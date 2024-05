Les fonds spéculatifs mondiaux ont augmenté leurs avoirs en actions chinoises pour la quatrième semaine consécutive, rejoignant ainsi les hordes d'investisseurs qui tentent d'anticiper un rebond du marché.

Les actions de la deuxième plus grande économie du monde, dont le cours est très bas, se sont redressées depuis février, car Pékin a intensifié les mesures visant à relever les défis économiques et les données macroéconomiques ont montré des signes de redressement.

Les fonds spéculatifs ont acheté des actions chinoises au cours des sept dernières semaines sur huit, a indiqué l'équipe de courtage de Goldman Sachs dans une note datée de vendredi, dont Reuters a pris connaissance mardi. Le rapport n'a pas révélé le montant des achats.

Les marchés chinois ont surpassé de manière inattendue les principaux marchés mondiaux depuis le début de l'année, l'indice Hang Seng de Hong Kong ayant progressé d'un tiers par rapport à son niveau le plus bas en janvier. L'indice MSCI China a progressé de 16 % depuis le début de l'année.

Lundi, Goldman Sachs a relevé les objectifs de prix de l'indice MSCI China et de l'indice chinois CSI 300.

Certains investisseurs de fonds spéculatifs parient sur la reprise en achetant des options d'achat afin de capitaliser des gains plus importants grâce à la hausse des actions, a déclaré Goldman Sachs dans une note séparée vendredi.

"La combinaison des allocations à la Chine les plus faibles de la décennie de la part des mandats de fonds spéculatifs et longs et le rythme effréné de la reprise ont pris les investisseurs au dépourvu au cours des derniers mois", ont écrit les analystes sous la direction de Kinger Lau.

"Les pressions sur les performances qui en ont résulté ont pu inciter les investisseurs à combler les écarts de sous-pondération ou à augmenter l'exposition aux actions chinoises, ce qui a probablement renforcé et alimenté la reprise à mesure que la spirale positive se met en place."

La semaine dernière, la Chine a lancé l'émission d'obligations de relance pour un montant de 1 000 milliards de yuans (138 milliards de dollars) et a dévoilé une série de mesures visant à soutenir le marché immobilier en difficulté du pays, dans le but de restaurer la confiance du marché.

Pourtant, tous les investisseurs ne sont pas convaincus par le scénario de la reprise.

Indus Capital, un fonds spéculatif basé à New York, reste sous-pondéré sur la Chine, bien qu'il ait récemment ajouté quelques actions.

"Le marché nous offre toujours plus d'opportunités de vente à découvert que d'achat, d'autant plus que nous sommes confrontés à une plus grande volatilité en raison des défis économiques actuels", a déclaré Byron Gill, associé gérant d'Indus Capital, citant les pressions croissantes de la déflation dans le pays. (1 $ = 7,2392 yuans chinois renminbi) (Reportage de Summer Zhen ; Rédaction de Mrigank Dhaniwala)