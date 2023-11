L'action des entreprises en faveur de la décarbonisation ralentit et les grandes sociétés cotées en bourse sont désormais en passe de dépasser la limite d'émissions nécessaire pour maintenir l'augmentation de la température mondiale en dessous de 1,5 degré Celsius d'ici avril 2026, a montré mardi le Net-Zero Tracker de MSCI.

MSCI, un fournisseur d'indices et une société de données, a basé ses conclusions sur une analyse de près de 4 500 sociétés cotées en bourse basées dans le groupe des 20 principales économies.

Il a constaté que les entreprises avaient pris un bon départ dans la décarbonisation de leurs activités en cueillant les "fruits à portée de main" - le réchauffement climatique associé à leurs émissions est ramené à 2,5 degrés Celsius, contre 3 degrés en octobre 2021.

Toutefois, les émissions directes de gaz à effet de serre des entreprises augmentent et MSCI estime qu'elles seront supérieures de 11 % en 2023 par rapport à l'année dernière.

Les entreprises de neuf des pays du G20 devraient réduire leurs émissions à un rythme plus lent entre 2022 et 2030 qu'au cours des cinq années qui ont suivi l'accord de Paris sur le climat de 2015, lorsque le monde s'est engagé à maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels, a indiqué MSCI.

"Après un départ canon, les progrès des entreprises cotées pour le reste de la décennie devraient ralentir maintenant que les fruits à portée de main ont été cueillis", a déclaré Linda-Eling Lee, responsable du MSCI Sustainability Institute.

"Il est donc impératif de se concentrer sur l'innovation politique et les avancées technologiques afin de limiter le coût des énergies à faible teneur en carbone."

Les entreprises analysées par MSCI devraient dépasser la limite d'émissions qui maintiendrait l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré d'ici avril 2026, soit trois mois plus tôt que ce qui avait été prévu en juillet.

La décarbonisation des entreprises devrait également être plus lente que celle de la plupart des pays dans lesquels elles sont implantées. Les gouvernements de 13 des membres du G20 réduiront leurs émissions de 4,5 % par an en moyenne entre 2022 et 2030, contre une baisse annuelle de 0,8 % dans les cinq années suivant l'accord de Paris, selon MSCI.

Le Net-Zero Tracker de MSCI a analysé 4 458 entreprises faisant partie de l'indice MSCI ACWI Investable Market et basées dans les pays du G20.

Le sommet des Nations unies sur le climat COP28 débute ce mois-ci. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que les grands pays pollueurs devaient faire davantage pour lutter contre le réchauffement climatique. (Reportage de Tommy Reggiori Wilkes ; Rédaction de Hugh Lawson)