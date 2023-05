(Alliance News) - La Piazza Affari a continué d'enregistrer de légères hausses au milieu de la première session de la semaine, en ligne avec la tendance prudente également évidente sur les autres marchés boursiers européens.

Sur le plan macroéconomique, Eurostat a annoncé ce matin que la production industrielle de la zone euro a baissé de 4,1% sur une base mensuelle en mars, après avoir augmenté de 1,5% en février.

Sur une base annuelle, la production industrielle de la zone euro a baissé de 1,4% après avoir augmenté de 2,0% le mois précédent.

Le FTSE Mib a progressé de 0,1 % à 27 367,49, le Mid-Cap a gagné 0,4 % à 43 344,69, le Small-Cap a cédé 0,4 % à 28 068,49 et l'Italie Growth a augmenté de 0,2 % à 9 146,90.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a progressé de 0,3 % à 7 779,31, le CAC 40 de Paris a gagné 0,4 % à 7 446,61 et le DAX 40 de Francfort a augmenté de 0,1 % à 15 936,43.

Sur le Mib, Recordati était en tête, en hausse de 3,5 %. La société a terminé le premier trimestre avec un bénéfice net de 124,0 millions d'euros, soit un pourcentage des revenus de 23 %. Cela représente une augmentation de 28 % par rapport à la même période de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires net consolidé au premier trimestre 2023 s'est élevé à 551,4 millions d'euros, en hausse de 32 % par rapport à l'année précédente.

Terna - à périmètre constant - a annoncé avoir signé une facilité de crédit renouvelable liée à l'ESG pour un montant total de 1,8 milliard d'euros, visant à refinancer la facilité de crédit renouvelable liée à l'ESG signée en 2019 pour un montant de 1,5 milliard d'euros.

UniCredit a cédé 0,1 %. La banque a indiqué lundi qu'elle se conformait largement aux exigences MREL fixées par les autorités de résolution.

Le MREL intérimaire contraignant est confirmé à 20,73 % des actifs pondérés en fonction des risques, auquel s'ajoute l'exigence de tampon combiné de 5,90 % de l'effet de levier. Le MREL subordonné contraignant intermédiaire - c'est-à-dire à satisfaire avec des instruments subordonnés - est confirmé à 11,79% des actifs pondérés, auquel le CBR de 5,68% des LRE doit être ajouté.

Enel - en hausse de 0,3% - a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait nommé Flavio Cattaneo au poste de PDG et directeur général de la société.

Eni - qui a perdu 0,1% - a annoncé plus tôt dans la journée son intention de placer aujourd'hui de nouvelles obligations à taux fixe à quatre et dix ans dans le cadre de son programme EMTN.

Les émissions d'obligations - qui devraient être cotées au Luxembourg - ont lieu en exécution de la résolution adoptée par le conseil d'administration le 7 avril 2022 et visent à financer les besoins futurs d'Eni et à maintenir une structure financière équilibrée, a expliqué la société.

Sur le Mid-Cap, Webuild a fait marche arrière après un début positif et a baissé de 0,8% à la mi-séance. La société, en consortium avec les groupes Ghella et Pizzarotti, a remporté vendredi deux nouveaux contrats d'un montant total de 3,7 milliards d'euros pour le développement de la mobilité durable dans le sud de l'Italie.

Saras - en baisse de 1,4 % - a annoncé vendredi qu'elle avait reçu un avis de la Fondation Farringford selon lequel sa filiale indirecte Urion Holdings Malta Limited avait dépassé le seuil de 10 % de participation.

Par conséquent, la participation d'Urion Holdings dans Saras, qui s'élevait auparavant à 5,226%, est désormais de 12,46%.

MARR augmente de 9,9 %. Vendredi, la société a annoncé qu'au cours du premier trimestre de l'année, elle avait enregistré des revenus consolidés totaux de 426,6 millions d'euros, contre 325,8 millions d'euros au 31 mars 2022. Le bénéfice s'est élevé à 1,5 million d'euros, contre une perte de 2,9 millions d'euros en 2022.

Iren a gagné 0,3 %. Vendredi, l'entreprise a indiqué que Fitch avait révisé les perspectives de l'entreprise de "Satble" à "Positive" et confirmé la note "BBB" pour la solvabilité à long terme et la dette senior non garantie.

Maire Tecnimont a perdu 0,5 % après avoir annoncé lundi que sa filiale NextChem Holding, par l'intermédiaire de Stamicarbon, avait obtenu des contrats de licence et d'ingénierie de base de la part d'un important producteur d'engrais nord-américain pour une usine d'ammoniac vert d'une capacité de 450 tonnes par jour.

L'usine, qui sera construite aux États-Unis et entrera en service en 2026, produira de l'ammoniac vert qui sera utilisé comme matière première pour les engrais à base d'azote, en utilisant la technologie de pointe Stami Green Ammonia.

Du côté des petites capitalisations, Landi Renzo a chuté de 2,9 % après avoir annoncé l'approbation de ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars, avec des recettes consolidées de 71,1 millions d'euros, en hausse de 6,4 % par rapport aux 66,9 millions d'euros enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

La société a aggravé sa perte au premier trimestre à 9,9 millions d'euros, contre une perte de 3,1 millions d'euros au 31 mars 2022.

Gequity se porte bien, en hausse de 5,4%, tandis que Gabetti Property Solutions perd du terrain - en baisse de 11% - Gabetti Property Solutions, qui a approuvé ses résultats intermédiés au 31 mars 2023, a déclaré des revenus d'exploitation de 26,4 millions d'euros, en baisse de 38% par rapport à 42,7 millions d'euros à la même période l'année précédente, en raison du changement de réglementation sur les incitations fiscales affectant les revenus liés au redéveloppement de Gabetti Lab.

La perte brute du groupe s'est élevée à 65 000 EUR, contre un bénéfice de 2,3 millions d'EUR au premier trimestre 2022.

Parmi les PME, Renergetica a chuté de 1,6 pour cent après avoir annoncé jeudi qu'elle avait approuvé les résultats pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, qui ont fait état d'un bénéfice net de 2,5 millions d'euros contre 2,7 millions d'euros un an plus tôt et d'une valeur de production de 10,9 millions d'euros contre 11,9 millions d'euros en 2021.

OSAI Automation System - en hausse de 4,5% - a annoncé avoir obtenu un contrat d'un client multinational bien établi, un acteur industriel stratégique dans le secteur automobile, pour un projet important d'une valeur totale de 6,8 millions d'euros pour une ligne d'assemblage et d'essai pour un constructeur automobile européen de premier plan.

En Asie, le Nikkei a clôturé en hausse de 0,8 % à 29 626,34, le Shanghai Composite a gagné 1,2 % à 3 310,74 et le Hang Seng a augmenté de 1,8 % à 19 971,13.

À New York, à la clôture de vendredi, le Dow Jones a terminé juste en dessous du pair à 33 300,62, le Nasdaq a perdu 0,4 pour cent à 12 284,74 et le S&P 50 a abandonné 0,2 pour cent à 4 124,08.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0858 USD contre 1,0856 USD à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2483 USD contre 1,2460 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 74,19 dollars contre 74,50 dollars vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 2 020,71 USD l'once contre 2 016,00 USD l'once à la clôture des marchés européens vendredi.

Sur le calendrier macroéconomique de lundi, à 1430 CEST, l'espace est donné aux ventes en gros du Canada et, à 1730 CEST, les ventes aux enchères d'obligations du Trésor américain se tiendront.

