Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC - fonds d'investissement basé à Édimbourg et investissant principalement dans des sociétés des marchés émergents - annonce un rendement total de la valeur nette d'inventaire négatif de 0,3 % pour les six mois se terminant le 30 septembre, contre un rendement négatif de 0,5 % pour son indice de référence, l'indice MSCI Emerging Markets. Au 30 septembre, la valeur nette d'inventaire par action était de 170,5 pence, contre 160,5 pence un an plus tôt. Déclare un dividende intérimaire de 2,00 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. Déclare une perte nette sur les investissements de 45,0 millions de livres sterling pour le semestre, contre une perte de 215,5 millions de livres sterling l'année précédente. La perte totale avant impôts est de 4,3 millions de livres sterling, contre 170,7 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 146,83 pence

Variation sur 12 mois : en hausse de 0,6

