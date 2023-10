(Alliance News) - Mercredi, les marchés boursiers européens ont clôturé sur une note contrastée, avec Londres et Paris dans le rouge, tandis que Milan et Francfort ont continué à suivre la trajectoire haussière observée depuis l'ouverture et ont rejoint la trajectoire légèrement positive de Wall Street, la propension à acheter prévalant dans les salles de marché même à la clôture de la séance.

Il convient de noter que les rendements des obligations du Trésor américain ont chuté de manière significative - le T-Note se situant sous la zone des 4,6 % - en raison des commentaires accommodants des responsables de la Fed, qui continuent de fournir des indications solides sur ce qui pourrait être une nouvelle hausse des taux d'intérêt en novembre.

Dans le même temps, les prix à la production ont augmenté plus que prévu le mois dernier, suggérant que les pressions restent élevées. En effet, le panier de la ménagère a augmenté de 0,5 % sur une base mensuelle, alors que les prévisions tablaient sur une hausse de 0,3 %.

Toutefois, les minutes du FOMC qui seront publiées dans la soirée pourraient fournir des informations supplémentaires sur les projets de la Fed pour la fin de l'année, tandis que le rapport sur l'indice des prix à la consommation, que les marchés s'attendent à voir ralentir légèrement, est attendu demain.

Toujours en ce qui concerne la politique monétaire, comme nous l'avons écrit au début, dans l'outil FedWatch de la plateforme du CME Group, qui utilise des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux ou EFFR, la confirmation du taux lors de la réunion du 1er novembre a une probabilité de 91 % pour la confirmation de la fourchette de 525/550 points de base. En revanche, la hausse de 25 points de base de l'objectif de 550/575 points de base est évaluée à 9 %.

En conséquence, le FTSE Mib a progressé de 0,4 % à 28 419,06, le Mid-Cap a cédé 0,3 % à 39 423,63, le Small-Cap a clôturé dans le vert de 0,4 % à 25 560,84, tandis que l'Italy Growth a terminé dans le rouge de 0,3 % à 8 053,25.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a perdu 0,1 %, le CAC 40 de Paris a cédé 0,4 %, tandis que le DAX 40 de Francfort a progressé de 0,2 %.

Sur la liste principale de la Bourse italienne, la force de l'action Banca Monte dei Paschi, qui a augmenté de 5,7 % dans la foulée du vert de la veille, bien qu'avec une hausse plus modeste de 0,5 %. Marshall Wace a augmenté sa position courte sur le titre de 0,86% à 0,96%.

Les quarts d'heure élevés ont vu Iveco, qui a augmenté de 3,1%, après le gain de la veille, clôturer avec une hausse de 3,2%.

L'action Saipem a également progressé de 1,6 %, avec un nouveau cours à 1,4960 EUR. Jefferies a relevé son objectif de cours sur le titre à 2,20 EUR contre 1,80 EUR avec une recommandation "acheter".

BPER Banca s'est également bien comportée, progressant de 2,8% à 2,96 euros, après le feu vert de la veille, qui a clôturé en hausse de 3,7%.

Azimut Holding, d'autre part, a avancé de 0,3%, après un gain de 1,1% la veille. La société a indiqué mardi qu'elle avait enregistré une collecte nette positive de 247 millions d'euros en septembre, atteignant 5,0 milliards d'euros depuis le début de l'année et un objectif de 6 à 8 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année 2023, dont 60 %, soit 3 milliards d'euros, ont été canalisés vers des produits de gestion d'actifs.

DiaSorin, d'autre part, a chuté de 3,4 pour cent, après un gain de 3,2 pour cent lors de la séance précédente.

Campari, d'autre part, a baissé de 2,5 %, après avoir gagné 2,3 % d'actifs à la clôture de la session précédente.

Sur le segment des cadets, Antares s'est apprécié de 4,2 %, portant son cours à 2,99 euros, reprenant son souffle après une longue tendance baissière.

Banca Ifis, d'autre part, a gagné plus 1,9 pour cent avec un nouveau prix à EUR16,79. Le titre a atteint un nouveau plus haut de 52 semaines à 16,96 euros au cours de la séance.

Maire Tecnimont a bien progressé, affichant un plus 2,9%. Fosse Capital Partners a réduit sa position courte sur le titre à 0,7% contre 0,95% précédemment.

En queue de peloton, on trouve Ariston Holding, qui abandonne 3,2% à 5,98 euros par action après un gain de 4,6% la nuit dernière.

Seco, d'autre part, a chuté de 4,3%, après un gain de 1,4% à la veille de la négociation. L'action avait auparavant connu quatre séances de baisse.

Du côté des petites capitalisations, Restart a progressé de 4,8 %, rebondissant après deux séances de baisse au cours desquelles elle a laissé plus de 12 % sur la touche.

Immsi, quant à elle, a progressé de 3,8 % pour atteindre 0,4620 EUR par action, après un gain de 1,7 % lors de la session précédente.

doValue a clôturé en hausse de 0,8 %. La société a annoncé lundi qu'elle allait lancer un programme de rachat de 2 millions d'actions. Les actions, représentant 2,5 pour cent du capital social de la société, peuvent être rachetées jusqu'au 25 octobre 2024 et, au cours de vendredi de 3,59 euros, le montant investi serait de 7,2 millions d'euros.

Caleffi s'est également bien négocié, en baisse de 3,1 % après deux séances terminées dans le rouge.

En queue de peloton, Netweek s'est négocié à moins 0,4 %, dans le sillage de la clôture négative de mardi à moins 1,1 %.

Seri Industrial a également cédé 8,5 % à un nouveau prix de 3,06 euros, avec près de 738 000 actions qui ont changé de mains par rapport à une moyenne sur trois mois d'un peu plus de 139 000.

Parmi les PME, Iervolino & Lady Bacardi a progressé de 4,2% après le feu vert de 1,7% la veille.

Clabo a également bénéficié d'une bonne poussée, avec une hausse de 6,9%. Le volume des transactions sur le titre a été élevé, avec plus de 56 000 pièces changées de mains par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 19 100.

Edil San Felice - en hausse de 0,4 % à 2,53 euros - a annoncé mardi qu'elle avait finalisé l'acquisition de toutes les actions de Sogem Srl, une société basée en Campanie active dans la restauration et l'entretien de biens protégés, pour un montant total de 410 000 euros.

En queue de peloton, High Quality Food a cédé 4,8 %, après avoir progressé de 6,6 % la veille.

Planetel a chuté de 4,7 %, prenant ses bénéfices après deux séances de hausse de plus de 18 %.

À New York, le Dow Jones s'est maintenu juste au-dessus du pair, le Nasdaq a progressé de 0,3 % et le S&P 500 de 0,1 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0615 USD contre 1,0606 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre valait 1,2303 USD contre 1,2271 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 85,97 USD contre 87,35 USD à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, se négocie à 1 872,96 USD l'once contre 1 859,00 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, à 0800 CEST, le PIB du Royaume-Uni, la production industrielle, la production manufacturière et la balance commerciale sont à venir. À 1100 CEST, Pill et Woods de la Banque d'Angleterre s'exprimeront, tandis que dix minutes plus tard, il y aura une vente aux enchères de BTP à 3 et 7 ans. À 1300 CEST, Fabio Panetta du conseil de la BCE s'exprimera.

À 14h30 CEST, les États-Unis présenteront les demandes d'allocations chômage et l'indice des prix à la consommation. À 1700 CEST, les stocks de pétrole brut et le rapport des raffineries de l'EIA. À 1730 CEST, ce sera le tour des ventes aux enchères d'obligations du Trésor à 4 et 8 semaines, tandis qu'à 1900 CEST, il y aura une vente aux enchères d'obligations à 30 ans. Au même moment, Bostic, membre du FOMC, prononcera un discours.

Aucun événement particulier n'est prévu dans le calendrier des entreprises.

