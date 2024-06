Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Le début de la semaine a montré qu'il est de plus en plus difficile de naviguer, et encore plus de prévoir, les marchés actuellement, avec de nombreuses corrélations d'actifs affaiblies par de forts courants croisés de flux d'informations et de moteurs. Certains marchés, comme le S&P 500 et le Nasdaq, prennent leur propre élan, tandis que d'autres, comme le marché du Trésor américain et le dollar, envoient des signaux contradictoires.

La hausse des rendements obligataires américains lundi n'a pas soutenu le dollar, le boom incessant de la technologie et de l'intelligence artificielle a de nouveau permis à deux des trois principaux indices de Wall Street d'atteindre des sommets, tandis que le Nikkei japonais s'est effondré de près de 2 %, ce qui n'était pas prévu. Telle est la toile de fond plutôt fragmentée de l'ouverture des marchés asiatiques ce mardi, qui est encore compliquée par les troubles politiques en France qui secouent les actifs français et les marchés de toute la zone euro. Les investisseurs asiatiques s'inspireront-ils mardi de la hausse des rendements des bons du Trésor, de la baisse du dollar, de la frénésie technologique aux États-Unis ou de la détérioration continue des données et du sentiment chinois ? Le calendrier économique du continent est peu chargé, mais l'événement principal est de taille : la décision de la Banque de réserve d'Australie sur les taux d'intérêt et les indications fournies par la déclaration et la conférence de presse du gouverneur Michele Bullock qui l'accompagneront.

Les économistes interrogés par Reuters sont unanimes à penser que la RBA maintiendra son taux d'escompte à 4,35 % pour une cinquième réunion consécutive. L'inflation restant supérieure à l'objectif de 2 % à 3 % de la banque centrale depuis la fin de 2021 et le taux de chômage tombant à 4 %, une réduction rapide des taux semble improbable.

Une majorité de près de 90 %, 38 sur 43, prévoit que les taux d'intérêt resteront inchangés au prochain trimestre, suivis d'une réduction de 25 points de base à 4,10 % au dernier trimestre de cette année.

Les marchés des taux australiens sont encore plus optimistes : les opérateurs prévoient un assouplissement de seulement 15 points de base cette année et d'à peine 50 points de base au total d'ici à la fin de 2025. Si l'on exclut la Banque du Japon, qui commence à resserrer sa politique, il s'agit là de l'une des évaluations les plus optimistes de toutes les banques centrales du G10. En Chine, les actions sont à leur plus bas niveau depuis deux mois et le yuan est à son niveau le plus faible de l'année, après qu'une série de données médiocres, notamment sur les prix des logements, n'ait pas contribué à dissiper la morosité économique. Les tensions commerciales s'intensifient également. La Chine a ouvert une enquête antidumping sur les importations de viande de porc et de ses sous-produits en provenance de l'Union européenne, en réponse aux restrictions imposées à ses exportations de véhicules électriques. Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a quant à elle réduit sa participation dans la société chinoise BYD, le plus grand vendeur de véhicules électriques au monde. La modification de la participation est minime, mais potentiellement symbolique de l'angoisse des étrangers face aux guerres commerciales qui se préparent.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Décision sur les taux d'intérêt en Australie

- Commerce non pétrolier de Singapour (mai)

- Discours de Barkin, Collins, Kugler, Musalem, Logan et Goolsbee de la Fed