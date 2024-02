(Alliance News) - Lundi matin, les principaux marchés boursiers européens ont continué à évoluer en territoire positif - à l'exception de la Bourse de Londres - avec Milan qui s'en sort le mieux, alors que les marchés asiatiques étaient fermés pour cause de vacances.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le vert de 0,8 % à 31 407,21, tout comme le Mid-Cap à 45 539,63, le Small-Cap gagne 0,6 % à 27 369,29, tandis que l'Italie Growth augmente de 0,3 % à 8 111,83.

En Europe, le CAC 40 de Paris est dans le vert pour 0,5 pour cent, le FTSE 100 de Londres est dans le rouge pour 0,1 pour cent, tandis que le DAX 40 de Francfort gagne 0,5 pour cent.

Sur le Mib, Saipem a pris la première place de la liste et a augmenté de 5,4 %. Brunello Cucinelli a également fait bonne figure, avec une hausse de 2,2 %, suivi par ERG, qui a terminé le podium avec un gain de 2,0 %.

Les seules valeurs baissières sont Amplifon, en baisse de 0,1 %, et Mediobanca, en baisse de 0,7 %. La banque a indiqué jeudi avoir clôturé le premier semestre de son exercice 2023-2024 avec un bénéfice net en hausse de 10% à 611,2 millions d'euros, contre 555,5 millions d'euros à la même période l'an dernier.

Le produit net bancaire a augmenté de 4,3 % à 1,73 milliard d'euros contre 1,66 milliard d'euros au 31 décembre 2022, avec des revenus nets d'intérêts en hausse à 996,5 millions d'euros contre 842,9 millions d'euros un an plus tôt. Les dépenses ont augmenté à 735,4 millions d'euros, contre 690,9 millions d'euros.

Sur le segment des cadets, Saras a chuté de 5,0 % après avoir annoncé que Massimo Moratti Sapa, Angel Capital Management Spa et Stella Holding Spa et Vitol BV, une société néerlandaise, avaient conclu un accord de vente et d'achat en vertu duquel la famille Moratti a accepté de vendre des actions de Saras, représentant environ 35 % du capital social de la société, à Vitol au prix de 1,75 EUR par action.

Le prix par action implique une capitalisation de Saras d'environ 1,7 milliard d'euros.

Tod's a grimpé d'environ 18%, après que la société et L Catterton aient annoncé samedi que les actionnaires majoritaires de la société italienne cotée en bourse - Diego et Andrea Della Valle à travers leurs véhicules - avaient signé un accord-cadre avec Crown Bidco pour que ce dernier achète 11,9 millions d'actions à 43,00 EUR chacune, représentant 46% du capital social de la société, en vue d'un retrait de la bourse italienne.

Le capital social de Crown Bidco est entièrement détenu par LC10 International AIV, un fonds géré par des filiales de L Catterton Management, né d'un partenariat entre Catterton et LVMH.

Credito Emiliano - dans le vert de 1,8% - a déclaré jeudi qu'il a clôturé 2023 avec un bénéfice net de 562,1 millions d'euros, contre 326,1 millions d'euros en 2022.

La forte augmentation du bénéfice net a incité le conseil d'administration de la banque à proposer la distribution d'un dividende doublé annualisé de 0,65 EUR, contre 0,33 EUR payé l'année dernière.

Cementir Holding a progressé de 0,2% après avoir indiqué jeudi avoir clôturé l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 1,69 milliard d'euros, en légère baisse par rapport au chiffre d'affaires de 1,72 milliard d'euros réalisé en 2022.

Parmi les petites capitalisations, Piquadro a grimpé de 1,9% après avoir déclaré jeudi que les revenus pour les neuf premiers mois ont augmenté à 131,5 millions d'euros, contre 126,8 millions d'euros pour la même période de l'année précédente.

Mondo TV - en hausse de 2,0% - a annoncé mercredi qu'il avait conclu un accord avec Yamato Video pour la distribution de certains films de sa bibliothèque en Italie.

Le conseil d'administration de Banca Sistema - en baisse de 2,5 % - a approuvé vendredi les états financiers consolidés au 31 décembre, qui se soldent par un bénéfice net de 16,5 millions d'euros, contre 22,0 millions d'euros en 2022.

Les revenus nets d'intérêts, à 67,0 millions d'euros, ont diminué de 22 % en glissement annuel.

Parmi les PME, Comal - dans le vert de 2,5% - a annoncé lundi qu'elle avait signé un contrat d'environ 27,5 millions d'euros avec une grande entreprise énergétique italienne pour la fourniture clé en main, sur une base EPC-M, d'une centrale photovoltaïque dans le sud de l'Italie.

Le contrat comprend également la vente du suiveur "SUN HUNTER", un produit exclusif conçu et fabriqué par Comal dans son usine de Montalto di Castro.

Triboo - qui est dans le rouge de 1,9% - a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait constaté que le chiffre d'affaires consolidé et l'EBITDA ajusté pour les exercices 2023 et 2024 étaient inférieurs aux prévisions du plan d'affaires 2023-25, approuvé le 15 mars 2023.

Plus précisément, les chiffres de gestion préliminaires au 31 décembre prévoient un chiffre d'affaires consolidé d'environ 80 millions d'euros avec une marge d'Ebitda ajusté d'environ 12%, a précisé la société dans une note.

Almawave - en hausse de 3,5% - a annoncé lundi qu'elle avait obtenu "des certifications prestigieuses liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle" dans le domaine de la santé, un secteur "qui exige une stricte conformité avec les normes des autorités".

Almawave, au cours des deux dernières années, a travaillé à l'obtention de deux certifications prestigieuses dans le domaine de la santé - délivrées par l'organisme certificateur DNV -, synonymes d'autorité et de qualité de l'offre, a-t-elle indiqué dans une note.

À New York vendredi, le Dow Jones a clôturé dans le rouge de 0,1 % à 38 671,69, le Nasdaq a progressé de 1,3 % à 15 990,66 et le S&P 500 a terminé dans le vert de 0,6 % à 5 026,61.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0776 USD contre 1,0785 USD à la clôture des marchés européens vendredi, tandis que la livre sterling valait 1,2617 USD contre 1,2631 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 81,37 dollars contre 81,51 dollars à la clôture de vendredi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 034,85 USD l'once contre 2 035,75 USD l'once vendredi soir.

Le calendrier de lundi prévoit la publication des données sur les attentes d'inflation des consommateurs à 1700 CET aux États-Unis.

Sur le front obligataire, les adjudications de BTF français avec des échéances de 3, 6 et 12 mois sont attendues à 1355 CET, tandis qu'à l'étranger c'est le tour des adjudications d'obligations du Trésor américain avec des échéances de 3 et 6 mois.

