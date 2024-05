Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

D'une manière générale, la toile de fond des marchés asiatiques reste brillante, les investisseurs étant convaincus que la Fed réduira bientôt les taux d'intérêt américains, ce qui maintient le dollar, les rendements obligataires et la volatilité sous contrôle, et stimule les actifs à risque.

Mais il y a un nuage qui ne semble pas vouloir se dissiper : La Chine. Au contraire, il s'assombrit. Les données économiques publiées vendredi par Pékin ont montré que la reprise chinoise s'essoufflait : la croissance des investissements s'est ralentie, les ventes au détail ont progressé au rythme le plus faible depuis fin 2022 et les prix des logements neufs ont chuté au rythme le plus rapide en neuf ans. Plus inquiétant encore, la crise du secteur immobilier s'aggrave. Certes, les actions chinoises et hongkongaises ont bondi vendredi après que Pékin a dévoilé une série de mesures historiques visant à stabiliser le secteur, mais ce rebond sera-t-il durable ? Même si la banque centrale a déclaré qu'elle facilitait un financement supplémentaire de 1 000 milliards de yuans et qu'elle assouplissait les règles relatives aux prêts hypothécaires, et que les gouvernements locaux achèteront certains appartements, les fondamentaux profondément enracinés de l'énorme surabondance de l'offre et de la faiblesse de la demande demeurent.

Le regain d'inquiétude concernant la croissance chinoise soulève la question de savoir comment Pékin financera ses mesures de soutien budgétaire à long terme. La Chine dispose de plus de 3 000 milliards de dollars de réserves de change. Le moment est-il venu pour la Chine de puiser dans ce fonds de secours pour éviter que l'effondrement du secteur immobilier n'entraîne l'effondrement de l'économie dans son ensemble ? C'est peu probable, et Pékin pourrait bien choisir d'accélérer les exportations pour relancer l'économie. Mais les États-Unis, qui ont imposé la semaine dernière des droits de douane supplémentaires sur 18 milliards de dollars d'importations en provenance de Chine, ne verraient pas cela d'un bon œil. Ces droits de douane et le durcissement des lignes de bataille entre l'Occident et la Chine en matière de commerce seront certainement au cœur de la réunion des responsables financiers du G7 qui se tiendra la semaine prochaine en Italie. La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen y participera, mais on ne sait pas si le président de la Fed Jerome Powell sera du voyage, après avoir été testé positif au COVID-19. Cela dit, les marchés financiers connaissent actuellement une période de calme remarquable. La volatilité des taux de change mondiaux est la plus faible depuis cinq semaines, la volatilité du marché du Trésor américain est à son plus bas niveau depuis six semaines et l'indice VIX est passé vendredi sous la barre des 12 pour la première fois de l'année.

Ce contexte de faible volatilité contribue à porter les marchés boursiers américains, européens et autres à des sommets historiques.

Le calendrier économique asiatique de lundi offre aux investisseurs un bon nombre d'indicateurs à prendre en compte, notamment le PIB de la Thaïlande, les comptes courants et les échanges commerciaux : Le PIB de la Thaïlande, les comptes courants et les données commerciales de l'Indonésie, de la Malaisie et de Taïwan, ainsi que le chômage à Hong Kong. La banque centrale chinoise devrait maintenir ses taux préférentiels pour les prêts à un et cinq ans à 3,45 % et 3,95 %, respectivement, après avoir laissé ses prêts à moyen terme inchangés mercredi.

Cependant, la pression monte pour une réduction prochaine.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- PIB de la Thaïlande (T1)

- Exportations de Taïwan (avril)

- Indice tertiaire japonais (mars)