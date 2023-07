Le Credit Suisse a relevé le niveau des actions chinoises à "surpondérer" jeudi et s'est montré plus positif sur la croissance économique du pays, s'attendant à des mesures de relance de la part du gouvernement dans un contexte de baisse de l'activité manufacturière.

Le ralentissement de l'économie chinoise a suscité des inquiétudes quant aux perspectives mondiales, car la baisse de la demande dans ce pays a eu des répercussions sur les marchés développés et émergents.

L'indice des actions chinoises de premier ordre n'a augmenté que de 0,7 % depuis le début de l'année, alors que l'indice indien Nifty 50 a fait un bond de près de 8 % et que l'indice MSCI des actions asiatiques, hors Japon, a progressé de 2,8 %.

"Le récent ralentissement semble être dû en partie au fait que la Chine est une économie très orientée vers la fabrication et qu'elle a été touchée par le fort ralentissement de la consommation mondiale de biens", ont écrit les analystes du Credit Suisse dirigés par Andrew Garthwaite dans une note.

L'objectif officiel de croissance du gouvernement chinois d'"environ 5 %" étant désormais menacé, les analystes du Credit Suisse s'attendent à une réponse politique.

"Nous ne voyons pas encore de risques systématiques car les prix de l'immobilier ne chutent pas et les écarts de crédit restent faibles. La principale préoccupation est de savoir si l'excès de capacité entraîne une déflation", ajoutent les analystes.

Le Credit Suisse est optimiste sur les actions chinoises car il voit une forte augmentation de l'excès de liquidité, qui, selon les analystes, commence déjà à s'améliorer.

"Les actions chinoises tiennent compte d'une très forte baisse des indices PMI de 5 points qui, selon nous, ne se produira pas", ont-ils noté, ajoutant que les actions étaient valorisées de manière attrayante dans un contexte de positionnement léger.

Ils notent que le secteur des compagnies aériennes est survendu et que les valeurs technologiques sont bon marché et que les révisions des bénéfices se sont améliorées, en particulier Alibaba après sa décision de se scinder en six.