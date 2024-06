* Le CAC 40 attendu en hausse de 0,15%, le Stoxx 600 de 0,17%



* Journée chargée en indicateurs économiques



* L'aversion au risque domine en Europe avant les législatives en France



par Augustin Turpin



PARIS, 28 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi à l'ouverture après trois séances de baisse dans un contexte d'aversion au risque avant la publication d'indicateurs macroéconomiques importants aux Etats-Unis et les élections législatives en France.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,15% à l'ouverture.



Les contrats à terme signalent des hausses de 0,24% pour le Dax à Francfort et pour le FTSE à Londres et de 0,17% pour le Stoxx 600 .



Au terme d'une semaine pauvre en données économiques, les investisseurs attendent la publication aux Etats-Unis des chiffres de l'indice des prix PCE, prévue pour 12h30 GMT.



L'inflation PCE est l'indicateur de la dynamique des prix privilégié par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour définir sa politique monétaire.



La Fed ne prévoit qu'une baisse des taux d'intérêt cette année, au mois de décembre. Les investisseurs anticipent toutefois deux baisses au total cette année, dont une en septembre, selon les données LSEG.



En Europe, on attend également une volée d'indicateurs, dont les chiffres définitifs du produit intérieur brut britannique et, en Allemagne, les ventes au détail et le taux de chômage.



En France, l'Insee publiera également ses données sur les prix à la consommation, les dépenses de consommation des ménages et les prix à la production.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en légère hausse jeudi alors que les investisseurs ont privilégié la prudence en amont de données très attendues sur l'inflation, le Nasdaq ayant enregistré les gains les plus importants après un rapport indiquant un ralentissement de l'activité économique - un facteur à même de favoriser une baisse des taux d'intérêt.



EN ASIE



En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 1,08% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,69%.



La Bourse de Hong Kong prend 0,39%.



TAUX



Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2,0 points de base (pb) à 4,3078%.



CHANGES



Le dollar gagne 0,15% face à un panier de devises de référence.



L'euro perd 0,21% à 1,0689 dollar.



PÉTROLE



Le baril de Brent et celui du brut léger américain (WTI) gagnent 0,5% chacun.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 Produit intérieur brut T1 +0,6% +0,6%* britannique (PIB) (définitif) - sur un an +0,2% +0,2% * DE 06h00 Ventes au détail mai +0,0% -1,2%



- sur un an n.d. -0,6% FR 06h45 Prix à la consommation juin +0,1% +0,1%



- sur un an +2,5% +2,6% FR 06h45 Dépenses de consommation des mai +0,1% -0,08%



ménage FR 06h45 Prix à la production mai n.d. -3,6%



- sur un an n.d. -6,8% DE 07h55 Taux de chômage juin 5,9% 5,9% USA 12h30 Revenus des ménages mai +0,4% +0,3%



Dépenses de consommation n.d. -0,1%



Indice PCE des prix +0,0% +0,3%



- sur un an +2,6% +2,7% USA 14h00 Moral des ménages (Michigan) juin 65,8 65,6*



(définitif) *première estimation



(Rédigé par Augustin Turpin)