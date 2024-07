Les actions de la Chine continentale ont légèrement baissé jeudi, entraînées par les actions immobilières. Dans le même temps, les actions de Hong Kong ont progressé après qu'une série de données économiques américaines plus molles aient incité les investisseurs à parier sur une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale dans le courant de l'année.

** Des données économiques américaines plus faibles que prévu mercredi, y compris un rapport faible sur les services et un rapport ADP sur l'emploi, ont indiqué un ralentissement dans la plus grande économie du monde, après une augmentation des demandes initiales d'allocations de chômage la semaine dernière.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en baisse de 0,43 % à 2 969,45 points.

** L'indice chinois CSI300 a baissé de 0,2 % à 3 456,32 points, les valeurs immobilières étant en tête des pertes. Un sous-indice qui suit le secteur immobilier a perdu 2,33% à la mi-journée.

** Nous pensons que le marché a encore la possibilité de surperformer grâce au soutien continu de la politique gouvernementale et à l'accent mis sur le rendement du capital par le biais de dividendes et de rachats", a déclaré Sunil Tirumalai, stratégiste en chef des actions GEM chez UBS, dans une note.

** La géopolitique doit être surveillée, en particulier à l'approche des élections américaines de novembre 2024", a-t-il déclaré, ajoutant qu'ils continuaient à avoir une note "surpondérée" sur les actions chinoises.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 0,03% à 6 457,56 points, tandis que l'indice Hang Seng était en hausse de 0,05% à 17 988,25 points.

** L'indice de Shenzhen, plus petit, a baissé de 0,86%, l'indice ChiNext Composite, plus jeune, a reculé de 0,22% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a baissé de 0,97%.

** Dans la région, l'indice MSCI des valeurs asiatiques hors Japon a progressé de 0,92 %, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,78 %.

** Le yuan était coté à 7,2713 pour un dollar américain, soit 0,02% de moins que la clôture précédente de 7,2699.