Ardian acquiert une participation de 50% dans MXT Holdings

Ardian, entreprise mondiale de l'investissement privé, annonce une prise de participation de 50% dans MXT Holdings (MXT), une société de télécommunications basée au Mexique. L'investissement d'Ardian permettra à MXT Holdings de réaliser un swap d'actifs d'environ 200 tours et près de 1 800 km de fibre optique en zone métropolitaine qui appartenaient jusqu'à récemment à l'entreprise Telefónica, ainsi que des acquisitions stratégiques qui augmenteront considérablement le portefeuille d'actifs de MXT.



Ces deux transactions seront financées par des capitaux propres obtenus auprès d'Ardian et de l'actionnaire existant Mexico Infrastructure Partners (MIP), le plus grand gestionnaire d'actifs d'infrastructure et d'énergie en Amérique latine. Désormais, Ardian et MIP seront partenaires à parts égales de MXT.



La clôture de l'investissement d'Ardian est soumise aux conditions habituelles, y compris l'obtention des autorisations réglementaires requises.



Basée à Mexico, MXT développe, acquiert, possède et exploite des infrastructures de télécommunication Neutral Host à travers le Mexique, offrant des services de fibre optique et sans fil. Dans le cadre de la transaction, Antoine Delaprée, fondateur et PDG de MXT, continuera à diriger l'entreprise.