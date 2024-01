(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont commencé à s'ouvrir à la hausse mercredi. Les investisseurs attendaient les données préliminaires sur l'activité manufacturière et des services en Europe pour obtenir des indices sur l'évolution probable de la politique monétaire dans la région.

La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés jeudi, mais les responsables sont susceptibles de maintenir les marchés sur leurs gardes en faisant preuve de prudence.

Parallèlement, la banque centrale chinoise réduira de 0,5 % le montant des réserves que les banques doivent conserver à partir du 5 février, a déclaré mercredi le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, alors que la deuxième économie mondiale lutte contre de fortes pressions déflationnistes. La réduction du ratio de réserves obligatoires de la banque centrale fait suite à deux réductions l'année dernière.

Pan a déclaré que l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale cette année, les marchés s'attendant à ce que la banque centrale américaine commence bientôt à assouplir ses taux, suggère que la PBoC aura plus de marge de manœuvre pour ses propres politiques monétaires après que le renminbi ait subi des pressions de dévaluation l'année dernière.

Ainsi, le FTSE Mib a progressé de 0,2 % à 30 139,50 points.

En Europe, le CAC 40 de Paris progresse de 0,6 %, le FTSE 100 de Londres de 0,5 % et le DAX 40 de Francfort de 1,1 %.

Parmi les plus petites cotations italiennes, la moyenne capitalisation est dans le vert de 0,3 pour cent à 44 776,41, la petite capitalisation est en hausse de 0,5 pour cent à 27 727,38, tandis que l'Italie croissance progresse de 0,3 pour cent à 8 315,63.

Sur le Mib, le segment bancaire a bien démarré, Banca Monte dei Paschi progressant de 2,9 % à 3,32 euros par action, relevant la tête après deux séances baissières.

BPER Banca a également fait de bons achats, en hausse de 1,8 % à 3,34 euros après deux séances de baisse.

Iveco, quant à lui, a progressé de 1,3%, avec un cours à 9,43 euros, lors de sa troisième séance de hausse.

Parmi les rares valeurs baissières, STMicroelectronics abandonne 1,9%, à la veille de la publication de ses comptes.

Sur le segment des cadets, Cembre progresse de 1,8% pour atteindre un nouveau plus haut de 52 semaines à 39,40 euros par action.

Technoprobe est en hausse de 2,3% à 9,50 euros, atteignant un nouveau plus haut de 52 semaines à 9,57 euros au cours de la séance.

SOL, d'autre part, a baissé de 1,5 %, clôturant la séance à 26,20 euros par action.

Ariston Holding a également baissé de 0,7 %, après deux séances de hausse.

Dans le segment des petites capitalisations, Cellularline a augmenté de 7,8 % à 2,63 EUR par action. L'action s'est échangée dans un volume élevé de plus de 46 000 actions, comparé à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 17 500.

Olidata, quant à elle, progresse de 6,6 %, avec un nouveau cours à 0,7250 euro.

SIT abandonne 2,2 pour cent, après une hausse de 0,3 pour cent la veille, après six séances de baisse.

Giglio.Group abandonne 2,1 pour cent, après deux sessions clôturées avec un signe positif.

Parmi les PME, Aton Green Storage a progressé de 10 %, soulignant sa cinquième session à clôturer du côté haussier.

Health Italia a progressé de 5,9 %, après une hausse de 8,2 % la veille de la séance.

En queue de peloton, dans une liste encore terne, Italia Independent abandonne 9,9%, avec un nouveau cours à 0,15 euro.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a cédé 0,3 %, le Nasdaq a progressé de 0,4 %, tandis que le S&P 500 a gagné 0,3 %.

Parmi les marchés boursiers asiatiques, le Hang Seng a clôturé en hausse de 3,6 pour cent, le Shanghai Composite était dans le vert de 1,8 pour cent, tandis que le Nikkei a baissé de 0,8 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0878 USD contre 1,0827 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2715 USD contre 1,2658 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent vaut 79,83 USD contre 79,74 USD à la clôture de mardi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 029,79 USD l'once contre 2 026,01 USD l'once hier soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mercredi, les données PMI du Royaume-Uni sont attendues à 1030 CET.

Dans l'après-midi, les taux hypothécaires américains sont attendus à 13h00 CET. À 1545 CET, les PMI manufacturiers et des services seront publiés, à 1630 CET, les données sur l'inventaire de Cushing et les stocks de pétrole, et à 1900 CET, une vente aux enchères d'obligations du Trésor à cinq ans est prévue.

Parmi les entreprises, les résultats de Grifal et Tod's seront publiés.

