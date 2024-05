Les actions de la Chine continentale et de Hong Kong ont augmenté lundi, tirées par les actions du secteur du charbon, tandis que le sentiment des investisseurs a été renforcé par l'augmentation des bénéfices industriels en avril.

** Les bénéfices industriels de la Chine sont redevenus positifs en avril, tandis que la croissance sur les quatre premiers mois est restée stable, selon des données officielles publiées lundi, suggérant que les politiques visant à soutenir l'économie commencent à produire leurs effets.

** Les investisseurs suivront de près les données économiques nationales et internationales cette semaine, y compris les données manufacturières chinoises de mai et l'indice des prix de base des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, pour obtenir plus d'indices sur la trajectoire du marché.

** À la mi-journée, l'indice composite de Shanghai était en hausse de 0,37 % à 3 100,22 points et l'indice de référence CSI 300 était en hausse de 0,34 %.

** Le sous-indice du secteur financier du CSI était en hausse de 0,7 %, tandis que les stocks de charbon ont surperformé les marchés, avec un sous-indice qui suit le secteur gagnant 2,04 %.

** Les actions chinoises H-shares cotées à Hong Kong ont augmenté de 0,31% à 6 625,5, tandis que l'indice Hang Seng était en hausse de 0,31% à 18 665,79.

** Cependant, l'indice de Shenzhen a baissé de 0,55%, l'indice ChiNext Composite a baissé de 0,65% et l'indice STAR50 de Shanghai, axé sur la technologie, a baissé de 0,78%.

** Dans la région, l'indice MSCI Asia ex-Japan a progressé de 0,39%, tandis que l'indice japonais Nikkei a augmenté de 0,20%. (Rapporté par Shanghai Newsroom ; édité par Varun H K)