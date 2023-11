(Alliance News) - Fidelity China Special Situations PLC a annoncé mercredi que la valeur de ses actifs nets avait diminué au cours du dernier semestre et que le rendement total était négatif.

Le fonds d'investissement FTSE 250 axé sur la Chine a déclaré que sa valeur nette d'inventaire au 30 septembre était de 238,07 pence par action, en baisse par rapport à 244,47 pence à la même période de l'année précédente.

Les actions de Fidelity China étaient en baisse de 1,2 % à 210,45 pence chacune mercredi matin à Londres.

Fidelity China a enregistré un rendement total de la valeur liquidative (VL) négatif de 10,9 % pour le semestre qui s'est achevé le 30 septembre, contre un rendement négatif de 8,4 % l'année précédente. Cette performance est inférieure à celle de son indice de référence, l'indice MSCI China, qui a enregistré un rendement négatif de 10,3 %, contre un rendement négatif de 5,5 % l'année précédente.

La société, qui a annoncé mardi son accord pour absorber le fonds plus petit abrdn China Investments Co Ltd, a déclaré un dividende intérimaire inchangé par rapport à l'année précédente.

Fidelity China a déclaré que les perspectives économiques sont restées incertaines, les actions chinoises ayant subi une "volatilité extrême" au cours de la période.

"L'une des principales raisons pour lesquelles la réouverture post-Covid a été plus faible que prévu est que la confiance des consommateurs est restée faible", a expliqué Fidelity China. "Les facteurs à l'origine de cette situation comprennent la faible confiance des entreprises, en particulier à la suite des suppressions d'emplois très médiatisées dans les grandes entreprises technologiques, et les gros titres sur le chômage des jeunes.

"La faiblesse du marché immobilier est également susceptible de jouer un rôle, étant donné le poids important de l'immobilier dans le bilan des consommateurs.

Fidelity China a toutefois ajouté que des raisons d'être optimiste subsistent, comme les consommateurs chinois "qui disposent d'une épargne record" et l'annonce récente de Xi Jinping selon laquelle la Chine mettrait fin à toutes les restrictions à la participation étrangère dans l'industrie manufacturière.

En outre, le fonds estime que "l'ambiance est devenue légèrement plus positive au cours des dernières semaines". Pour l'avenir, il a rassuré les actionnaires en leur disant qu'il orientait le capital vers "d'excellentes entreprises individuelles" qui sont éclipsées par les gros titres négatifs et dont les valorisations rattraperont leurs bénéfices dans un avenir à long terme.

