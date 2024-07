(Mise à jour à 0900 GMT)

* Goldman Sachs et J.P. Morgan réduisent leurs prévisions de croissance pour la Chine en 2024

* Les commentaires du gouverneur adjoint de la banque centrale hongroise sont à l'ordre du jour

* L'Inde peut réduire ses emprunts dans le budget de l'année 25, selon un prêteur privé

* Les Rwandais votent pour des élections qui devraient prolonger le règne de Kagame

* Les actions perdent 0,2%, les devises restent stables

15 juillet (Reuters) - La plupart des actions des marchés émergents ont commencé la semaine en baisse après des données économiques chinoises décevantes, tandis que les actions pakistanaises ont atteint des records et que les investisseurs ont évalué les retombées d'un budget révisé au Kenya.

Les actions chinoises ont terminé stables lundi et les actions de Hong Kong ont enregistré leur plus forte baisse en une journée après que l'économie ait progressé beaucoup plus lentement que prévu au deuxième trimestre, entraînant des révisions à la baisse de la croissance annuelle par les courtiers J.P.Morgan et Goldman Sachs.

Les marchés espèrent que des efforts seront faits pour gérer la vaste crise immobilière en Chine, stimuler la consommation intérieure et revitaliser le secteur privé.

"Il n'en reste pas moins que la Chine prend des mesures pragmatiques pour résoudre les problèmes qu'elle peut résoudre, mais pas au rythme souhaité par les investisseurs étrangers ou les exportateurs nets de matières premières", a déclaré Hasnain Malik, responsable de la recherche sur les actions chez Tellimer Research.

L'indice MSCI des bourses des pays en développement a reculé de 0,2 %, tandis que l'indice des devises est resté stable. Les traders ont évalué les développements politiques aux États-Unis et les implications d'une seconde présidence de Donald Trump.

En Asie du Sud, l'indice de référence du Pakistan a augmenté de 1,7 % pour atteindre un niveau record après que le Fonds monétaire international (FMI) et le pays ont conclu un accord au niveau du personnel (SLA) pour un programme de prêt de 7 milliards de dollars sur 37 mois.

L'indice a grimpé de 30 % cette année et a presque doublé depuis que le Pakistan a signé son dernier SLA pour l'accord de confirmation de 3 milliards de dollars.

Les principaux indices boursiers indiens ont également atteint des niveaux record. Les bénéfices trimestriels étaient au centre de l'attention ainsi que le budget annuel du nouveau gouvernement attendu le 23 juillet, où un prêteur privé s'attend à ce que le pays réduise ses emprunts bruts sur le marché pour l'année en cours après un transfert d'excédent meilleur que prévu de la part de la banque centrale.

Dans le même temps, le rendement des obligations souveraines kenyanes a glissé entre 5 et 13 points de base après que le gouvernement a déclaré qu'il prévoyait de réduire les dépenses annuelles de 1,9 % et de creuser le déficit budgétaire à 3,6 % du PIB, quelques semaines après avoir été contraint d'annuler les hausses d'impôts à la suite de manifestations de masse.

La plupart des monnaies d'Europe centrale et orientale sont restées tièdes par rapport à l'euro. Le forint a augmenté de 0,2% avant les remarques sur la politique monétaire du gouverneur adjoint de la banque centrale hongroise.

Ailleurs, le shekel a augmenté de 0,1% par rapport au dollar avant les données sur l'inflation de juin et sur fond de discussions sur un cessez-le-feu à Gaza, tandis que le franc rwandais est resté stable par rapport à l'euro en raison des élections en cours.