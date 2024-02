(Alliance News) - JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC a déclaré vendredi avoir sous-performé par rapport à son indice de référence en raison de la hausse des taux d'intérêt, tout en affichant son optimisme pour 2024.

Le fonds d'investissement axé sur la croissance à long terme a déclaré que la valeur nette d'inventaire par action a augmenté de 0,5% à 118,2 pence par action au 31 décembre, contre 117,6 pence un an plus tôt.

Le rendement total de la valeur liquidative a été de 3,2 % au cours des six mois précédant le 31 décembre, ce qui est inférieur à son indice de référence, l'indice MSCI Emerging Markets avec dividendes nets réinvestis, qui a enregistré un rendement de 4,4 %. Le rendement total de la valeur nette d'inventaire pour les actionnaires a été de 2,8 %.

La société a déclaré un dividende intérimaire de 0,60 pence par action, en hausse de 3,4 % par rapport à 0,58 pence l'année précédente.

Bien que les trois dernières années aient été difficiles, JPMorgan Emerging Markets a déclaré qu'il y avait des raisons d'être plus optimiste en 2024. "Les économies des marchés émergents se portent généralement bien, avec une croissance plus forte, moins d'inflation et moins de dettes que leurs homologues occidentaux ; entre-temps, la baisse de l'inflation mondiale devrait donner aux banques centrales des marchés émergents la possibilité de réduire les taux d'intérêt en temps voulu ; la baisse des taux devrait, à son tour, soulager les bilans des ménages et des entreprises ; le dollar américain a considérablement baissé, ce qui allège le fardeau des intérêts sur la dette des marchés émergents ; et l'économie chinoise croît, certes plus lentement que prévu, mais toujours plus rapidement que la plupart des économies développées."

Les actions de JPMorgan Emerging Markets ont baissé de 0,7 % à 103,90 pence chacune vendredi matin à Londres.

