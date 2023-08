Threadneedle lance le fonds T (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income

Un " nouveau fonds d'actions mondiales visant à générer de solides rendements en investissant dans les sociétés ayant les meilleures pratiques en termes de durabilité ". C'est le principe du CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income que lance Columbia Threadneedle. Adoptant une approche core/value, le " cœur " du portefeuille investit dans des titres de sociétés de style " value " et leaders en matière de développement durable, et une allocation tactique " overlay " vient compléter le portefeuille dans le but d'améliorer les rendements.



Threadneedle souligne que contrairement à de nombreuses stratégies "ESG" axées sur les titres de "croissance", son fonds CT (Lux) Sustainable Global Equity Enhanced Income affiche un biais "value", offrant ainsi une dynamique de style différenciante.



Ce véhicule sera placé sous la responsabilité du gérant de portefeuille d'actions mondiales Nick Henderson, avec l'objectif de surperformer l'indice MSCI All Country World.



Épaulé par l'équipe Actions mondiales de Columbia Threadneedle, Nick Henderson a identifié sept " mégatendances ", dont la transition énergétique, la santé et le bien-être ou encore les villes durables : il s'agira d'identifier 30 à 50 titres de sociétés susceptibles de bénéficier de ces tendances.