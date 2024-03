(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont évolué sans direction claire mardi, après les récentes séances de hausse qui ont surfé sur la vague des attentes de réduction des taux d'intérêt par les principales banques centrales.

Les salles de marché attendent d'importantes données sur l'inflation dans les principales économies européennes et aux États-Unis plus tard dans la semaine, à la recherche d'indications sur les futures politiques monétaires de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale.

Parmi les dernières informations en provenance de l'Eurotower, on peut citer les commentaires pessimistes d'un "faucon" de longue date de la Banque centrale européenne, qui ont fait naître l'espoir que la banque centrale de l'Union européenne pourrait bientôt commencer à réduire ses taux d'intérêt. En effet, le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré vendredi que la BCE pourrait envisager des réductions de taux avant les vacances d'été, car l'inflation continue de se rapprocher de son objectif de 2 %.

L'opinion de M. Nagel s'aligne sur le nombre croissant de responsables qui soutiennent une réduction potentielle en juin. Actuellement, les marchés s'attendent à une réduction des taux de 89 points de base cette année, soit au moins trois, voire quatre, baisses de 25 points de base.

M. Nagel a averti qu'une première baisse de taux n'impliquait pas nécessairement des ajustements ultérieurs, soulignant l'approche de la BCE en matière de prise de décision fondée sur les données.

Ainsi, le FTSE Mib, après avoir clôturé en hausse de 0,9 % lundi, est dans le vert de 0,2 % à 34 696,22, le Mid-Cap est en hausse de 0,1 % à 47 917,26, le Small-Cap est en légère baisse à 28 086,79, et l'Italie Growth est dans le vert de 0,1 % à 8 134,37.

En Europe, le FTSE 100 de Londres cède 0,1 %, tout comme le CAC 40 à Paris, tandis que le DAX 40 de Francfort est en parfaite parité.

Sur le Mib, le secteur bancaire a bien démarré, BPER Banca progressant de 2,5 % avec un nouveau cours à 4,43 euros par action, actualisant ainsi son plus haut de 52 semaines.

Coup de pouce également sur Banca Monte dei Paschi, qui gagne 1,3 % à 4,26 euros par action. Le titre est en hausse de plus de 38% depuis le début de l'année 2024.

Iveco Group est en hausse de 1,8 % à 14,15 euros, mettant à jour son plus haut niveau depuis le début de l'année après avoir touché 14,18 euros.

DiaSorin, d'autre part, a chuté de 1,0 pour cent, suite aux quatre sessions précédentes clôturées par une bougie baissière.

Enel a ouvert dans le vert 1,0% à EUR6,12. Morgan Stanley a relevé son objectif de prix sur Enel à 7,50 EUR contre 7,00 EUR.

Sur le segment des cadets, ENAV a progressé de 3,1%, visant à clôturer dans le vert pour la quatrième fois consécutive.

Le conseil d'administration de Rai Way - dans la monnaie avec 3,7% - a examiné le projet de comptes individuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, qui s'est soldé par un bénéfice net de 86,7 millions d'euros, en hausse de près de 18% par rapport à l'exercice 2022, où il s'élevait à 73,7 millions d'euros. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,32 EUR par action, contre 0,27 EUR l'année précédente.

L'action Fincantieri a également fait l'objet de bons achats et a progressé de 1,8 % à 0,67 EUR. Stifel a commencé à couvrir l'action, avec un prix de 0,62 euro.

En queue de peloton, Ferretti abandonne 1,3 %, après une baisse de 0,3 % la veille.

Le leader, cependant, est Mutuionline, qui affiche une baisse de 1,6%, après la perte de la veille de moins 1,1%.

Dans le secteur des petites capitalisations, Class Editori a progressé de 6,7 % à 0,112 EUR, mettant à jour son plus haut niveau sur 52 semaines.

Le conseil d'administration de Mondo TV - en hausse de 6,9 % - a approuvé lundi soir le projet de comptes annuels et le rapport financier annuel consolidé du groupe Mondo TV jusqu'au 31 décembre 2023, clôturant avec un bénéfice net de 800 000 euros contre une perte de 69,3 millions d'euros l'année précédente.

Le titre Beghelli a également progressé de 5,6 % après une baisse de 1,4 % lors de la séance précédente.

Parmi les PME, Compagnia dei Caraibi a progressé de 12 % à 0,72 EUR, rebondissant après deux séances de baisse.

Grifal, d'autre part, a augmenté de 4,9 pour cent, bénéficiant de bons comptes. La société a indiqué lundi avoir terminé l'année 2023 avec un bénéfice net de 887 217 euros, contre 432 047 euros en 2022.

Allcore - en baisse de 10 pour cent avant de passer à l'enchère de la volatilité - a annoncé lundi qu'elle avait approuvé les résultats pour 2023, un exercice qui s'est soldé par un bénéfice de 1,5 million d'euros, contre 2,6 millions d'euros un an plus tôt. Le conseil d'administration a également proposé un dividende de 0,06 euro par action, pour un total de 1,0 million d'euros, contre 0,1 euro par action un an plus tôt.

CrowdFundMe - stable à 2,06 EUR - a déclaré lundi qu'il avait terminé l'année 2023 avec une perte de 941 384 EUR, contre une perte de 399 297 EUR l'année précédente. Ce résultat a été affecté par une dépréciation et un amortissement de 680.000 euros et une augmentation des dépenses pour les innovations technologiques, a expliqué la société dans une note.

À New York, le Dow a perdu 0,4 % dans la nuit en Europe, tandis que le Nasdaq a baissé de 0,3 %, tout comme le S&P 500.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a clôturé dans le rouge, le Shanghai Composite a progressé de 0,2 pour cent et le Hang Seng de 0,9 pour cent.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0847 USD contre 1,0834 USD à la clôture des marchés européens, tandis que la livre sterling valait 1,2648 USD contre 1,2640 USD la nuit dernière.

Le baril de Brent vaut 86,62 USD contre 86,84 USD à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, se négocie à 2 177,00 USD l'once contre 2 176,22 USD l'once hier soir.

Le calendrier de mardi comprend des ventes aux enchères de Gilt à cinq ans et de Bot à six mois à 1100 CET.

Dans l'après-midi, aux États-Unis, les yeux seront tournés vers les commandes de biens, à 1330 CET, et les prix de l'immobilier, à 1400 CET. Le rapport sur la confiance des consommateurs du Michigan sera publié à 1500 CET tandis que les stocks hebdomadaires de pétrole brut clôtureront la journée à 2130 CET, après une vente aux enchères de T-Note à cinq ans.

Parmi les entreprises, Bifire, Conafi, GVS, Hera, Longino & Cardenal et Somec - entre autres - publieront leurs résultats.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redaction@alliancenews.com

