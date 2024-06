Le parti d'extrême droite Rassemblement national (RN) de Marine Le Pen a remporté le premier tour des élections législatives françaises dimanche, selon les sondages de sortie des urnes, mais le résultat final dépendra des jours de marchandage avant le second tour de la semaine prochaine.

L'euro a ouvert en hausse de 0,1 %, à environ 1,0718 dollar, alors que les premiers échanges ont commencé sur les marchés d'Asie-Pacifique.

Les marchés européens ont été secoués depuis la décision choc du président Emmanuel Macron, le 9 juin, de convoquer des élections anticipées.

La perspective d'une victoire de l'extrême droite ou de la gauche a déstabilisé les investisseurs, car les deux partis ont promis d'importantes augmentations des dépenses, ce qui pourrait compromettre les finances déjà fragiles de la France.

COMMENTAIRES :

PHILIP SHAW, ECONOMISTE EN CHEF, INVESTEC, LONDRES :

"Les résultats globaux ne sont pas très éloignés de la plupart des sondages, mais il est évident qu'en raison du système électoral, nous n'avons pas une idée très claire de ce que sera la répartition des sièges".

"Tout est dans la balance. Nous en saurons peut-être un peu plus lorsque nous obtiendrons les décomptes du premier tour et que nous verrons combien de députés ont été élus au premier tour et quelles seront les luttes au second tour. Cela nous éclairera peut-être un peu plus sur la situation. Mais il est clair qu'il y a un certain nombre de points d'interrogation qui subsisteront même après les résultats.

"Beaucoup dépendra, parce que nous ne savons pas encore s'ils obtiendront une majorité, de la manière dont se déroulera le processus de cohabitation entre un éventuel gouvernement du Rassemblement national et Macron lui-même. La question reste entière."

CARSTEN BRZESKI, RESPONSABLE MONDIAL DE LA MACRO, ING, FRANCFORT :

"Avec ce résultat, les marchés s'attendent à une nouvelle semaine d'incertitude vraiment élevée. Probablement de la peur, car il est encore possible que le RN obtienne une majorité absolue la semaine prochaine."

"Cela confirme ce que les marchés considèrent comme le scénario le plus perturbant."

"Je m'attendrais à un nouvel élargissement de l'écart entre les obligations françaises et allemandes à partir de demain et nous pourrions même assister à une légère baisse du CAC 40."

"Nous aurons beaucoup à faire dans les prochains jours en termes de nouveaux sondages montrant ce que cela pourrait signifier pour les sièges individuels.

"Du point de vue des marchés, une victoire du bloc de gauche aurait été un scénario encore pire, même s'il était très improbable au départ.