Le Fonds monétaire international a déclaré vendredi que les entrées brutes de capitaux dans les marchés émergents, à l'exclusion de la Chine, ont augmenté l'année dernière pour atteindre 110 milliards de dollars, soit 0,6 % de leur production économique, le niveau le plus élevé depuis 2018.

Les résultats, qui font partie du rapport du FMI sur le secteur extérieur concernant les devises, les flux de capitaux et les déséquilibres financiers, montrent une certaine résilience des marchés émergents malgré la forte hausse des taux d'intérêt américains qui ont attiré les fonds vers les actifs en dollars.

Le FMI indique dans son rapport que les marchés émergents ont enregistré une baisse des entrées nettes de portefeuille, plus volatiles, mais que les entrées nettes d'investissements directs étrangers (IDE) ont été plus stables.

"Cela s'explique en partie par des fondamentaux plus solides", a déclaré le FMI dans un billet de blog accompagnant le rapport. "En effet, de nombreux pays bénéficient désormais de cadres de politique budgétaire, monétaire et financière plus robustes, ainsi que d'une mise en œuvre plus efficace des politiques et des outils.

Dans le même temps, le rapport indique que la Chine a connu des sorties nettes de capitaux au cours de la période 2022-2023, y compris des entrées nettes négatives d'IDE.

"Cela peut s'expliquer en partie par le fait que les multinationales rapatrient leurs bénéfices. Mais cela peut aussi refléter l'évolution des attentes à l'égard de la croissance chinoise et la fragmentation géoéconomique", a déclaré le FMI.

Dans l'ensemble, les entrées brutes de capitaux dans le monde ont diminué pour atteindre 4,4 % du PIB mondial, soit 4 200 milliards de dollars, au cours de la période 2022-2023, contre 5,8 % du PIB mondial, soit 4 500 milliards de dollars, au cours de la période 2017-2019.

Selon le FMI, cette évolution reflète en partie une réduction des flux de capitaux, les étrangers achetant moins d'actifs locaux et les résidents moins d'actifs à l'étranger.

Mais les États-Unis ont fortement bénéficié de ces changements, représentant 41 % des entrées brutes mondiales au cours de la période 2022-2023, soit près du double de la part de 23 % qu'ils détenaient en 2017-2019. La part des États-Unis dans les sorties brutes mondiales a également augmenté, passant de 14 % à 21 % au cours de la même période.

Cette évolution peut refléter une fragmentation financière accrue, mais aussi l'abandon de certaines stratégies fiscales et réglementaires par les grandes sociétés multinationales.

Le rapport montre également que le taux de change effectif réel du dollar américain est surévalué par rapport au PIB américain d'une valeur médiane de 5,8 % en 2023. L'euro est sous-évalué de 1,7 %, le yen est surévalué de 1,7 % et le yuan est surévalué de 0,7 %, selon le rapport. (Rapport de David Lawder, édition de Franklin Paul et Alistair Bell)