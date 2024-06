* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,39%, le Stoxx 600 de 0,14%



* Les Bourses européennes hésitent en début de semaine



* Une série de données clef attendues vendredi



par Augustin Turpin



PARIS, 24 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, après avoir terminé la semaine précédente dans le rouge, les dernières données économiques ayant pointé vers un ralentissement de l'activité économique dans la zone euro, alors que les opérateurs attendent cette semaine la publication de données clef sur l'inflation en Europe et aux Etats-Unis.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,39% à l'ouverture.



Les contrats à terme signalent une baisse de 0,09% pour le Dax à Francfort , de 0,37% pour le FTSE à Londres et de 0,14% pour le Stoxx 600 .



Les données préliminaires sur l'inflation dans plusieurs pays de la zone euro (France, Italie et Espagne) pour le mois de juin seront publiées vendredi avant celles de l'ensemble du bloc monétaire le 2 juillet. Elles fourniront un premier aperçu de l'évolution des prix, une statistique essentielle pour les traders qui tentent d'anticiper le rythme de la réduction des taux de la Banque centrale européenne (BCE) cette année.



La BCE a réduit ses taux le 6 juin, mais la persistance d'une inflation élevée et les revendications salariales suscitent des doutes quant au nombre de baisses à venir.



Les opérateurs de marché évaluent la probabilité d'une nouvelle baisse du coût du crédit d'ici la fin de l'année à environ 64%, contre près de 80% avant la réunion de juin.



Une surprise à la hausse de l'inflation pourrait faire encore reculer cette probabilité, d'autant que les investisseurs se montrent nerveux sur le marché obligataire avec l'incertitude liée aux élections législatives en France des 30 juin et 7 juillet.



Le facteur géopolitique pourrait également avoir un impact les échanges, alors que le premier débat de la campagne présidentielle américaine est attendu jeudi et le premier tour des législatives françaises anticipées ce week-end.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse a fini en ordre dispersé vendredi à New York où les investisseurs ont joué la carte de la prudence après la publication de statistiques témoignant de la vigueur de l'économie américaine et qui sont peu susceptibles d'encourager la Réserve fédérale à réduire le loyer de l'argent.



EN ASIE



Les actions asiatiques reculent lundi dans un contexte d'attentisme avant la publication des données de l'inflation américaine, tandis que les marchés étaient en alerte quant à une éventuelle intervention de la Banque centrale du Japon (BoJ), alors que le dollar a approché la barre des 160 yens.



Le Nikkei progresse de 0,7 % avec la baisse du cours du yen et les attentes d'un resserrement de la politique monétaire de la BoJ.



En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,50% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,04%.



La Bourse de Hong Kong perd 0,84%.



TAUX



Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,5 point de base (pb) à 4,2515%.



CHANGES



Le dollar gagne 0,01% face à un panier de devises de référence.



L'euro perd 0,04% à 1,0694 dollar.



PÉTROLE



Les prix du pétrole reprennent leur souffle après avoir augmenté de 3% la semaine dernière.



Le baril de Brent recule de 0,1% et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,1% également.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU (date): PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 10h00 Enquête de l'institut Ifo sur juin 89,7 89,3



le climat des affaires



(Rédigé par Augustin Turpin)