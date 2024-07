Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

L'Asie est restée à la traîne d'un début de trimestre plutôt solide pour les actions mondiales lundi, et la forte hausse des rendements du Trésor américain suggère que la séance sera à nouveau difficile mardi pour les actions régionales et les actifs émergents de manière plus générale.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a bondi de 13 points de base pour atteindre 4,50 % lundi - le rendement le plus élevé et la plus forte hausse en un jour depuis un mois - alors que les investisseurs réévaluent l'impact inflationniste potentiel des politiques fiscales, tarifaires et d'immigration envisagées sous la présidence de Donald Trump.

Les actions de Wall Street, d'Europe et du monde ont résisté à ce vent contraire, les actions japonaises ont été soutenues par le recul du yen à 161,00 pour un dollar, et les actions chinoises ont été renforcées par une surprise positive dans les données du secteur manufacturier national.

Mais les actions asiatiques et émergentes ont stagné et pourraient avoir du mal à rebondir de manière significative, si tant est qu'elles le fassent, face à une hausse aussi importante des coûts d'emprunt libellés en dollars.

Il n'y a rien dans le calendrier économique et politique local qui semble donner aux marchés une orientation significative mardi, avec seulement l'inflation en Corée du Sud et les ventes au détail à Hong Kong prévues pour la publication.

C'est le "jour de la marmotte" pour les négociants en yens, qui sont de nouveau en intervention, le yen étant à son plus bas niveau depuis 38 ans face au dollar. Les autorités japonaises n'ont pas encore montré leur main - pourraient-elles attendre les vacances du 4 juillet aux États-Unis pour prendre le marché au dépourvu et obtenir un impact maximal ?

Les marchés chinois ont ouvert le nouveau trimestre avec un élan après la publication, lundi, d'un indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière étonnamment optimiste.

L'indice PMI "officieux" de S&P Global pour le mois de mai indique le rythme de croissance le plus rapide du secteur manufacturier depuis plus de trois ans, ce qui contraste avec l'indice PMI "officiel" du Bureau national des statistiques, qui a révélé dimanche une contraction de l'activité des usines.

Cependant, les chiffres de lundi ont également montré que les prix des nouveaux logements ont augmenté en juin au rythme le plus lent en cinq mois, ce qui suggère que les efforts récents du gouvernement pour soutenir le secteur immobilier en difficulté du pays n'ont qu'un impact limité jusqu'à présent.

Peut-être ébranlée par l'économie, Pékin prend de nouvelles mesures pour stimuler l'afflux de capitaux étrangers dans le pays et mettre un terme à la récente chute des taux d'intérêt nationaux.

Mardi, la principale donnée en Asie sera l'inflation sud-coréenne pour le mois de juin. Selon un sondage Reuters, les prix devraient avoir augmenté de 0,1% sur une base mensuelle et de 2,7% sur une base annuelle. Ces deux chiffres seraient inchangés par rapport à mai.

La dernière fois que l'inflation globale annuelle a été aussi faible, c'était en juillet dernier, tandis que l'inflation de base de 2,2 % en mai était la plus faible depuis décembre 2021. Plus de chiffres de ce type et la Banque de Corée pourrait bientôt réduire ses taux d'intérêt.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Inflation en Corée du Sud (juin)

- Ventes au détail à Hong Kong (juin)

- Masse monétaire du Japon (juin)