(Alliance News) - Les principales bourses européennes ont confirmé les attentes et ont ouvert dans le rouge sans élan dans une matinée peu marquée par la publication de données macroéconomiques.

Ainsi, le FTSE Mib a ouvert dans le rouge de 0,1% à 31 656,46, le Mid-Cap a cédé 0,2% à 45 414,15, le Small-Cap a laissé 0,4% à 27 574,71, tandis que l'Italie Growth était en baisse de 0,2% à 8 129,38.

En Europe, le CAC 40 de Paris est sur la ligne de parité, le FTSE 100 de Londres abandonne 0,2%, tandis que le DAX 40 de Francfort perd 0,1%.

Sur le Mib, Unipol fait mieux que tout le monde, avec une hausse de 2,1 %. La société a déclaré vendredi qu'elle avait enregistré une augmentation de son bénéfice à 1,33 milliard d'euros en 2023, contre 866 millions d'euros un an plus tôt.

Suite aux bons chiffres de 2023, la société a décidé d'augmenter son dividende à 0,38 euro, contre 0,37 euro un an plus tôt.

Les titres suivants sont Leonardo et Prysmian, en hausse de 0,8 % et 0,5 % respectivement.

Stellantis a augmenté de 0,3 % après avoir publié ses ventes pour le mois de janvier. La société les a augmentées pour le mois, en accord avec la tendance positive de la performance du marché européen, où les enregistrements ont augmenté de 12% d'une année sur l'autre.

Le géant issu de la fusion de PSA Groupe et de Fiat Chrysler Automobiles a enregistré une hausse de 17 % de sa part de marché, qui est passée de 17 % en janvier 2023 à 18 % en janvier.

Terna a gagné 0,2% après avoir annoncé lundi que 23 projets de développement du réseau national de transport d'électricité ont été autorisés par le ministère de l'Environnement et de la Sécurité énergétique et les conseillers régionaux concernés en 2023, pour un total de plus de 3 milliards d'euros d'investissements, en hausse de 20% par rapport à 2,5 milliards d'euros en 2022 et trois fois plus qu'en 2021.

Le groupe Iveco, en baisse de 1,3 %, et TIM, en baisse de 1,2 %, sont en queue de peloton.

Sur le segment des cadets, Juventus Football Club Spa a annoncé lundi qu'il avait entièrement remboursé l'obligation de 175,0 millions d'euros, avec un coupon de 3,375 % et arrivant à échéance aujourd'hui.

Les intérêts sur l'obligation cotée à Dublin se sont élevés à 5,9 millions d'euros.

Buzzi s'est bien comporté, dans le vert de 1,7%, tandis que Cementir Holding a baissé de 0,2%.

Parmi les valeurs pétrolières, Saras a grimpé de 0,4%, faisant aussi bien que ses pairs sur le Mib, avec Eni gagnant 0,6% et Saipem proche de la parité à 1,39 EUR par action.

Tinexta - en baisse de 0,4 % - a annoncé lundi la création d'une nouvelle ligne d'activité dédiée au conseil stratégique qui aidera les entreprises clientes à définir leurs orientations stratégiques et à exécuter des projets de transformation à fort impact. La responsabilité du projet incombe à Aurelio Matrone, directeur de la stratégie du groupe Tinexta.

Parmi les petites capitalisations, FNM - en profit de 1,1% - a annoncé avoir signé l'accord de vente et d'achat pour l'acquisition de 80% du capital social de Viridis Energia Spa, un producteur d'énergie indépendant, de Lagi Energia 2006 Srl et HNF Spa, en exécution de l'offre contraignante signée le 16 janvier.

Avec cette acquisition, le groupe FNM entre dans le secteur de la production d'énergie renouvelable et renforce les objectifs environnementaux du plan stratégique à l'horizon 2025, qui prévoit des investissements dans des projets énergétiques innovants, contribuant davantage aux objectifs de l'Agenda 2030 ainsi qu'à la transition énergétique du pays, a expliqué l'entreprise dans une note.

BF - en hausse de 0,5 % - a annoncé lundi que, avec ses filiales Consorzi Agrari d'Italia Spa et SIS - Società Italiana Sementi Spa, elle avait signé un accord d'investissement avec Eni Natural Energies Spa, une filiale d'Eni.

L'accord d'investissement prévoit notamment l'investissement d'ENE dans le capital social de SIS pour un montant total de 25 millions d'euros, après quoi la participation d'ENE sera égale à environ 17% ; cet investissement sera réalisé par la souscription d'une augmentation du capital social de SIS réservée à ENE et le transfert à ENE d'une part du capital social de SIS détenue par CAI.

Aeffe a baissé de 1,4% et Monnalisa de 1,1% après avoir annoncé lundi la signature d'un accord de licence pluriannuel pour la ligne enfant de la marque Philosophy di Lorenzo Serafini expirant en 2032.

Parmi les PME, SolidWorld Group a abandonné 0,7% après avoir annoncé mardi que son chiffre d'affaires 2023 était de 62 millions d'euros, en hausse de 7,5% par rapport à l'année précédente, où il était de 57,7 millions d'euros, tandis que sa valeur de production était d'environ 66 millions d'euros, en hausse de 8,4% par rapport à 2022, où il était de 60,8 millions d'euros.

Portobello - dans le rouge de 6,8 pour cent - a déclaré qu'il avait terminé l'augmentation de capital par construction accélérée de livres qui a été lancée lundi soir.

Un total de 661 050 nouvelles actions ordinaires ont été souscrites et, sur les 6,0 millions d'euros offerts, 4,6 millions d'euros de l'aucap ont été souscrits, portant le capital social à 1,0 million d'euros, divisé en 5,3 millions d'actions ordinaires, pour un flottant de près de 44%.

Impianti a cédé 2,6 % après avoir annoncé lundi qu'elle avait remporté un appel d'offres de 700 000 EUR pour la fourniture de 8 000 kits multimédias à un grand organisme de l'administration publique.

En Asie, le Nikkei a clôturé mardi en baisse de 0,3 % à 38 363,61, le Shanghai Composite a gagné 0,4 % à 2 922,73 et le Hang Seng a augmenté de 0,6 % à 16 247,51.

À New York, les marchés étaient fermés hier pour le President's Day.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0774 USD contre 1,0768 USD à la clôture des marchés européens lundi, tandis que la livre valait 1,2587 USD contre 1,2586 USD vendredi soir.

Le baril de Brent valait 83,49 dollars contre 83,35 dollars à la clôture de lundi. L'or, quant à lui, s'échange à 2 032,00 USD l'once contre 2 016,11 USD l'once lundi soir.

Mardi, le calendrier macroéconomique prévoit le chiffre des comptes courants de la zone euro à 1000 CET, suivi une heure plus tard par la production dans le secteur de la construction.

À 1115 CET, le numéro un de la BoE, Andrew Bailey, s'exprimera.

À 14h30 CET, le chiffre de l'inflation au Canada arrivera tandis qu'à 17h30 CET, il y aura une vente aux enchères d'obligations du Trésor à trois mois, six mois et 52 semaines.

En ce qui concerne les entreprises, A2A et Eles devraient publier leurs résultats.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.