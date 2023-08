(Alliance News) - Les principales bourses européennes ont poursuivi leurs échanges lundi, le FTSE100 étant le seul indice en baisse au cours d'une journée calme sur le plan macroéconomique, avant les vacances du 15 août de demain.

En conséquence, le FTSE Mib était en hausse de 0,7 pour cent à 28 457,89, réalisant la meilleure performance.

En Europe, le FTSE 100 de Londres est dans le rouge de 0,2 %, le CAC 40 de Paris est en hausse de 0,4 % et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 0,6 %.

Le Mid-Cap est dans le vert de 0,4 pour cent à 42 048,51, le Small-Cap est en hausse de 0,1 pour cent à 26 896,07 et l'Italie Growth est en hausse de 0,1 pour cent à 8 914,57.

Sur l'indice principal de Piazza Affari, les banques sont toujours en tête comme au début, avec Monte dei Paschi qui s'en sort le mieux, dans le vert de 3,3 %. Il est suivi par BPER Banca avec un gain de 2,4 % et Banco BPM en hausse de 2,0 %.

Entre les deux, Telecom Italia, en hausse de 2,7 %, alors que les négociations entre le fonds KKR et le Trésor pour l'achat de Netco se sont intensifiées. Comme l'explique Francesco Bonazzi dans Alliance News, "la date importante dans le dossier, jusqu'à la semaine dernière, était le 30 septembre, date à laquelle le fonds KKR doit présenter son offre ferme pour le réseau Telecom. Une offre d'une valeur comprise entre 21 et 23 milliards d'euros, en fonction de l'évolution de certains actifs. Mais tous les regards sont désormais tournés vers la prochaine réunion du Conseil des ministres, prévue le 28 août, lorsque le gouvernement reprendra ses travaux après la pause estivale.

"Des indiscrétions non démenties par l'exécutif parlent d'un accord à quatre entre le ministère de l'économie, la Cassa Depositi e Prestiti (qui détient 10% de Telecom Italia), F2i et KKR. Une étape formelle au Palazzo Chigi est évidemment nécessaire pour officialiser l'entrée du Trésor. Toujours fin août, en parallèle, le fonds américain devrait signer des lignes de crédit avec un pool de 10 banques - dont certaines sont également créancières de TIM - pour un montant d'environ 10,5 milliards d'euros", précise l'éditorialiste d'Alliance News.

Iveco Group termine en queue de peloton, en baisse de 0,9%.

Les valeurs pétrolières inversent la tendance, même si elles restent sans élan : Eni et Tenaris restent sur la ligne de parité, tandis que Saipem est dans le vert de 1,4%. Sur le Mid, Saras abandonne 0,4%.

La Juventus a augmenté de 1,7%. La Juventus a confirmé vendredi avoir conclu un accord avec le Genoa Cricket and Football Club Spa pour le transfert temporaire gratuit, jusqu'au 30 juin 2024, des droits sur les performances sportives du joueur Koni De Winter.

L'accord, lit-on dans la note du club, prévoit l'obligation pour le Genoa d'acquérir définitivement la prestation sportive du joueur si certains objectifs sportifs sont atteints au cours de la saison 2023/2024 et le droit pour le Genoa d'acquérir définitivement la prestation sportive du joueur si lesdits objectifs ne sont pas atteints.

La contrepartie convenue pour l'acquisition définitive, dans les deux cas, est de 8 millions d'euros.

Anima Holding a augmenté de 0,3 % après avoir annoncé vendredi qu'elle avait acheté 529 281 de ses propres actions.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 3,7621 euros pour un montant total de près de 2,0 millions d'euros.

Dans le segment des petites capitalisations, Autostrade Meridionali a grimpé de 3,3% après avoir affiché une baisse de 6,2% vendredi soir, faisant l'objet de prises de bénéfices après deux séances au cours desquelles elle a accumulé des actifs de plus de 16%. La société a déclaré vendredi qu'en ce qui concerne l'évolution récente de son titre en bourse, elle n'a connaissance d'aucun élément pouvant justifier les variations à la hausse qui se sont produites sur le marché boursier depuis la fin du mois de juillet.

Servizi Italia a chuté de 0,7 % après avoir annoncé jeudi qu'elle avait terminé le premier semestre de l'année avec des revenus et des bénéfices supérieurs à ceux de la même période de l'année précédente.

Les revenus de la société ont augmenté à 143,8 millions d'euros, contre 134,0 millions d'euros au premier semestre 2022. Les revenus des services de salles d'eau - qui, en termes absolus, représentent 74,9 % des revenus du groupe - ont augmenté à 107,7 millions d'euros, contre 101,8 millions d'euros au cours des six premiers mois de 2022, soutenus par une croissance robuste des salles d'eau en Italie.

Parmi les PME, Iervolino & Lady Bacardi a amélioré son rallye d'ouverture, grimpant de 17% en milieu de matinée après avoir clôturé en tête avec près de 12% de hausse pour la quatrième séance consécutive.

Comal n'est pas cotée en bourse. La société a annoncé vendredi qu'elle avait informé Integrae SIM qu'elle exerçait son droit de résilier ses contrats en tant que conseiller et spécialiste d'Euronext Growth.

La mission de Euronext Growth Advisor a été confiée à Banca Profilo et sera effective à partir du 11 septembre. Integrae SIM assurera ce rôle jusqu'au 10 septembre.

Ecosuntek ne fixe toujours pas de prix. La société a clôturé en baisse de 0,3% après avoir annoncé mercredi soir qu'Eco Trade, filiale à 63,4%, a signé le 31 juillet deux accords préliminaires prévoyant l'achat des participations détenues dans + Energia Spa par Paolo Marinangeli pour une participation de 17,90% et par Soni Mar Srl pour une participation de 26,875% pour un total d'environ 45%. L'achat prévoit un prix total d'environ 21,3 millions d'euros à payer à la clôture, prévue pour la fin du mois d'octobre 2023. Mercredi, un montant d'un peu moins de 1,3 million d'euros a été versé à titre d'acompte.

À New York, vendredi, le Dow Jones a clôturé en hausse de 0,3 % à 35 281,40, le Nasdaq a baissé de 0,7 % à 13 644,85 et le S&P 500 a baissé de 0,1 % à 4 464,05.

En Asie, le Nikkei a perdu 1,3 % à 32 059,91, le Shanghai Composite a clôturé en baisse de 0,3 % à 3 178,43 et le Hang Seng a chuté de 1,6 % à 18 773,55.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0949 USD contre 1,0955 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre valait 1,2692 USD contre 1,2696 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent valait 86,53 USD contre 86,73 USD à la clôture de vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 945,40 USD l'once contre 1 913,89 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier économique de lundi prévoit une vente aux enchères d'obligations du Trésor à trois et six mois aux États-Unis dans la soirée.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.