,9 millions d'euros, contre 80,2 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Immsi - dans le rouge de 2,1% - a annoncé qu'Intermarine, une société du groupe, avait remporté l'appel d'offres lancé par le ministère de l'Intérieur pour la fourniture de huit navires polyvalents de lutte contre les incendies qui seront destinés au Corps national des pompiers pour faire face aux activités de sauvetage en mer.

Banca Sistema - en baisse de 0,5 pour cent - a annoncé jeudi que Kruso Kapital, une société du groupe, avait signé un accord contraignant avec les actionnaires actuels de Banco Invest pour acheter les activités de prêt mises en gage au Portugal.

Kruso Kapital paiera un montant de 11 millions d'euros, y compris la survaleur, sous réserve d'éventuels mécanismes d'ajustement à la clôture de l'opération.

Aquafil a clôturé en hausse de 3,6 %. La société a présenté son plan stratégique 2023-2025 mardi, faisant état d'une prévision de croissance du volume des ventes pour la période.

Pour l'exercice 2023, en revanche, les volumes devraient diminuer de 3 à 4 % par rapport à l'année précédente. L'Ebitda attendu pour l'exercice 2023 se situe dans une fourchette de 45 à 50 millions d'euros, tandis que l'Ebitda ajusté de cet effet se situe dans une fourchette de 68 à 70 millions d'euros.

GPI, en baisse de 0,4, a déclaré que le conseil d'administration avait sélectionné un petit nombre d'investisseurs intéressés par la valorisation de sa filiale Argentea.

SIT a augmenté de 8,5 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait conclu un partenariat avec Panasonic pour lancer une nouvelle solution complète de ventilation pour les pompes à chaleur résidentielles.

Parmi les PME, Eprcomunicazione a clôturé à l'équilibre. Sa filiale Justbit a signé un contrat de conseil numérique avec "un groupe multinational".

Le contrat, d'une durée de deux ans à compter de la signature et qui se poursuivra donc jusqu'en novembre 2025, a une valeur totale de 243 900 euros et pourrait être augmenté en fonction des nouvelles exigences du client, a indiqué la société dans une note.

Portobello - en baisse de 4,5 pour cent - a annoncé jeudi que l'assemblée générale des actionnaires avait décidé de donner au conseil d'administration le pouvoir d'approuver une augmentation de capital d'un montant maximum de 20 millions d'euros par le biais de l'émission d'actions ordinaires dans un délai de cinq ans.

À New York, le Dow Jones était en hausse de 0,3 % à 35 389,64, le Nasdaq était en baisse de 0,3 % à 14 230,84 et le S&P 500 était juste en dessous du pair à 4 556,31.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0940 USD contre 1,0905 USD à la clôture des marchés européens jeudi, tandis que la livre valait 1,2606 USD contre 1,2531 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le pétrole Brent valait 81,73 USD le baril contre 80,97 USD le baril à la clôture d'hier. L'or, quant à lui, se négocie à 2 000,41 USD l'once contre 1 991,65 USD l'once jeudi soir.

Le calendrier macroéconomique de lundi s'ouvre avec les résultats des entreprises chinoises, attendus à 0230 CET, suivis par les données sur les demandeurs d'emploi en France, à 1200 CET.

Aux États-Unis, il y aura des données sur les permis de construire, à 14h00 CET, précédant de deux heures les ventes de logements.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, aucun événement particulier n'est attendu.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.