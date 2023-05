PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse vendredi, mais loin de leurs plus hauts du jour, tandis que Wall Street passait dans le rouge, alors que les négociations sur le relèvement du plafond de la dette semblent à nouveau dans une impasse.

L'indice parisien CAC 40 est monté jusqu'à 7.523,56 avant de finir à 7.491,96 points, en hausse de 0,61%. Le Footsie britannique a pris 0,19% et le Dax allemand, qui a atteint en séance un nouveau record, a gagné 0,69%.

L'indice EuroStoxx 50 a pris 0,64%, le FTSEurofirst 300 0,68% et le Stoxx 600 0,66%.

Après avoir ouvert en hausse, les grands indices de Wall Street reculaient d'environ 0,3% au moment de la clôture en Europe.

Le principal négociateur républicain sur le dossier de la dette américaine a effet déclaré que les discussions entre son camp à la Chambre des représentants et l'administration Biden marquaient une pause, ravivant les incertitudes sur la conclusion d'un accord qui permettrait d'éviter un défaut de paiement des Etats-Unis début juin.

"Les négociateurs républicains viennent de quitter la table des discussions(...) C'est peut-être pour accroître la pression sur le groupe démocrate et profiter du fait que Joe Biden soit à l'étranger. Mais ce n'est certainement pas positif un vendredi après-midi (pour les marchés)", a déclaré Quincy Krosby chez LPL Financial.

Les Bourses européennes ont réduit leurs gains sur ces informations, mais le Stoxx 600 affiche tout de même une progression de 0,72% sur la semaine, sa meilleure performance hebdomadaire depuis mi-avril.

Le président de la Réserve fédérale a lui tenu des propos plus favorables aux actions, a ajouté Quincy Krosby. Si Jerome Powell a réaffirmé que la banque centrale restait déterminée à ramener l'inflation à l'objectif de 2%, il a également souligné que les conséquences des récents problèmes du secteur bancaire "réduisaient la pression" en faveur d'un relèvement des taux.

TAUX

Les rendements obligataires de référence en zone euro et aux Etats-Unis ont largement réduit leur progression lorsque Jerome Powell s'exprimait à Washington, ses commentaires relancant les spéculations sur une pause dans la remontée des taux d'intérêt américains.

Le taux à dix ans allemand a fini en légère hausse, autour de 2,43%, après avoir frôlé 2,5% dans la journée.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance gagnait un point de base à 3,6688%, après un pic en séance à 3,72%.

CHANGES

Pour la même raison, le dollar (-0,44%) creuse ses pertes contre un panier de devises internationales. L'euro (+0,41%) en profite pour remonter à plus de 1,08.

VALEURS

Peu de valeurs se sont distinguées en ce vendredi assez calme en micro et macroéconomie.

On peut noter toutefois le recul de 3,3% d'Adidas, victime collatérale de Foot Locker, qui chutait de 27,2% à Wall Street après avoir abaissé ses prévisions annuelles à cause d'une faible demande et d'importantes promotions pour écouler ses stocks.

PÉTROLE

Affecté également par la suspension des discussions sur le relèvement du plafond de la dette fédérale américaine, le marché pétrolier cède du terrain: le Brent perd 0,37% à 75,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,42% à 71,56 dollars.

(Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

