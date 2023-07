(Alliance News) - Mercredi, l'indice Mib a évolué dans une tendance légèrement haussière, suivant la tendance des autres marchés boursiers européens, et a placé la barre à 28 700 points.

En ce qui concerne les données économiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 5,5 % en juin, en baisse par rapport au taux de 6,1 % enregistré en mai. Un an plus tôt, le taux était de 8,6 %, a indiqué Eurostat mercredi.

Cependant, le taux de base - qui exclut les éléments volatils tels que l'alimentation et l'énergie - a augmenté à 5,5 %, au-dessus d'une estimation préliminaire de 5,4 %, restant proche d'un récent pic de 5,7 % et soutenant l'opinion selon laquelle les responsables de la BCE continueront probablement à augmenter les taux d'intérêt dans les mois à venir.

Ainsi, le FTSE Mib est en hausse de 0,1 % à 28 738,35, le Mid-Cap gagne 0,4 % à 42 477,72, le Small-Cap est dans le vert 0,3 % à 26 747,27 tandis que l'Italie Growth augmente de 0,1 % à 9 083,97.

En Europe, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,6 pour cent, le FTSE 100 de Londres est dans le vert de 1,6 pour cent, tandis que le DAX de Francfort est en hausse de 0,2 pour cent.

Sur l'indice principal de la Bourse de Milan, ERG était en hausse de 1,6 % à 27,78 euros, après avoir annoncé mardi qu'elle avait finalisé le renouvellement de son programme d'Euro Medium Term Notes, d'un montant total maximum de 3 milliards d'euros, dont 1,6 milliard d'euros a déjà été émis.

Terna s'est également bien négocié, en hausse de 1,4 %. Cette dernière a notamment lancé une émission d'obligations vertes d'un montant de 650 millions d'euros. L'obligation fait partie du programme Euro Medium Term Notes de 9,00 milliards d'euros de Terna, qui est noté " BBB+ " par S&P et " (P)Baa2 " par Moody's. Il a une durée de 10 ans, avec une échéance en juillet 2033, un coupon de 3,875 % et un prix d'émission de 99,1 %, avec un écart de 90 points de base par rapport au midswap. Terna prévoit que le produit net de l'émission sera utilisé pour financer les "projets verts éligibles" de la société, identifiés ou à identifier sur la base du cadre des obligations vertes de Terna.

Snam, d'autre part, a progressé de 1,5 %, cédant du terrain après trois séances dans le rouge.

De l'autre côté de la liste se trouve Moncler, en baisse de 1,3 %. "Ce qui effraie le luxe européen, ce sont les signaux provenant de la santé de l'économie chinoise, alors que le secteur est anticyclique par définition. Au deuxième trimestre de l'année, le produit intérieur brut de Pékin a augmenté de 6,3 % contre les 7,1 % attendus et, en juin, les ventes au détail n'ont progressé que de 3,1 % en glissement annuel contre les 12,7 % enregistrés en mai", écrit Francesco Bonazzi, chroniqueur à Alliance News.

"Le deuxième signal qui pénalise les valeurs du secteur vient des Etats-Unis. Hier, le géant suisse a fait les frais de l'annonce de ventes en baisse de 4 % sur le marché américain pour le trimestre. Avec une économie faible, vendre des bijoux aux classes moyennes est plus difficile et le resserrement continu de la politique monétaire fait le reste. C'est précisément une contraction du crédit américain que les grands noms de la mode semblent craindre.

Parmi les rares acteurs baissiers, on trouve Inwit, en baisse de 2,2 %. Berenberg a relevé son objectif de cours sur le titre à 13,60 euros contre 13,50 euros avec une recommandation 'achat'.

Du côté des valeurs moyennes, Salcef Group - en hausse de 3,8% - a annoncé mercredi que ses filiales ont obtenu des contrats d'une valeur totale de 150 millions d'euros auprès de RFI en Lombardie et en Vénétie et auprès d'EAV Srl en Campanie.

Antares a progressé de 2,5% à 6,61 euros, après le feu vert de la veille avec 0,9%.

Le Groupe Safilo - en hausse de 1,7% - et Juicy Couture, une marque de mode mondiale avec un style de vie emblématique, ont annoncé mardi le renouvellement, jusqu'au 31 décembre 2027, de leur accord de licence mondial pour la conception, la fabrication et la distribution de lunettes de vue et de soleil pour femmes et de lunettes de vue pour filles de la marque Juicy Couture.

Eurogroup Laminations a baissé de 0,9%. Plus tôt dans la semaine, JPMorgan Asset Management a initié une position courte sur le titre à 0,5%.

En queue de peloton se trouve également Reply, qui marque une baisse de 1,0%, après le léger gain de la veille avec 0,1%.

Dans le segment des petites capitalisations, la force est sur Neodecortech, qui est en hausse de 6,9%. Le volume sur le titre a été de plus de 57 000, comparé à la moyenne journalière sur trois mois d'environ 10 800.

Des trimestres élevés également pour Softlab, qui a progressé de 4,6 % après avoir chuté de 1,2 % la veille.

Esprinet a grimpé de 0,8 % après avoir annoncé mercredi qu'elle avait conclu un accord contraignant le 18 juillet pour acquérir une participation de 100 % dans Sifar Group Srl, une société de droit italien active depuis 2012 dans la distribution B2B de pièces détachées, de composants et d'accessoires pour les produits de téléphonie mobile et les tablettes. L'acquisition se fera pour un montant estimé à 16,0 millions d'euros, sous réserve de mécanismes d'ajustement.

Abitare In est dans le rouge de 3,2 pour cent, après deux séances clôturées sur une note positive au cours desquelles il a gagné un total d'environ 7 pour cent.

Parmi les PME cotées à la Bourse italienne, Arterra Bioscience est en baisse de 4,3 % avec un nouveau prix de 2,22 euros par action, en comparaison avec la perte de la veille avec le même pourcentage de baisse. La société a annoncé lundi qu'elle avait clôturé le premier semestre de l'année avec des revenus de 1,6 million d'euros, soit une baisse de 25 % par rapport aux 2,1 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Gentili Mosconi a chuté de 3,6 % à 3,46 euros par action, plus de 20 000 actions ayant changé de mains par rapport à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 6 800.

Pattern a grimpé de 0,7 %, après avoir annoncé mardi que Idee Partners, sa filiale actuelle, avait signé un accord-cadre avec Paolo Benedetti pour lui acquérir 30 % supplémentaires du capital social de RGB Srl, une société toscane spécialisée dans la production et le traitement d'accessoires en cuir, pour détenir 100 % du capital social de cette dernière à la clôture de la transaction.

L'action High Quality Food a fait mieux que la plupart des autres : elle a progressé de 8,1 % pour atteindre 1,07 EUR par action, se redressant après deux séances de baisse.

À New York, mardi, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 1,1 pour cent à 34 951,93, le S&P a gagné 0,7 pour cent à 4 554,98, tandis que le Nasdaq était en hausse de 0,8 pour cent à 14 353,64.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,1234 USD contre 1,1225 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2951 USD contre 1,3064 USD mardi soir.

Parmi les matières premières, dans une tendance baissière, le Brent vaut 79,87 dollars le baril contre 79,28 dollars le baril à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, s'échange à 1 977,87 USD l'once contre 1 980,81 USD l'once mardi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, à 1300 CEST, le rapport sur le marché hypothécaire sera publié aux États-Unis, tandis qu'à 1430 CEST, ce sera le tour des permis de construire. À 1630 CEST, les données de l'EIA sur les raffineries et les stocks de Cushing seront publiées. À 1900 CEST, une vente aux enchères de bons du Trésor à 20 ans est prévue.

