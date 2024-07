* Le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,04%



* Wall Street a fini en ordre dispersé jeudi



* Des spéculations sur une intervention sur le marché des changes au Japon



par Diana Mandia



PARIS, 12 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement vendredi, après la légère hausse de la veille, alors que le marché continue à digérer les données sur l'inflation américaine qui semblent favoriser l'hypothèse d'une réduction des taux d'intérêt en septembre par la Réserve fédérale.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,04% à l'ouverture.



Les contrats à terme signalent une hausse de 0,04% pour le Dax à Francfort et de 0,19% pour le FTSE à Londres. L'EuroStoxx 50 devrait pour sa part ouvrir avec une baisse de 0,04%.



Les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, publiés jeudi, ont été plus faibles que prévu en juin et ont connu leur plus faible hausse sur un an, des éléments alimentant le scénario d'un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale (Fed).



Selon les données CME Fedwatch, les traders misent désormais à plus de 90% sur une baisse des taux en septembre de la banque centrale américaine, contre un peu plus de 50% il y a un mois.



Les investisseurs attendent désormais la publication, vendredi à 12h30 GMT, du rapport sur les prix à la production aux Etats-Unis pour disposer de données supplémentaires sur l'inflation.



En zone euro, les économistes sondés par Reuters estiment que le rythme des baisses de taux de la BCE pourrait ralentir et que l'instution baissera ses taux en septembre et décembre.



La saison des résultats trimestriels s'ouvre par ailleurs vendredi avec les résultats d'Ericsson en Europe et plusieurs grandes banques aux Etats-Unis.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones s'inscrivant dans le vert tandis que le Nasdaq a enregistré une nette baisse, les investisseurs s'étant détournés des grandes valeurs technologiques pour privilégier des entreprises plus petites après que des données ont alimenté l'hypothèse d'une baisse des taux d'intérêt en septembre.



L'indice Dow Jones a gagné 0,08%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,88% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,95%.



EN ASIE



A Tokyo, le Nikkei perd 2,28% après trois séance des hausse, plombé par le secteur technologique dans le sillage de Wall Street et alors que la menace d'une intervention sur le marché des changes favorise les prises de bénéfices.



L'appréciation du yen dans la nuit a fait naître des spéculations sur une intervention sur le marché des changes.



En Chine, la plupart des Bourses sont en repli vendredi après de données commerciales mitigées : les exportations chinoises ont progressé en juin, alors que les importations ont reculé de manière inattendue, ce qui suggère que les fabricants concentrent leurs commandes en amont en prévision des droits de douane imposés par un nombre croissant de partenaires commerciaux.



L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,14% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,03%.



La Bourse de Hong Kong gagne en revanche 2,13%.



TAUX /CHANGES



Le rendement des Treasuries à dix ans, qui a reculé jeudi après les données de l'inflation américaine, progresse de 2,1 points de base à 4,2139%.



Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,02% face à un panier de devises de référence et l'euro grappille 0,03% à 1,0868 dollar.



Le yen, très volatil vendredi, reflétant la nervosité des investisseurs face à la menace d'une intervention pour soutenir la monnaie japonaise, s'échange à 159,05 pour un dollar.



PÉTROLE



Les prix du pétrole augmentent légèrement vendredi sur fond de signes d'atténuation des pressions inflationnistes aux États-Unis, le plus grand consommateur de pétrole au monde.



Le Brent prend 0,18% à 85,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,35% à 82,91 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Inflation (définitif) juin 0,1% 0,1%



-sur un an 2,5% 2,5% US 12h30 Prix à la production juin 2,3% 2,2% US 14h00 Indicateur de sentiment du juil. 68,5 68,2



Michigan (préliminaire) (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)