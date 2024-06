Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

La dernière semaine de négociation de la première moitié de l'année débute ce lundi. Le tableau de bord de l'Asie semble raisonnablement positif du point de vue des actions, mitigé du point de vue des devises et des obligations, et plus sombre du point de vue du marché chinois.

Les actions chinoises chercheront à stopper le pourrissement et à mettre fin au récent déclin qui a prolongé leur sous-performance par rapport à leurs homologues régionaux et mondiaux cette année.

Les investisseurs dans les actifs japonais, quant à eux, sont en état d'alerte après que le yen a chuté vendredi pour la septième journée consécutive vers 160,00 pour un dollar, le niveau qui a déclenché la première incursion de Tokyo sur le marché il y a près de deux mois.

La prochaine réunion de politique monétaire de la Banque du Japon n'ayant lieu que les 30 et 31 juillet, une nouvelle intervention verbale ou directe pourrait s'avérer nécessaire pour enrayer la chute du yen. Le résumé des opinions de la réunion de politique monétaire de la BOJ des 13 et 14 juin, qui sera publié lundi, sera suivi de près.

Le calendrier régional de lundi comprend également les derniers chiffres du commerce en Nouvelle-Zélande, l'inflation à Singapour, ainsi que le chômage et la production industrielle à Taïwan.

Les actions asiatiques abordent la dernière semaine de juin en bonne forme, soutenues par une volatilité modérée et une inflation en baisse à l'échelle mondiale, des rendements obligataires américains plus faibles et des actions dynamiques dans le monde entier.

Toutefois, à l'approche de la fin du premier semestre, certains investisseurs voudront bloquer leurs bénéfices et prendre des positions. La chute des actions de Nvidia la semaine dernière - leur première baisse hebdomadaire depuis neuf ans - pourrait être un signe de la façon dont se déroulera cette semaine.

Les actions japonaises sont en hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année, et le MSCI Asia ex-Japan, le Sensex indien et le Kospi sud-coréen sont tous en hausse d'environ 7 %.

La Chine fait figure d'exception.

Le Shanghai Composite est à peine en territoire positif pour l'année, a perdu 5 % au cours du mois dernier et connaît sa pire série de pertes hebdomadaires depuis six ans.

Le flux de nouvelles n'est pas particulièrement encourageant - les tensions commerciales entre la Chine et l'Occident augmentent de jour en jour, semble-t-il, et vendredi, Washington a publié un projet de règles visant à interdire ou à exiger la notification de certains investissements dans l'intelligence artificielle et d'autres secteurs technologiques en Chine.

Les flux de capitaux ne sont pas particulièrement favorables non plus. Les investissements directs étrangers en Chine entre janvier et mai ont chuté de 28 % à 49,7 milliards de dollars par rapport à la même période de l'année dernière, et quelque 4,5 milliards de dollars ont quitté la Chine continentale ce mois-ci via le volet nord du Stock Connect Scheme, mettant fin à quatre mois d'entrées nettes.

Toutefois, les analystes de Barclays estiment que le repli est exagéré et que la barre est basse pour des surprises positives favorables au marché lors du "plénum" du mois prochain, une réunion clé du comité central du parti communiste. Ils recommandent de se positionner en vue d'un rebond.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés lundi :

- Résumé des opinions de la réunion de juin de la BOJ

- Inflation à Singapour (mai)

- Production industrielle de Taïwan (mai)