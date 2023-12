(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont évolué légèrement à la hausse mercredi avant que la cloche ne sonne, les investisseurs attendant avec prudence la décision de la Réserve fédérale américaine. La Fed devrait maintenir ses taux stables, mais les marchés se concentreront sur les commentaires du président Jerome Powell, dans un contexte de spéculation sur des baisses de taux au premier semestre 2024.

Le FTSE Mib a ainsi marqué une hausse de 17,50 points, après avoir clôturé mardi en baisse de 0,3 pour cent à 30 342,15.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 4,70 points, tandis que le CAC 40 de Paris se situait juste au-dessus de la moyenne, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Parmi les plus petites valeurs, le Mid-Cap a perdu 0,2 % à 42 608,57 hier soir, le Small-Cap a perdu 0,3 % à 26 588,98, et l'Italie Growth n'a pas bougé de la parité à 8 067,25.

Sur le Mib, Banco BPM s'est bien comporté mardi, avec une hausse de 1,2%. Le conseil d'administration a approuvé le plan stratégique 2023-2026 du groupe.

"L'ambition du nouveau plan est d'augmenter très significativement la rémunération des actionnaires, en s'appuyant sur des leviers financiers et industriels qui permettront d'accroître encore la croissance du chiffre d'affaires total à 5,4 milliards d'euros en 2026, contre 5,25 milliards d'euros à fin 2023", peut-on lire dans la note publiée.

Sur le plan de la rentabilité, le groupe vise un bénéfice net de plus de 1,5 milliard d'euros en 2026, contre 1,2 milliard d'euros en 2023, et un ROTE de 13,5 % en 2026, contre 12 % en 2023.

Hera et Snam ont signé mardi un protocole d'accord pour la création d'un centre de production d'hydrogène visant à contribuer à la décarbonisation de l'Émilie-Romagne.

La pièce maîtresse de la vallée de l'hydrogène de Modène sera IdrogeMO, le projet du groupe Hera et de Snam visant à construire un centre de production capable de produire jusqu'à 400 tonnes d'hydrogène renouvelable par an, avec la possibilité d'une expansion future pour augmenter la production. Au total, l'investissement prévu s'élève à plus de 20 millions d'euros. L'action de Hera a clôturé en baisse de 0,6 %, tout comme celle de Snam.

UniCredit a perdu 1,0 % après avoir annoncé lundi qu'elle dépassait largement les exigences du SREP de la Banque centrale européenne. A partir du 1er janvier, la banque devra respecter un ratio CET 1 de 10,0%, un ratio Tier 1 de 11,9% et un ratio Total Capital de 14,4%.

Au 30 septembre, UniCredit était bien au-dessus de ces seuils : le ratio CET 1 entièrement chargé était de 17,2%, le ratio CET 1 intermédiaire de 17,5%, le ratio Tier 1 de 19,2% et le ratio de capital total de 22,2%.

Du côté des valeurs moyennes, Buzzi a progressé de 2,0% et a enregistré la meilleure performance de sa liste.

Antares Vision, en revanche, a clôturé de l'autre côté du panier, en baisse de 3,6%, avec des actions perdant huit centimes depuis le début, terminant à 2,81 euros l'unité.

L'action la plus échangée a été Saras, avec 4,3 millions d'actions échangées et une baisse de 0,9 %.

Parmi les sociétés à plus faible capitalisation, B&C Speakers - en hausse de 0,3 % - a finalisé l'acquisition des actifs de la marque Eminence Speakers.

La nouvelle société B&C Speakers China, détenue à 100 % par le diffuseur B&C Speakers, a acquis une partie des actifs de production d'Eminence Dongguan Enterprise pour un montant convenu de 900 000 euros.

Triboo - en hausse de 0,8 % - a annoncé mardi un partenariat stratégique entre Triboo Shanghai, siège asiatique de l'usine italienne de transformation numérique, et Alviero Martini 1A Classe, la célèbre marque lifestyle de l'emblématique Mappa Geo.

Alviero Martini, écrit la société, vise ainsi à "renforcer sa présence sur le marché chinois, qui devrait être durable et rentable".

En fait, les débuts d'Alviero Martini 1A Classe avec un produit phare sur la célèbre plateforme de commerce électronique T-Mall (Alibaba) et sur les plateformes sociales WeChat, Weibo et Little Red Book, qui se targuent de la présence de milliards d'utilisateurs, sont d'ores et déjà imminents.

Vianini a perdu 6,6 % après que l'assemblée générale des actionnaires a approuvé lundi une augmentation de capital d'un montant maximum de 60 millions d'euros.

En outre, les actionnaires ont donné leur feu vert à la suppression de l'indication de la valeur nominale expresse des actions ordinaires de la société.

Exprivia a clôturé à l'équilibre après avoir signé un accord contraignant pour l'acquisition de 85 % de Balance Spa.

Balance est une société de services TIC opérant principalement dans le domaine des services salesforce, un leader mondial des solutions de gestion de la relation client basées sur le cloud.

Exprivia et les actionnaires actuels de Balance se sont engagés à souscrire à une augmentation de capital en numéraire, dont la part d'Exprivia sera de 1,5 million d'euros, financée sur ses fonds propres ; l'objectif est de donner à Balance les moyens financiers de poursuivre ses objectifs de croissance et de développement au cours des quatre prochaines années.

Parmi les PME, Portobello a perdu 3,3 % après que le conseil d'administration a décidé d'augmenter le capital social de la société contre paiement, sur une base divisible et progressive, jusqu'à un montant maximum de près de 8 millions d'euros, par l'émission d'actions ordinaires.

L'objectif de cette opération, selon la note de la société, est de renforcer le capital et la structure financière de Portobello afin de soutenir le fonds de roulement du groupe et les stratégies de développement qui y sont liées.

Le groupe TMP a cédé 1,9 % après avoir annoncé mardi qu'il était prêt à entrer sur le marché espagnol des productions audiovisuelles pour le cinéma et la télévision.

En fait, la société vient de rentrer d'un voyage institutionnel à Madrid, Valence et en Andalousie qui avait "pour objectif de créer de futurs partenariats stratégiques dans l'industrie audiovisuelle et cinématographique locale".

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a gagné 0,5 %, le Nasdaq a progressé de 0,7 % et le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,5 %.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a gagné 0,3 %, le Hang Seng a cédé 1,3 %, tandis que le Shanghai Composite a baissé de 1,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0783 USD contre 1,0792 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2527 USD contre 1,2569 USD mardi soir.

Le baril de Brent valait 1,0783 USD contre 73,81 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 975,37 USD l'once contre 1 983,29 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, la production industrielle de la zone euro sera publiée à 1100 CET, dix minutes avant une vente aux enchères de BTP à trois et sept ans.

Aux États-Unis, l'accent sera mis sur les données hypothécaires à 1300 CET et l'indice des prix à la production à 1430 CET. Les chiffres sur le gaz et l'essence seront publiés à 1630 CET, tandis que l'événement le plus important de la journée aura lieu à 2000 CET avec la décision sur les taux de la Réserve fédérale, suivie d'une conférence de presse du président Jerome Powell une demi-heure plus tard.

Parmi les entreprises présentes sur la Piazza Affari, les comptes d'AbitareIn et d'OVS sont attendus.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.