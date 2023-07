Pour la première fois depuis trois ans, les fonds d'actions des marchés émergents attirent plus que leurs concurrents des marchés développés, ce qui témoigne de perspectives de croissance relativement plus favorables et de l'anticipation de baisses de taux plus rapides dans de nombreux marchés moins développés.

Les données de Refinitiv Lipper montrent que les entrées dans les fonds d'actions des marchés émergents ont atteint 30,55 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année, contre des sorties de 88,65 milliards de dollars pour les fonds d'actions des marchés développés.

Les données de l'Institute of International Finance ont également montré jeudi que les étrangers ont injecté 22 milliards de dollars nets dans les portefeuilles des marchés émergents en juin, ce qui représente l'afflux le plus important depuis janvier.

Selon les analystes, l'intérêt des marchés émergents réside dans le fait qu'ils ont devancé les marchés développés dans le resserrement de leur politique monétaire et qu'ils commencent maintenant à récolter les fruits de la baisse de l'inflation, de la diminution des coûts d'emprunt et de l'amélioration de la croissance. Au Brésil, par exemple, l'inflation est à son niveau le plus bas depuis près de trois ans, grâce à une politique agressive de relèvement des taux de 1 175 points de base. Les économistes s'attendent à ce que la banque centrale du Brésil réduise bientôt ses taux, tandis que le gouvernement s'attend à une meilleure croissance.

En mai, la banque centrale de Hongrie a abaissé ses taux d'intérêt, donnant le coup d'envoi du cycle d'assouplissement des politiques en Europe.

Par ailleurs, la Fed américaine et la Banque centrale européenne ont toutes deux évoqué la possibilité de nouvelles hausses de taux pour lutter contre l'inflation.

Les données de Refinitiv montrent que les revenus des entreprises des marchés émergents devraient augmenter de 6,8 % cette année, contre une baisse de 3,4 % des revenus des entreprises américaines et une maigre croissance de 0,02 % pour l'Europe développée.

L'indice MSCI Emerging Markets a connu une hausse relativement modeste de 6,7 % cette année, contre 16 % pour l'indice MSCI World. Cette sous-performance des actions des marchés émergents s'est traduite par de meilleures valorisations, l'indice MSCI EM se négociant à un ratio cours/bénéfice sur 12 mois de 12,08, soit une décote substantielle par rapport au ratio cours/bénéfice de 17,03 de l'indice MSCI World.

"Alors que les écarts de valorisation par rapport aux marchés développés atteignent des sommets depuis dix ans et que les investisseurs mondiaux sous-pondèrent encore largement cet espace, les marchés émergents bénéficient d'une bonne marge de sécurité", a déclaré Malcolm Dorson, gestionnaire de portefeuille senior chez Global X, qui a indiqué qu'il augmentait l'exposition aux marchés émergents.

Toutefois, les analystes ont exprimé des inquiétudes quant au ralentissement économique de la Chine qui pourrait affecter les actions des marchés émergents.

Le premier ministre chinois Li Qiang, qui a pris ses fonctions en mars, a promis de mettre en place des mesures politiques pour stimuler la demande et revigorer les marchés, mais peu de mesures concrètes ont été annoncées et les investisseurs commencent à s'impatienter.

"La grande question qui se pose dans les pays émergents est celle de la Chine. Les fondamentaux globaux de la Chine semblent médiocres. La démographie est l'une des plus mauvaises du monde. Un secteur immobilier surendetté entrave la croissance", a déclaré Derek Izuel, directeur des investissements et gestionnaire de portefeuille du Shelton Emerging Markets Fund.

"Bien que les perspectives de la tendance générale soient faibles, il peut y avoir des reprises sporadiques en cours de route", a-t-il ajouté.