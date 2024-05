PARIS, 24 mai (Reuters) - Les Bourses européennes reculent à l'ouverture vendredi après plusieurs évènements suggérant cette semaine que les taux resteront restrictifs plus longtemps qu'attendu aux États-Unis, voire en Europe.



À Paris, le CAC 40 recule de 0,63% à 8.051,2 points vers 07h05 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,82%, contre 0,79% pour le FTSE , à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 cède 0,74%, l'EuroStoxx 50 0,78% et le Stoxx 600 0,74%.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street hésitante, ni le Dow Jones , ni le Standard & Poor's 500 , ni le Nasdaq n'affichant de direction marquée.



Mercredi, le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale a montré que des membres du comité de politique monétaire étaient prêts à maintenir durablement les taux à un niveau restrictif, voire à les relever.



Les indicateurs PMI américains publiés jeudi ont d'ailleurs montré que les pressions sur les prix demeuraient vives.



En zone euro, les PMI ont rassuré sur l'activité, qui continue de rebondir en mai, mais un indicateur salarial publié jeudi a montré que les rémunérations progressaient à un rythme incompatible avec l'objectif d'inflation de la BCE.



L'inflation au Royaume-Uni, publiée mercredi, s'est par ailleurs affichée plus forte qu'attendu, éloignant les perspectives d'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre.



"Les bons indicateurs d’activité, la persistance des tensions inflationnistes même en Europe et les discours de patience des membres de la Fed augmentent les risques que les baisses de taux directeurs soient plus tardives et plus limitées", résument les stratégistes de LBPAM.



Aux valeurs, la Compagnie des Alpes gagne 4,48% après la publication de ses chiffres semestriels. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)