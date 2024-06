Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Une atmosphère de prudence plane sur les marchés asiatiques vendredi, dernier jour de négociation du trimestre et à mi-parcours de l'année, les investisseurs étant susceptibles de maintenir l'exposition au risque à un minimum avant les données sur l'inflation américaine plus tard dans la journée et à l'approche du week-end. Cette prudence pourrait être renforcée par les titres du débat présidentiel américain entre Joe Biden et Donald Trump en fin de journée jeudi, en particulier sur le protectionnisme commercial et les droits de douane sur les importations en provenance de Chine.

Le calendrier économique asiatique de vendredi est rempli de publications de premier plan, y compris l'inflation à Tokyo, le chômage au Japon et la production industrielle : L'inflation à Tokyo, le chômage et la production industrielle au Japon, la production industrielle et les ventes au détail en Corée du Sud, ainsi que les chiffres du commerce et des comptes courants en Thaïlande.

L'inflation de Tokyo sera probablement la plus importante, car elle donnera un aperçu des pressions sur les prix au Japon et de ce que la Banque du Japon pourrait faire lors de sa réunion de politique générale du 30 au 31 juillet. La pression monte sur la Banque du Japon pour qu'elle augmente à nouveau ses taux ou qu'elle réduise ses achats d'obligations, ne serait-ce que pour calmer la pression vendeuse sur le yen et faire sortir la monnaie de son plus bas niveau depuis 38 ans par rapport au dollar cette semaine. Les responsables politiques ont prévenu qu'un resserrement excessif de la politique pourrait nuire aux dépenses de consommation et à la croissance économique. Mais ils continuent également à exprimer leur mécontentement face à la dépréciation incessante du yen.

Ils ne peuvent pas jouer sur les deux tableaux. Les autorités japonaises ne sont pas encore intervenues pour soutenir le yen cette fois-ci, mais les opérateurs seront très attentifs à toute action, en particulier dans les parties les moins liquides de la journée de négociation mondiale.

Les économistes interrogés par Reuters estiment que l'inflation de base à Tokyo a augmenté de 1,9 % en mai à 2 % en juin. Les autorités s'en accommoderaient probablement, mais les baissiers du yen aussi, et de nouvelles ventes ne manqueront pas de sonner l'alarme de l'intervention.

La monnaie chinoise, quant à elle, atteint également le milieu de l'année sur la défensive et a atteint jeudi son plus bas niveau de l'année. Les actions chinoises sont dans la même situation, avec des performances nettement inférieures à celles de leurs homologues régionaux et mondiaux.

Le bilan de la mi-année en Asie est mitigé. Le Nikkei japonais a massivement surperformé, en grande partie grâce à la faiblesse du yen, les rendements obligataires japonais ont atteint des sommets pluriannuels, mais le spectre de la déflation a poussé les rendements obligataires chinois à des niveaux historiquement bas.

La plupart des monnaies sont en baisse par rapport au dollar américain, mais pas autant que le yen. La roupie indonésienne est à son plus bas niveau depuis plusieurs années, tandis que la roupie indienne est à son plus bas niveau historique, mais elle a été épargnée par les interventions officielles. Un aperçu de l'activité de fusion et d'acquisition au cours de la période janvier-juin, jeudi, pourrait être plus révélateur du sentiment des investisseurs à travers le continent. Les données du LSEG montrent que la valeur des transactions annoncées a chuté de 25 % en glissement annuel pour atteindre 317,5 milliards de dollars, et que les frais de fusion et d'acquisition sont tombés à 1,5 milliard de dollars.

Ces deux chiffres sont les plus bas depuis 11 ans.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés vendredi :

- Inflation à Tokyo (juin)

- Chômage au Japon (mai) - Débat présidentiel américain