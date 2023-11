Londres (awp/afp) - La marque britannique The Body Shop, vendue en 2017 par L'Oréal au groupe brésilien Natura Cosméticos pour 1 milliard d'euros, a été rachetée par le fonds d'investissement allemand Aurelius pour un quart de cette somme, a annoncé ce dernier mardi.

Le contrat d'achat valorise The Body Shop à jusqu'à 207 millions de livres (238 millions d'euros), incluant 90 millions de livres qui seront versées "sous certaines conditions", selon un communiqué d'Aurelius. La transaction devrait être finalisée en décembre prochain.

Fondée en 1976 à Brighton, au sud du Royaume-Uni, "cette marque de beauté mondiale emblématique est réputée pour son héritage en matière de produits de beauté éthiques et sans cruauté" envers les animaux, a fait valoir le fonds d'investissement.

The Body Shop, présent sur 89 marchés dans le monde, vend des produits pour le bain et le corps à base d'ingrédients naturels, des soins de la peau ou les cheveux, des parfums et du maquillage. Son siège est à Londres et l'entreprise emploie environ 7.000 personnes.

"Malgré un marché de détail difficile, il existe une opportunité de redynamiser l'entreprise pour lui permettre de tirer parti des tendances positives d'un marché de la beauté en forte croissance", assure Aurelius.

La vente "soutiendra les efforts de Natura &Co visant à rationaliser ses opérations et à simplifier ses activités" ainsi qu'à "se concentrer sur les priorités stratégiques", notamment en Amérique latine, a indiqué le brésilien dans un communiqué séparé.

afp/rp