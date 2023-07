Zurich (awp) - Le prestataire de services financiers SIX a annoncé jeudi l'acquisition par Inversis, propriété du groupe espagnol Banca March, de 100% du capital-actions d'Openfinance, une société détenue par sa filiale BME. Ni le calendrier ni les détails financiers de l'opération n'ont été divulgués.

"Openfinance a fait partie de BME pendant 10 ans et nous sommes très satisfaits de ses résultats et de son expansion internationale en Amérique latine", a déclaré Javier Hernani, directeur général (CEO) de BME et responsable de la division Securities Services auprès de SIX, cité dans le communiqué.

Fondée en 2002 et basée à Valence, Openfinance "propose des outils technologiques pour la fourniture de services complets de reporting, de conseil et de gestion discrétionnaire de portefeuille". La société, qui compte quelque 75 collaborateurs, est présente en Espagne, en Andorre, au Portugal, au Mexique, au Costa Rica, au Panama, en Colombie et au Chili.

buc/jh