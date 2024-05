Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Mardi, les marchés asiatiques chercheront à maintenir la positivité avec laquelle la semaine a commencé, avec une volatilité modérée, des marchés obligataires stables et des actions majoritairement optimistes qui l'emportent sur les inquiétudes concernant les tarifs douaniers et les données chinoises sombres.

Pour l'instant, du moins. Le président américain Joe Biden devrait annoncer cette semaine de nouveaux droits de douane sur la Chine, ciblant des secteurs stratégiques, y compris une augmentation importante des taxes sur les véhicules électriques, des mesures qui pourraient susciter une réaction significative de la part de Pékin. Le sentiment à l'égard de la Chine est également freiné par les chiffres macroéconomiques mitigés en provenance de Pékin. Lundi, le ministère des finances a déclaré qu'il commencerait à lever 1 000 milliards de yuans en obligations spéciales du Trésor afin de stimuler les secteurs clés de l'économie en perte de vitesse.

Il reste à voir comment cette initiative sera accueillie par les investisseurs, mais avec l'objectif de croissance du PIB de 5 % que le gouvernement s'est fixé pour cette année et la possibilité d'une guerre commerciale avec les États-Unis, elle pourrait s'avérer largement inefficace.

Si les actions chinoises progressent laborieusement, il n'en va pas de même pour l'indice Hang Seng de Hong Kong, qui a atteint lundi un nouveau sommet en neuf mois. Il a progressé au cours de 13 des 15 dernières séances boursières, gagnant près de 20 % dans le processus, et surpasse le S&P 500 depuis le début de l'année.

Le calendrier économique de l'Asie pour mardi est extrêmement léger, avec les chiffres de l'inflation des prix de gros du Japon et de l'Inde comme principales publications, tandis que les projecteurs sur les entreprises se braquent sur les derniers rapports de bénéfices du Japonais Sony et du Chinois Tencent.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, s'exprimera en Europe mardi et le principal événement de la semaine pour les marchés mondiaux sera probablement l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis mercredi. D'ici là, les marchés pourraient tenter de maintenir leur position. Les chiffres de l'inflation de gros au Japon ne font pas souvent bouger les marchés, mais ils seront surveillés de plus près que d'habitude mardi, étant donné la faiblesse du yen et l'intensité de la spéculation autour de la prochaine étape de la Banque du Japon.

Les responsables de la Banque du Japon semblent s'être montrés plus optimistes ces derniers temps, ce qui a conduit certains analystes à envisager une hausse des taux d'intérêt le mois prochain. Les marchés monétaires prévoient une hausse de 10 points de base en juillet et une autre au quatrième trimestre.

Les économistes s'attendent à une légère accélération de l'inflation mensuelle, qui passerait de 0,2 % à 0,3 %, et à ce que le taux annuel reste à 0,8 %. Ce n'est probablement pas suffisant pour faire bouger le cadran de la BOJ, mais un chiffre raisonnablement élevé en dehors du consensus pourrait le faire.

Le taux annuel d'inflation des prix de gros en Inde, quant à lui, devrait presque doubler pour atteindre 1,00 % en avril, contre 0,53 % en mars.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés mardi :

- Inflation des prix de gros au Japon (avril)

- Inflation des prix de gros en Inde (avril)

- Indice des ventes au détail de l'Indonésie (mars)