(Alliance News) - AVI Global Trust PLC a annoncé vendredi une augmentation de sa valeur nette d'inventaire et un rendement total "satisfaisant" pour son dernier exercice financier, et a proclamé son optimisme pour l'avenir à long terme.

L'investisseur basé à Exeter, en Angleterre, a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 septembre était de 226,77 pence par action, en hausse par rapport à 199,76 pence à la même date l'année précédente.

Les actions d'AVI Global étaient en baisse de 0,6 % à 200,80 pence chacune vendredi matin à Londres.

Le rendement total de la valeur liquidative pour l'exercice clos le 30 septembre était positif de 15,3 %. Le président Graham Kitchen a qualifié ce résultat de "réjouissant", et il s'est nettement amélioré par rapport au rendement négatif de 7,3 % de l'année précédente.

Les indices de référence d'AVI Global, l'indice MSCI All Country World et l'indice MSCI All Country World ex-US, ont affiché des rendements positifs de 10,5 % et 10,1 % respectivement.

AVI Global, qui soutient des sociétés holding contrôlées par des familles, des fonds fermés et des opportunités adossées à des actifs, a déclaré un revenu d'investissement de 24,5 millions de livres sterling pour l'année, en hausse par rapport à 23,1 millions de livres sterling. Le bénéfice total par action est passé de 22,06 à 28,02 pence.

AVI Global a déclaré un dividende final de 2,3 pence par action, contre 2,1 pence l'année précédente, et a également annoncé un dividende spécial de 0,2 pence par action. Ces dividendes ont porté le total de l'exercice 2023 à 3,70 pence par action, contre 3,30 pence pour l'exercice 2022.

Pour l'avenir, le président Kitchen a commenté : "L'environnement géopolitique et économique est sans aucun doute difficile et le monde est susceptible d'être instable pendant un certain temps."

Cependant, il a affirmé que cette instabilité "offre d'excellentes opportunités d'investissement", poursuivant : "Même s'il est peu probable que les progrès soient simples, compte tenu des ressources dont disposent nos gestionnaires d'investissement et des opportunités qu'ils perçoivent, nous envisageons l'avenir avec optimisme."

Il a ajouté qu'à long terme, AVI Global s'attend à offrir des rendements attrayants.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.