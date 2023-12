Montanaro European Smaller Companies Trust PLC - fonds d'investissement basé à Edimbourg - publie ses résultats semestriels. La valeur nette d'inventaire par action était de 138,5 pence au 30 septembre, en hausse de 12% par rapport à 124,1 pence l'année précédente, mais en baisse de 13% par rapport à 158,4 pence à la fin du mois de mars. Le dividende s'est élevé à 0,225 pence, contre 0,2 pence l'année précédente. Le fonds a sous-performé l'indice de référence MSCI Europe ex-UK smallcap, qui a chuté de 7,5 %. "Il s'agit d'une performance décevante, mais qui n'est pas inattendue compte tenu de l'environnement : Les sociétés "growth" ont sous-performé les sociétés "value" et les sociétés "high quality" ont sous-performé les sociétés "low quality". Montanaro cherche à investir exclusivement dans des sociétés de haute qualité et en croissance, et ces changements de style ont donc agi comme un vent contraire significatif au cours de la période", explique la société.

Cours actuel de l'action : 127,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 7,7

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

