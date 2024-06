Un aperçu de la journée à venir sur les marchés asiatiques.

Les craintes d'inflation au Canada et en Australie cette semaine nous rappellent que le cycle d'assouplissement monétaire mondial, qui devrait s'élargir et s'accélérer au second semestre, est loin d'être certain.

Les investisseurs des marchés asiatiques et émergents risquent de se trouver confrontés à un casse-tête à l'approche du milieu de l'année, ce qui pourrait peser sur leurs investissements au cours des six prochains mois.

Mercredi, les chiffres ont montré que l'inflation australienne avait augmenté beaucoup plus rapidement que prévu en mai, remontant à 4 %, ce qui a suffi à inverser les perspectives en matière de taux d'intérêt - les opérateurs estiment désormais qu'une hausse des taux cette année est plus probable qu'une baisse.

La hausse du dollar australien s'est toutefois rapidement évaporée, tout comme celle du dollar canadien à la suite des chiffres étonnamment élevés de l'inflation canadienne en début de semaine.

Les deux ont succombé au dollar américain, qui a atteint son plus haut niveau en deux mois par rapport à un panier de devises principales mercredi. L'inflation au Canada et en Australie se répercutera-t-elle également sur les données américaines et empêchera-t-elle la Fed de réduire ses taux ?

C'est ce qui inquiète l'Asie et les marchés émergents : un dollar américain fort resserre les conditions financières mondiales et oriente les capitaux vers les actifs américains au détriment des marchés émergents.

Il en va de même pour la hausse des rendements des obligations du Trésor, qui sont sortis mercredi de leur récente torpeur et ont grimpé en flèche. Wall Street a clôturé en légère hausse, mais le dollar et les rendements pourraient avoir une plus grande influence sur les échanges asiatiques de jeudi.

Le calendrier économique de l'Asie et du Pacifique prévoit la publication des ventes au détail au Japon, des bénéfices industriels en Chine, d'une décision sur les taux d'intérêt aux Philippines et d'un discours du gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie, Andrew Hauser.

La banque centrale philippine devrait maintenir son taux directeur à 6,50% pour la sixième réunion consécutive, selon un sondage Reuters, et procéder à la première réduction au cours des trois derniers mois de l'année.

Le peso philippin est à son plus bas niveau de l'année par rapport au dollar américain, en baisse de 6 % depuis le début de l'année.

Cela ne représente que la moitié de la baisse de 12 % enregistrée depuis le début de l'année par le yen japonais, qui a atteint mercredi son niveau le plus bas depuis 38 ans par rapport au dollar.

Il est désormais bien en dessous du niveau de 160,00 pour un dollar qui a déclenché une intervention à grande échelle des autorités japonaises pour acheter des yens il y a près de deux mois.

Pas cette fois-ci, du moins pas encore.

Sans surprise, la volatilité implicite du dollar/yen à court terme a augmenté, mais l'ampleur de la hausse et les niveaux atteints ne suggèrent pas que les opérateurs craignent une intervention musclée.

Mercredi, la volatilité implicite au jour le jour a connu sa plus forte hausse depuis la mi-mai, mais elle n'est revenue qu'à son niveau de mardi. Le volume implicite sur une semaine a augmenté le plus en quatre semaines, mais là encore, il n'est revenu qu'à son niveau de la mi-juin.

Voici les principaux développements qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Décision sur les taux aux Philippines

- Ventes au détail au Japon (mai)

- Bénéfices industriels en Chine (mai)