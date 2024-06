Les actions des marchés émergents ont repris de la vigueur mercredi, les investisseurs se concentrant sur le rapport clé sur l'inflation américaine et la décision de politique de la Réserve fédérale plus tard dans la journée, tandis que le Ghana a accepté un mémorandum de restructuration de la dette avec les créanciers officiels.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a augmenté de 0,4%, après trois séances consécutives de baisse, tandis que l'indice des devises est resté largement inchangé.

Les investisseurs se concentrent sur l'inflation américaine, suivie par la décision de la Réserve fédérale plus tard dans la journée, pour plus de clarté sur le moment où les réductions de taux pourraient commencer dans le contexte d'un marché du travail toujours tendu et de pressions persistantes sur les prix.

"Alors que les gros titres politiques devraient rester abondants, les marchés auront l'occasion de revenir aux fondamentaux économiques avec le double programme de l'IPC américain et de la décision de la Fed. Dans l'ensemble, nous pensons que l'issue de ces deux événements restera positive pour le dollar", indique une note de Monex Europe.

Pendant ce temps, le ministère des finances du Ghana a déclaré qu'il avait conclu un protocole d'accord avec son Comité officiel des créanciers pour formaliser un accord de restructuration de la dette, ouvrant probablement la voie à l'approbation par le conseil d'administration du Fonds monétaire international de la deuxième révision d'un paquet de prêts de 3 milliards de dollars et au déblocage de la prochaine tranche de 360 millions de dollars.

Le cedi ghanéen a augmenté de 0,8 % par rapport au dollar.

Plus tard dans la journée, le gouvernement de coalition pakistanais présentera son budget pour l'année fiscale allant jusqu'à juin 2025. Les analystes s'attendent à ce qu'il fixe des objectifs fiscaux ambitieux, alors qu'il cherche à renforcer les arguments en faveur d'un nouvel accord de renflouement du FMI.

L'indice boursier de référence du Pakistan a augmenté de 0,5 % après avoir perdu plus de 4 % au cours des sept derniers jours.

Le rand sud-africain a augmenté de 0,2 % par rapport au dollar, les investisseurs surveillant la collaboration entre les partis qui tentent de former un gouvernement d'unité nationale avant que les législateurs ne prêtent serment vendredi.

En tête des gains des monnaies d'Europe centrale et orientale, le forint hongrois a augmenté de 0,4 % par rapport au dollar, après avoir perdu près de 3 % en l'espace de trois jours et atteint mardi son niveau le plus bas depuis près de sept semaines.

L'inflation roumaine a ralenti plus que prévu en mai, renforçant les attentes des analystes que la banque centrale commencera à réduire les taux d'intérêt lors de sa réunion de juillet. Le leu, cependant, a augmenté de 0,1%.

Ailleurs, la présidente élue du Mexique, Claudia Sheinbaum, a tenté mardi de calmer les inquiétudes des investisseurs concernant un projet de réforme judiciaire qui a fortement pesé sur le peso, promettant que le pays maintiendrait l'état de droit tout en déclarant qu'elle avait l'intention de faire avancer les réformes. Le peso était en baisse de 0,3 %.

Les marchés boursiers de Russie et d'Israël étaient fermés en raison de jours fériés.

FAITS MARQUANTS :

** La banque centrale indienne est probablement intervenue dans le NDF pour empêcher la roupie d'atteindre son plus bas niveau historique, les traders

** Le président du Nigeria affirme que les réformes économiques se poursuivront malgré les difficultés

** Le cabinet kenyan approuve la vente de ses parts dans six sociétés cotées en bourse